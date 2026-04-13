Троих организаторов фиктивных браков задержали в Ярославле: данные УФСБ

Ярославские силовики нанесли точный удар по теневому рынку легализации мигрантов. Сотрудники региональных УФСБ и УМВД блокировали межрегиональный канал, через который иностранцы обходили государственные фильтры. Схема строилась на имитации семейных ценностей ради получения штампов в документах.

Механика фиктивного родства

Подозреваемые, действуя в составе организованной группы, подыскивали российских граждан для заключения фиктивных браков с иностранцами. Цель сделки — получение разрешения на временное проживание (РВП) без учета установленных правительством квот. Это позволяло мигрантам легализоваться в упрощенном порядке, игнорируя стандартные бюрократические процедуры и проверки.

"Такие схемы часто строятся на правовой безграмотности местных жителей, которых привлекают легкими деньгами за подпись в ЗАГСе", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Следствие установило, что участники группы представляли разные регионы, что обеспечивало устойчивость канала. Оперативники провели задержания, которые поставили точку в бизнесе на "липовых" свидетельствах о браке. В отличие от мелких нарушений, таких как кражи в ритейле, данное преступление квалифицируется как посягательство на порядок управления.

Цифры и последствия для участников

Правоохранительные органы уже инициировали уголовное дело. Статья 322.1 УК РФ предусматривает жесткие санкции для организаторов. Пока Ярославль готовится к праздникам и усиливает транспортные маршруты, силовики зачищают юридическое поле от криминальных элементов.

"Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Организатор преступной группы и двое его сообщников задержаны", — сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Суд уже определил меру пресечения для ключевых фигурантов — они взяты под стражу. Работа по выявлению мигрантов, успевших воспользоваться услугами посредников, продолжается. Внимание уделяется не только документам, но и фактическому соблюдению муниципальных нормативов пребывания в регионе.

"Фиктивные браки подрывают систему безопасности. Важно понимать, что за зачисткой таких каналов следует аннулирование всех выданных документов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Параметр Детали дела Статья УК РФ 322.1 (Организация незаконной миграции) Количество задержанных 3 человека (организатор и двое пособников) Мера пресечения Заключение под стражу Максимальный срок До 10 лет лишения свободы

Контроль за миграционными потоками в области остается приоритетной задачей. Пока врачи проводят тренировки по защите от инфекций, полиция фокусируется на юридической чистоте границ. Подобные инциденты ложатся нагрузкой на социальную инфраструктуру, требуя быстрой реакции властей.

"Незаконная миграция искажает демографическую картину региона и создает неучтенное давление на рынок труда", — пояснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Следственные действия продолжаются. Оперативники устанавливают полный список лиц, вовлеченных в коррупционную цепочку, и проверяют причастность группы к иным эпизодам легализации иностранных граждан на территории ЦФО, сообщает "АиФ-Ярославль".

Ответы на популярные вопросы о миграционном законодательстве

Что грозит гражданину РФ за фиктивный брак с иностранцем?

Помимо аннулирования брака в судебном порядке, гражданину может грозить уголовная ответственность за пособничество в организации незаконной миграции, если будет доказан корыстный умысел и участие в группе.

Как выявляются фиктивные браки?

Миграционная служба и правоохранительные органы проверяют факт совместного проживания, ведения общего хозяйства и опросы соседей. Отсутствие общих детей и бытовых связей становится поводом для детальной проверки.

Аннулируется ли РВП после раскрытия схемы?

Да, разрешение на временное проживание, полученное на основании брака, признанного фиктивным, аннулируется незамедлительно, а иностранец депортируется с запретом на въезд.

