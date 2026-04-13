Архангельск станет ключевым узлом Трансарктического коридора по планам Минтранса

Минтранс определил контуры Трансарктического транспортного коридора. Проект свяжет ключевые узлы страны — Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск и Владивосток — в единую логистическую сеть. Морские пути сольются с железными дорогами и водными артериями, меняя облик российской экономики.

Arkhangelsk. Icebreakers Dikson and Kapitan Kosolapov P7161417 2200

Геометрия коридора

Задача проекта — сформировать устойчивый каркас грузоперевозок. В фокусе — быстрая логистика и безопасность на стратегических морских коммуникациях. Правительство делает ставку на сопряжение мощностей СМП с возможностями Дальнего Востока.

"Интеграция транспортных потоков в единый коридор — это способ уйти от разрозненности логистических плеч. Мы создаем систему, где вода и суша работают как единый механизм", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Компонент системы Вектор развития Арктический флот Строительство, ремонт, автономность Инфраструктура Центры спасения, навигация, перевалка

Развитие коридора требует не только кораблей, но и защиты среды обитания. Пример демонтажа изношенных объектов в пользу новых решений показывает, что Арктика требует предельной точности в инфраструктурном планировании.

"Масштаб задач требует комплексного подхода. Нельзя строить новые пути, игнорируя состояние прилегающих систем жизнеобеспечения", — предупредил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Архангельская точка опоры

Архангельск становится ключевым узлом. Здесь запускают обновление производственных мощностей для нужд СМП. Город — площадка для гражданского судостроения и центр подготовки кадров, где базируется НОЦ "Российская Арктика".

Регион наращивает компетенции в создании беспилотных систем для работы в акватории. Это переводит логистические возможности на уровень инновационного производства. Параллельно с этим, опыт модернизации социальных объектов в северных широтах подчеркивает стратегическую значимость удержания кадров в портовых городах.

"Развитие производственной инфраструктуры в Арктике — это национальный приоритет, требующий системной точности", — заявил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о развитии Арктического коридора

Зачем объединять такие разные регионы в один коридор?

Синхронизация портов и ЖД создает единую грузовую базу, устраняя "бутылочные горлышки" в логистике грузов СМП.

Какая роль отведена Архангельску?

Город выступает производственным и образовательным хабом, обеспечивающим ремонт судов и подготовку кадров для арктических экспедиций.

Поможет ли проект удаленным территориям?

Безусловно, через развитие внутренней доступности, строительство новых путей сообщения и рост пассажирских перевозок.

Что с экологической безопасностью?

Проект включает экологическую программу полного цикла — от чистоты судоходства до внедрения современных технологий на воде.

