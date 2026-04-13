В Омской области работодателям компенсируют до 200 тысяч рублей за создание спецмест

Омский рынок труда адаптируется под социальные запросы. Работодатели региона начали активно монетизировать создание специализированных рабочих мест. За каждого трудоустроенного сотрудника с инвалидностью компания может получить до 200 тысяч рублей компенсации. Деньги направляются на закупку оборудования, которое превращает обычный офис или цех в безбарьерную среду.

Омск. Фонтан на театральной площади и городской совет
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Денисенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Омск. Фонтан на театральной площади и городской совет

Механика выплат: кто и сколько получает

С начала 2026 года пять омских предприятий уже освоили государственные транши. Суммарный объем выплат превысил 1,5 млн рублей. Эти средства позволили рынку труда интегрировать девять специалистов с особыми потребностями. В списке получателей субсидий значатся как профильные организации, так и производственные гиганты вроде объединения "Омбытпошив".

"Бюджетные трансферты на создание рабочих мест для инвалидов — это прямая инвестиция в снижение социальной напряженности и рост налоговых поступлений в будущем", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Процесс распределения средств контролирует специальная комиссия. Она проверяет достоверность сведений в поданных заявлениях. Источником финансирования выступает бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Сейчас на рассмотрении находятся новые заявки, в том числе от Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых.

Техническое оснащение: от видеоувеличителей до спецстолов

На выделенные деньги работодатели закупают технику, которая минимизирует физические ограничения сотрудников. Для инвалидов I и II группы приобретаются видеоувеличители, позволяющие работать с документами, и интегральные столы. В инфраструктуру предприятия внедряются специализированные кресла и даже массажные столы, если того требует специфика должности.

"Создание комфортной среды на предприятии должно коррелировать с общим благоустройством города, чтобы путь до работы был доступен каждому", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Оснащение одного места обходится казне в сумму до 200 тысяч рублей. Этого достаточно для сборки полноценного компьютерного комплекса с периферией, адаптированной под нужды конкретного человека. Подобные меры помогают решать проблему социальной изоляции граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Параметр поддержки Значение
Максимальная сумма на 1 место 200 000 рублей
Минимальный срок договора 9 месяцев
Уровень заработной платы Не ниже МРОТ

Условия участия: контракты и зарплаты

Государство ставит перед бизнесом жесткие фильтры. Чтобы получить компенсацию, необходимо заключить с работником трудовой договор на срок не менее девяти месяцев. Это гарантирует стабильность занятости. Второе условие — зарплата. Она не может быть ниже установленного МРОТ, что исключает демпинг со стороны нанимателя.

"Такие программы важны для территорий, где наблюдается отток населения. Поддержка уязвимых категорий удерживает людей в регионе", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Для оформления выплаты компаниям нужно обращаться в кадровый центр "Работа России". Омская область демонстрирует готовность субсидировать рабочие места, создавая цепочку: бюджетные средства — специализированное оборудование — экономическая активность гражданина. В 2026 году прогнозируется рост числа заявок на фоне развития малого и среднего предпринимательства.

Какие документы нужны для получения 200 тысяч рублей?

Работодатель должен предоставить копию трудового договора с инвалидом и документы, подтверждающие затраты на приобретение оборудования, в кадровый центр "Работа России".

Можно ли уволить сотрудника раньше срока?

Если контракт расторгается до истечения 9 месяцев по инициативе работодателя, субсидия может быть отозвана или потребует возврата в бюджет в зависимости от условий соглашения.

Какое оборудование считается специализированным?

Технические средства из утвержденного перечня: видеоувеличители, компьютеры со спецсофтом, эргономичная мебель и средства для адаптации пространства под нужды маломобильных групп.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
