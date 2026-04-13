Бюджет и решения обретают цифровой контур: Якутия выстраивает новую модель управления регионом

Якутия переводит госуправление на "цифровые рельсы". Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Петр Николаев поделился с участниками программы "Муравьёв-Амурский 2030" стратегией внедрения ИИ-технологий и построения региональной ИТ-экосистемы. Для будущих управленцев Дальнего Востока республика стала эталонной площадкой по отработке механизмов цифровой трансформации.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Цифровизация многоквартирных домов, умные технологии

Цифровая стратегия Якутии

Цифровизация в Якутии давно перешагнула формат локальных экспериментов. Министр Петр Николаев подчеркнул: сегодня это базовый элемент выживания и роста. Внедрение ИИ-решений позволяет оптимизировать прогнозирование чрезвычайных ситуаций, таких как паводки, и автоматизировать рутинные бюрократические процессы. Созданная в регионе цифровая экосистема ускоряет взаимодействие бизнеса и власти, снижая издержки на администрирование.

"Переход к ИИ в госуправлении — это уже не вопрос имиджа, а практической необходимости. Для таких территорий, как Якутия, где расстояния и логистика усложняют управление, цифровые инструменты становятся критически важными. Они позволяют систематизировать данные и принимать решения быстрее и точнее", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Якутия как бенчмарк для регионов

Слушатели "Муравьёв-Амурский 2030" изучают опыт республики как эталонный образец. Артем Афонин, работающий над проектами для Республики Коми, прямо назвал республику ориентиром. В отличие от регионов, где часто наблюдается паралич управления из-за долгов, Якутия системно выстраивает работу с проектным бюджетированием и цифровым контролем.

Параметр Подход Якутии Работа с данными Переход к ИИ-аналитике Кадровый вектор Фокус на молодых ИТ-специалистов

"Цифровизация бюджета — это не просто модернизация, а способ повысить управляемость региона. Когда финансовые потоки прозрачны и анализируются в режиме реального времени, снижаются риски неэффективных расходов. Якутия демонстрирует, как дисциплина данных влияет на устойчивость экономики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Кадровый резерв для Дальнего Востока

Министр Николаев сделал ставку на привлечение амбициозных кадров. Качественное развитие регионов невозможно без инициативных управленцев. Якутия превращается в хаб, где современные технологические решения внедряются быстрее, чем в среднем по стране. Это привлекает выпускников программ, ориентированных на перезагрузку традиционных отраслей.

"Ставка на подготовку собственных управленческих кадров — стратегически верное решение. Локальные специалисты лучше понимают специфику региона и быстрее адаптируются к задачам. Такой подход формирует устойчивую систему развития, а не временные кадровые решения", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о цифровизации

Почему ИИ важен для Якутии?

Огромные территории требуют оперативного реагирования на ЧС и эффективного управления ресурсами, что невозможно без автоматизации.

Как опыт Якутии поможет другим регионам?

Система проектного управления позволяет масштабировать успешные ИТ-решения, снижая затраты на разработку с нуля.

Какие специалисты востребованы?

Республика нуждается в молодых управленцах, готовых к работе в среде ИТ-технологий и знающих специфику госзаказа.

Сотрудничают ли власти с локальным бизнесом?

Да, участие частных технологических партнеров — ключевая часть экосистемы, формируемой министерством.

