В Воронежской области зафиксировали рост производства яиц до рекордных 1,2 миллиарда штук за год

Воронежская область демонстрирует агрессивный рост в аграрном секторе. Местные птицефабрики по итогам 2025 года произвели в среднем по 520 яиц на каждого жителя региона. Суммарный объем продукции превысил отметку в 1,2 миллиарда штук. Это позволило субъекту претендовать на второе место в Центральном федеральном округе, совершив рывок с четвертой позиции прошлого года.

Лидеры рынка и масштабы производства

Производственный локомотив региона держится на трех гигантах: "Бобровская", "Третьяковская" и "Ряба". Эти предприятия аккумулируют основные мощности области. За отчетный период они суммарно выпустили порядка 861 миллиона яиц. Динамика впечатляет — общий объем производства в регионе подскочил на 43% по сравнению с предыдущим циклом.

"Такой рывок в объемах производства напрямую связан с выходом крупных агрохолдингов на проектную мощность после циклов технического обновления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Статистика указывает на избыточность производства относительно внутренних потребностей. При норме потребления, значительно уступающей показателю в 520 штук, Воронежская область превращается в крупного экспортера продукции в соседние регионы ЦФО. Это укрепляет экономическую устойчивость местных аграриев.

Инвестиции и модернизация мощностей

Рост показателей — не случайность, а результат планомерной реконструкции площадок. В частности, птицефабрика "Бобровская" завершила масштабную модернизацию в прошлом году. Обновление оборудования позволило увеличить плотность посадки птицы и автоматизировать процессы сбора яйца, что снизило издержки.

"Для обеспечения таких показателей региону требуется стабильная кормовая база и жесткий ветеринарный контроль, чтобы избежать карантинных рисков", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Важно учитывать, что развитие птицеводства тянет за собой смежные отрасли. Увеличение поголовья требует дополнительных объемов комбикормов, что стимулирует растениеводство. В то же время инфраструктура вокруг ферм нуждается в качественной логистике для бесперебойного вывоза продукции.

Показатель Значение за 2025 год Общий объем выпуска более 1,2 млрд штук Рост к прошлому году 43% Место в ЦФО (предварительно) 2-е место

Влияние на продовольственную безопасность

Перенасыщение рынка собственным продуктом создает защитный барьер против резких ценовых колебаний. Когда местное предложение перекрывает спрос, зависимость от внешних поставок минимизируется. Это особенно актуально на фоне социальных вызовов и необходимости сдерживания продовольственной инфляции.

"Профицит продукции в регионе — это инструмент влияния на цены. Излишки уходят на межбалансовые поставки, поддерживая бюджет области", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Текущие темпы позволяют Воронежу закрепить статус аграрного донора. Пока одни регионы решают вопросы дефицита, воронежские птицеводы расширяют географию присутствия на федеральных полках. Высокая концентрация производства на трех ключевых площадках упрощает контроль качества и распределение господдержки.

Ответы на популярные вопросы

За счет чего произошел такой резкий рост производства яиц?

Основным фактором стала модернизация производственных мощностей, в частности на птицефабрике "Бобровская", а также выход крупных хозяйств на запланированные объемы после обновления парка оборудования.

Какие предприятия являются лидерами отрасли в регионе?

Ведущую роль играют три крупные агроорганизации: "Бобровская", "Третьяковская" и "Ряба". Они обеспечили выпуск более 860 миллионов яиц.

Какое место занимает Воронежская область по итогам года?

По предварительным данным текущего периода, регион переместился на второе место в Центральном федеральном округе, тогда как годом ранее занимал четвертую позицию.

Читайте также