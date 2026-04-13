В Карелии собрали 860 кг семян сосны и ели, перевыполнив сезонный план в шесть раз

Леса Карелии закончили отдавать "урожай". Специалисты завершили сбор семенного материала хвойных пород — сезон, длившийся с октября, закрыт. План по заготовке перевыполнен в разы, что открывает отличные перспективы для восстановления зеленых массивов республики по нацпроекту "Экологическое благополучие".

Шишка

Цифры урожайного сезона

Республика собрала 68 тонн лесосеменного сырья. Это результат слаженной работы, позволивший получить 860 килограммов качественных семян сосны и ели. Показатель стал рекордным: объем сырья в 6 раз превысил цифры прошлого цикла. Лес — это не только ресурс, но и сложная инженерная система, требующая постоянного обновления.

"Такой рывок в объемах — результат грамотной логистики и понимания биологических ритмов лесного хозяйства. Мы не просто собираем шишки, мы формируем генетический фонд будущих лесов", — рассказал в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Технологии переработки

Все собранные объемы направлены в специализированный центр "Вилга". Здесь за дело берутся шишкосушильные машины. Процесс извлечения семян превращает природный материал в "золотой запас" лесного фонда. Карелия активно модернизирует инфраструктуру, как и другие регионы, внедряющие современные стандарты работы.

Параметр Показатель Собрано сырья 68 тонн Получено семян 860 кг

Важно понимать, что семенной материал нуждается в строгом контроле качества, ведь от этого зависит выживаемость будущих саженцев в условиях сурового климата. Ошибки на этапе сбора — это риски для экосистемы в долгосрочной перспективе.

"Масштабирование таких центров, как "Вилга" — это база. Если мы хотим видеть эффективное восстановление, а не имитацию, необходима автоматизация всех этапов: от сбора до высадки", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Лес будущего: планы на 2026 год

К 2026 году карельские специалисты планируют охватить восстановительными работами площадь в 25 тысяч гектаров. Искусственное лесовосстановление займет 6,4 тысячи гектаров. Сеянцы, выращенные из добытых семян, станут основой для новых площадок Кареллесхоза. Развитие территорий — процесс небыстрый, требующий четкой стратегии, подобной проектам благоустройства в крупных городах.

"Климатические аномалии заставляют нас работать на опережение. Подготовка такого объема семян — это гарантия того, что лес примет нужный вид через десятилетия", — предупредил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о лесовосстановлении

Почему сбор шишек ведут так долго?

Сезон ограничен природным циклом созревания и высыпания семян, что позволяет собирать материал максимально высокого качества.

Что происходит с шишками в центре "Вилга"?

Их сушат в специальных камерах, чтобы чешуйки раскрылись и отдали семена, которые затем очищают и сортируют.

Зачем нужно искусственное лесовосстановление?

Оно гарантирует высокую плотность посадок и видовое соответствие, что критически важно для сохранения баланса экосистемы.

Хватит ли собранных 860 кг семян для планов 2026 года?

Собранный объем является солидным фондом для выполнения запланированных работ на 6,4 тысячах гектаров искусственных посадок.

Главный вызов заключается не в количестве сырья, а в адаптации саженцев к меняющимся условиям региона. Только комплексный подход позволит превратить семена из "Вилги" в надежный щит карельских лесов.

