Россельхознадзор Красноярска принял 730 попугаев из Киргизии на карантин

Красноярские авиагавани приняли новую партию живого "груза". Из далекого киргизского села Кашкар-Кыштак в регион доставили более семи сотен пернатых. Путешествие выдалось неблизким, но все птицы сейчас под присмотром специалистов.

Попугаи

Карантин для крылатых гостей

Девятого апреля сотрудники регионального Россельхознадзора встретили очередной борт. В Красноярск прилетели 730 попугаев различных видов. Чтобы исключить риски опасных инфекций, всю стаю оперативно переместили в подготовленные боксы.

"Карантинные мероприятия — это не формальность, а фильтр безопасности. При перевозке птиц из-за границы риск заноса экзотических болезней возрастает кратно. Сейчас птицы проходят диагностический осмотр, что является единственным способом предотвратить эпизоотию", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам.

Работа ведется системно. Птицы "под колпаком" у ветеринаров проходят профилактические мероприятия. Если показатели здоровья будут в норме, декоративные питомцы скоро разъедутся по зоомагазинам.

Логистика живого экспорта

Масштабы поставок впечатляют. С начала текущего года в краевую столицу завезли уже 3898 пернатых. Красноярский край, как и соседняя Омская область, активно развивает торгово-логистическую сеть, хотя в секторе сельскохозяйственного производства приоритеты смещаются в сторону переработки собственного сырья.

"Экономика живого груза сложна. Птица требует специфических условий авиаперевозки. Рост поставок говорит о стабильном спросе, однако контроль должен быть жестким, чтобы не создавать нагрузку на ветеринарную инфраструктуру региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов, региональный экономист.

Период Объем поставок (попугаи) Первый квартал 2026 3168 особей Апрель 2026 (текущая партия) 730 особей

Специалисты внимательно следят за соблюдением фитосанитарных норм. В крае уже были прецеденты, когда безответственное отношение к экологическим правилам приводило к штрафам, поэтому процедуру приемки птиц проводят максимально строго.

"Владельцам магазинов важно понимать, что сертификация — не прихоть надзорных органов, а защита бизнеса от массовой гибели птиц. Карантин — это период, когда выявляются скрытые патологии", — предупредил в беседе с Pravda. Ru Игорь Степанов, эколог и специалист по природопользованию.

Ответы на популярные вопросы о ввозе птиц

Где именно содержат попугаев во время контроля?

Для всех видов птиц отведены специальные помещения, которые прошли санитарную обработку и соответствуют требованиям безопасности живых грузов.

Какова процедура проверки здоровья птиц?

Специалисты проводят диагностические исследования, включающие осмотр ветеринаром и сдачу необходимых анализов на наличие инфекций.

Почему попугаев везут именно из Киргизии?

Регион активно развивает торговые связи с государствами-партнерами, что позволяет насыщать рынок декоративными питомцами по конкурентной цене.

Каков срок карантина для такой крупной партии?

Стандартный срок наблюдения составляет не менее 30 дней, в течение которых птицы остаются под пристальным наблюдением сотрудников Россельхознадзора.

Читайте также