Школьники Ярославской области самостоятельно решают вопросы закупки оборудования для классов

Россия » Центр » Ярославль

Ярославские школьники получили в руки финансовый рычаг. Регион выделил 33 миллиона рублей на обновление образовательных учреждений. Судьбу этих денег решают не чиновники в кабинетах, а сами ученики через систему инициативного бюджетирования.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use
Учитель и школьники на уроке

Приоритеты: залы, столовые и цифра

Механика проста: подростки выдвигают идеи, готовят обоснования и защищают проекты перед сверстниками. Голосование определяет, куда уйдут транши. Пока взрослые обсуждают коррупционные скандалы в Минстрое, дети фокусируются на прикладных вещах.

В лидерах запросов — ремонт спортзалов и столовых. Школьники требуют комфортные зоны отдыха и современные учебные классы. Список дополняет закупка оборудования для актовых залов, создание музеев и кружков. Благоустройство территорий и внедрение IT-технологий замыкают перечень ключевых нужд.

"Участие в распределении реальных средств учит молодежь ответственности и пониманию того, как работают бюджетные механизмы на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инициативы часто касаются безопасности и эстетики среды. Это контрастирует с ситуациями, когда забор детского сада годами требует внимания властей. Здесь же результат виден сразу после учебного года.

Рыбинский "Импульс" и туризм

Рыбинская школа "Импульс" стала показательным кейсом. Ученики решили отойти от стандартного ремонта стен. Их выбор — активное развитие. Школьники проголосовали за покупку туристического снаряжения для походов и экскурсий. В дополнение к этому зал пополнится современными тренажерами.

Направление трат Конкретные объекты
Инфраструктура Спортзалы, столовые, зоны отдыха
Оснащение Тренажеры, снаряжение, IT-оборудование

"Грамотное благоустройство школьных дворов напрямую влияет на вовлеченность детей в общественную жизнь региона", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ребята учатся работать в команде и аргументировать свои идеи. Это не просто обновление мебели — это тренинг по управлению ресурсами. Пока город решает проблемы, такие как шум в центре или логистика, школы превращаются в научные полигоны социального проектирования.

Эффект сопричастности и бюджетная грамотность

Проект направлен на воспитание чувства хозяина. Когда подросток сам выбирает модель тренажера или цвет стен в коворкинге, он относится к имуществу иначе. Процесс включает изучение смет и правил закупок. Это практическая экономика без учебников.

"Такие программы помогают сократить миграционный отток молодежи, так как они видят реальные изменения, созданные их руками", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Развитие школ идет параллельно с крупными инфраструктурными сдвигами, будь то транспортная реформа или модернизация ЖКХ. Школьники Ярославской области теперь знают цену муниципальных денег и процедуру их освоения. Система признана эффективной для формирования активной гражданской позиции.

Ответы на популярные вопросы

Сколько всего выделено денег?

Общий объем финансирования по программе составляет 33 миллиона рублей на все участвующие учреждения Ярославской области.

Кого допускают до принятия решений?

Ученики сами выдвигают проекты, защищают их и голосуют. Решение принимается большинством голосов школьного сообщества.

Что чаще всего просят дети?

В приоритете техническое оснащение (IT, тренажеры), комфортные столовые и зоны для отдыха между уроками.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
