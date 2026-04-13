От аварийных бараков к комфорту: 5 млрд руб. потрачено на жильё в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

Хабаровский край радикально перекраивает архитектурный ландшафт. Регион штурмует показатели нацпроекта "Инфраструктура для жизни", превращая строительные площадки в главный двигатель местной экономики. Цифры говорят сами за себя: полмиллиона квадратных метров жилья уже стали реальностью, а не чертежами.

Рекорды метража и частный сектор

Минувший год стал для строителей Хабаровского края периодом форсажа. Ввод 558 тысяч квадратных метров жилья подтверждает амбиции властей. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) заняло солидную долю — 227 тысяч "квадратов". Люди активно осваивают земли, выбирая недвижимость для собственного комфорта. Огромный вклад внесла программа арендного жилья в ДФО. План — почти 2,5 тысячи квартир. Часть уже заселена, остальное — дело ближайших месяцев.

"Масштабирование таких программ дает прямой импульс рынку. Мы видим, как снижается острота вопроса износа сетей, когда новые кварталы требуют современной инфраструктуры", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ипотечный пульс Дальнего Востока

Дальневосточная ипотека работает как катализатор продаж. Статистика упряма: 82% всех кредитов с господдержкой оформлены именно по этой программе. Хабаровский край прочно удерживает третью строчку в макрорегионе по количеству сделок. Только за первый квартал 2026 года объём выданных средств превысил 8 млрд рублей. Это не просто цифры, а реальные ключи от квартир.

Показатель Динамика Ввод жилья 558 тыс. кв. м ИЖС (доля) 227 тыс. кв. м

"Инвестиции в регионы через льготные инструменты — это база. Однако важно, чтобы вслед за жильем подтягивалась социальная инфраструктура, иначе мы получим просто "спальные" гетто без развития территорий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Городская среда: от бетона к комфорту

Стройки не ограничиваются бетонными коробками. Программа ликвидации аварийного фонда получила пять миллиардов рублей. Старые бараки уступают место современным домам в крупных центрах: Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Бикине. Параллельно меняется облик дворов. Прошлый год закрыт на 81 благоустроенной территории. План на текущий — 53 объекта, от набережных до детских площадок. Города перестают быть просто локацией для парковки машин и трансформируются в зоны отдыха.

"Создание качественной городской среды требует системного подхода к озеленению и пешеходным зонам. Сейчас мы видим попытки уйти от типовых решений к уникальным проектам", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о строительстве в Хабаровском крае

Кто может оформить дальневосточную ипотеку?

Программа доступна молодым семьям, получателям "дальневосточного гектара" и специалистам приоритетных отраслей, работающим в ДФО.

Как идет расселение аварийного фонда?

В регионе активно строят новые корпуса в рамках нацпроекта; переселенцы получают квартиры, соответствующие современным стандартам энергоэффективности.

Хватает ли мощностей для такого объёма работ?

Край наращивает производственные мощности строительных материалов и привлекает подрядчиков, что позволяет сохранять высокие темпы сдачи объектов.

Что входит в понятие "комфортная городская среда"?

Это комплексное преображение скверов, набережных, установка уличного освещения, обустройство спортивных площадок и пешеходных дорожек.

Читайте также