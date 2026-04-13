В Красноярском крае 20 тысяч спасателей переведены на круглосуточный режим из-за паводка

В Красноярском крае мобилизованы ресурсы для сдерживания весеннего паводка. Власти региона подготовили пункты временного размещения (ПВР), способные принять до 67 тысяч человек. Мониторинг водных объектов переведен в круглосуточный режим, чтобы оперативно купировать риски затопления жилых секторов.

Круглосуточный контроль и группировка сил

Для борьбы со стихией в крае сформирована внушительная группировка. В распоряжении спасателей находится почти 20 тысяч человек и более 4 тысяч единиц специализированной техники. В этот перечень включены плавсредства и авиация для эвакуации из труднодоступных мест. Особое внимание уделяется реке Чулым. В районе села Красный Завод Боготольского округа уже функционирует временная переправа.

До момента установки понтонного моста лодочные переправы остаются единственным способом связи между берегами. Накануне спасатели обеспечили транспортировку семи человек в Боготольском округе. Ситуация осложняется тем, что паводок может затронуть не только жилые дома, но и объекты экологической инфраструктуры региона.

"Пик половодья — это всегда экзамен для гидротехнических сооружений и дренажных систем. Любой затор льда превращает спокойную реку в разрушительный поток за считанные часы", — пояснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Инфраструктура спасения: 391 пункт размещения

В территориях с высоким риском подтоплений развернута сеть из 391 пункта временного размещения. Их совокупная мощность позволяет обеспечить кровом, питанием и теплыми вещами десятки тысяч граждан. Внимание властей сосредоточено и на других аспектах безопасности, включая контроль качества продуктов и санитарное состояние зон ПВР.

"Подготовка ПВР — это не только койко-места, но и огромная логистическая работа по обеспечению автономного жизнеобеспечения в условиях ЧС", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Показатель Значение Количество подготовленных ПВР 391 пункт Общая вместимость 66 900 человек Численность группировки сил около 20 000 чел. Задействованная техника более 4 000 единиц

Жителям края настоятельно рекомендуют проверить статус своих земельных участков. Узнать, попадает ли территория в зону потенциального затопления, можно онлайн через кадастровую карту или заказав выписку из ЕГРН. Для медиков и специалистов, работающих в северных районах, социальные гарантии остаются в приоритете даже в период природных аномалий.

Материальная помощь и страхование имущества

В случае возникновения ЧС регионального или межмуниципального характера пострадавшие могут рассчитывать на бюджетную поддержку. В текущем году процедура выплат упрощена и носит беззаявительный характер. Органы местного самоуправления самостоятельно аккумулируют пакеты документов, требуя от граждан лишь заявление и реквизиты счета.

"Если во время паводка произошла ЧС регионального или межмуниципального характера, то пострадавшие могут получить материальную помощь. Сейчас организован беззаявительный характер выплат. Органы местного самоуправления собирают документы сами, от человека нужно лишь заявление и расчетный счет, куда перечислять средства. Кстати, увеличена и сумма выплат: если имущество утрачено частично, выплата составит 75 тысяч рублей на человека, если полностью — то 150 тысяч на человека. Добавлю, что самая надежная защита вашего жилья — это страхование", — объяснил руководитель краевого агентства ГО, ЧС и ПБ края Сергей Тагиров.

Эксперты отмечают, что паводковые риски влияют не только на жилой фонд, но и на аграрный сектор региона. Подтопление полей может скорректировать планы посевной кампании.

"Избыток влаги в почве после паводка — это палка о двух концах. Для рапса или зерновых это может стать как ресурсом, так и причиной гибели озимых в низинах", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о паводке

Как узнать размер положенной компенсации?

При частичной утрате имущества выплата составляет 75 тысяч рублей на человека, при полной потере — 150 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Нужно ли собирать справки для получения помощи?

Нет, органы местного самоуправления собирают документы сами. От пострадавшего требуется только заявление с указанием расчетного счета.

Где получить информацию о пунктах размещения?

Список из 391 ПВР доступен в местных администрациях и на официальных порталах ГО и ЧС Красноярского края.

Читайте также