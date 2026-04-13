Отходы станут кормом: личинки черной львинки революционизируют аквакультуру Кондопожского района

В Карелии меняют подход к аквакультуре: форелеводы внедряют биоконверсию отходов. В Кондопожском районе запускают производство кормовых добавок из личинок черной львинки, объединяя ресурсы аграрной науки и промышленного рыбоводства.

радужная форель
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CohoSmolts.jpg by Cacophony, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Личинки как основа комбикорма

Проект реализуют предприниматель Николай Федоренко совместно с командой "Карельских биотехнологий". Технология основана на переработке органики личинками мухи черная львинка. Первая очередь завода рассчитана на утилизацию 1000 тонн органических остатков ежегодно. Итоговый продукт — 100 тонн высокобелковых добавок для нужд регионального рыбоводства.

"Использование альтернативных источников белка — это не просто экологический тренд, а прямая экономическая необходимость для модернизации сетей и оптимизации себестоимости в аквакультуре", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ранее компания "Аква фид" уже вложила 1,8 млрд рублей в строительство завода по производству кормов для ценных пород рыб в Кондопожском районе. Новый биореактор станет логичным дополнением к экосистеме предприятия, где промышленный экспорт и локализация производства имеют ключевое значение.

Конструктор для переработки отходов

Параллельно в Петрозаводске стартует пилотный проект по установке модульных станций переработки. Один стандартный 40-футовый контейнер способен утилизировать от 10 до 20 тонн сырья в месяц. Принцип масштабирования напоминает сборку детского конструктора, что позволяет быстро наращивать мощности в зависимости от потребностей площадки.

"Такие модульные решения для переработки органики крайне важны для сохранения комфортной городской среды, минимизируя нагрузку на полигоны", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга  Морозова.

Параметр Характеристика
Переработка сырья (очередь) 1000 тонн/год
Кормовые добавки (выход) 100 тонн/год
Производительность модуля 10-20 тонн/месяц

Первый такой модуль заработает в столице Карелии уже в июне. Новые технологии помогают избежать ситуаций, когда контейнеры для отходов переполняются из-за неэффективного управления ресурсами. Темпы внедрения инноваций в регионах растут, что доказывает эффективность развития по модели комплексного развития территорий.

"Интеграция подобных заводов в аграрный сектор существенно снижает риски для отрасли и дает реальную базу для обеспечения продовольственной безопасности", — заявил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о производстве кормов

Почему именно черная львинка?

Личинки этой мухи обладают уникальной способностью быстро превращать органические отходы в высококачественный кормовой белок, насыщенный липидами и аминокислотами.

Как решается вопрос экологии в городе?

Модульные станции герметичны и созданы для локальной утилизации органики в местах ее образования, что исключает появление свалок и неприятных запахов.

Насколько это выгодно для фермеров?

Использование собственного сырья снижает зависимость рыбоводческих хозяйств от импортных поставок комбикорма и колебаний цен на мировом логистическом рынке.

Возможно ли масштабирование в других регионах?

Модульный принцип позволяет устанавливать такие станции в любом муниципальном образовании, где есть необходимость переработки органических отходов.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений  Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга  Морозова, аграрный эксперт Виктор  Смирнов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
