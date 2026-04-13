Леса Карелии закончили отдавать "урожай". Специалисты завершили сбор семенного материала хвойных пород — сезон, длившийся с октября, закрыт. План по заготовке перевыполнен в разы, что открывает отличные перспективы для восстановления зеленых массивов республики по нацпроекту "Экологическое благополучие".
Республика собрала 68 тонн лесосеменного сырья. Это результат слаженной работы, позволивший получить 860 килограммов качественных семян сосны и ели. Показатель стал рекордным: объем сырья в 6 раз превысил цифры прошлого цикла. Лес — это не только ресурс, но и сложная инженерная система, требующая постоянного обновления.
"Такой рывок в объемах — результат грамотной логистики и понимания биологических ритмов лесного хозяйства. Мы не просто собираем шишки, мы формируем генетический фонд будущих лесов", — рассказал в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Все собранные объемы направлены в специализированный центр "Вилга". Здесь за дело берутся шишкосушильные машины. Процесс извлечения семян превращает природный материал в "золотой запас" лесного фонда. Карелия активно модернизирует инфраструктуру, как и другие регионы, внедряющие современные стандарты работы.
|Параметр
|Показатель
|Собрано сырья
|68 тонн
|Получено семян
|860 кг
Важно понимать, что семенной материал нуждается в строгом контроле качества, ведь от этого зависит выживаемость будущих саженцев в условиях сурового климата. Ошибки на этапе сбора — это риски для экосистемы в долгосрочной перспективе.
"Масштабирование таких центров, как "Вилга" — это база. Если мы хотим видеть эффективное восстановление, а не имитацию, необходима автоматизация всех этапов: от сбора до высадки", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
К 2026 году карельские специалисты планируют охватить восстановительными работами площадь в 25 тысяч гектаров. Искусственное лесовосстановление займет 6,4 тысячи гектаров. Сеянцы, выращенные из добытых семян, станут основой для новых площадок Кареллесхоза. Развитие территорий — процесс небыстрый, требующий четкой стратегии, подобной проектам благоустройства в крупных городах.
"Климатические аномалии заставляют нас работать на опережение. Подготовка такого объема семян — это гарантия того, что лес примет нужный вид через десятилетия", — предупредил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.
Сезон ограничен природным циклом созревания и высыпания семян, что позволяет собирать материал максимально высокого качества.
Их сушат в специальных камерах, чтобы чешуйки раскрылись и отдали семена, которые затем очищают и сортируют.
Оно гарантирует высокую плотность посадок и видовое соответствие, что критически важно для сохранения баланса экосистемы.
Собранный объем является солидным фондом для выполнения запланированных работ на 6,4 тысячах гектаров искусственных посадок.
Главный вызов заключается не в количестве сырья, а в адаптации саженцев к меняющимся условиям региона. Только комплексный подход позволит превратить семена из "Вилги" в надежный щит карельских лесов.
