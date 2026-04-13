Четыре судьи в Воронежской области планируют досрочно сложить полномочия на заседании коллегии

Судебная система Воронежской области готовится к масштабной ротации. Квалификационная коллегия судей (ККС) на заседании 15 апреля рассмотрит сразу четыре заявления о добровольном сложении полномочий. Список отставников возглавляет председатель одного из ключевых районных судов региона.

Рамонский узел: уход Михаила Федосова

Наиболее резонансным пунктом повестки станет уход Михаила Федосова, возглавляющего Рамонский районный суд. Назначенный на эту должность в ноябре 2021 года, он планирует оставить пост и статус судьи с 30 апреля. До переезда в Рамонь Федосов шесть лет отработал в Коминтерновском райсуде Воронежа, формируя практику в одном из самых густонаселенных районов города.

"Стабильность кадрового состава в районных судах напрямую влияет на качество правосудия и сроки рассмотрения дел", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Рамонский район считается инвестиционно привлекательным и сложным с точки зрения земельных споров. Уход председателя, проработавшего менее трех лет, потребует оперативного поиска замены для сохранения управляемости ведомства. Формальные причины отставки в повестке ККС не раскрываются.

Богучар и Новая Усмань: кадровый дрейф

В Богучарском районном суде о завершении карьеры заявила Наталья Жуковская. Ее стаж в системе впечатляет — работа началась в 2003 году. В прошлом она руководила этим судом, фактически являясь ветераном местной юстиции. Дата прекращения полномочий совпадает с рамонским коллегой — 30 апреля.

"Процесс ухода опытных судей в отставку — естественная часть функционирования административной системы региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

Ситуация в Новоусманском районном суде выглядит иначе. Мария Нестерова, назначенная лишь в 2022 году, просит об отставке с 23 апреля. Это не первая ее попытка уйти со службы — ранее прошения оставались без рассмотрения. Новая Усмань лидирует по темпам застройки, что увеличивает нагрузку на судей из-за исков по недвижимости.

Судья Суд / Район Дата ухода Михаил Федосов Рамонский (председатель) 30 апреля Наталья Жуковская Богучарский районный 30 апреля Мария Нестерова Новоусманский районный 23 апреля Ирина Садчикова Левобережный (мировой) 11 мая

Мировая юстиция и сроки полномочий

Четвертая отставка коснется мирового судьи Левобережного района Воронежа. Ирина Садчикова завершает карьеру 11 мая. Левобережный район — промышленное ядро города, где суды традиционно завалены делами о взыскании задолженностей и нарушениях в сфере благоустройства и реформы ЖКХ.

"Нагрузка на мировых судей в крупных городах области колоссальна, особенно в вопросах взыскания коммунальных тарифов", — подчеркнул эксперт Евгений Блех.

Синхронный уход судей из разных инстанций накладывает на оставшихся сотрудников дополнительную ответственность. Пока коллегия не утвердит новых кандидатов, дела будут перераспределены, что может привести к увеличению времени ожидания судебных актов. Особенно это актуально для транспортных споров и трудовых конфликтов, сообщает "Блокнот Воронеж".

Ответы на популярные вопросы о смене судейского корпуса

Кто принимает решение об отставке судьи?

Заявления рассматривает Квалификационная коллегия судей Воронежской области. Это орган судейского сообщества, обладающий полномочиями по прекращению или приостановлению полномочий членов мантии.

Влияет ли отставка на рассмотрение текущих дел?

Да, дела, находившиеся в производстве уходящего судьи, передаются другим судьям того же суда через автоматизированную систему распределения, что влечет за собой начало рассмотрения дел с самого начала.

Может ли судья отозвать заявление?

До момента вынесения решения коллегией судья имеет право отозвать свое прошение. В практике Воронежской области такие случаи встречаются, когда коллегия не находит оснований для досрочного прекращения полномочий.

Читайте также