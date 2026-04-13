Елена Вяльбе и губернатор Сергей Носов открыли лыжный стадион в Снежной Долине Магадана

Магаданский спорт вышел на новый уровень — в Снежной Долине торжественно открыли лыжный стадион, носящий имя легендарной чемпионки Елены Вяльбе. Объект стал точкой притяжения для профессионалов и любителей, символизируя масштабный стратегический подход к развитию регионов Дальнего Востока.

Технологии круглогодичного спорта

Старт строительству дали в 2023 году при личной поддержке президента страны. Локация в Снежной Долине теперь укомплектована лыжными трассами, где длина дистанций варьируется от 1,4 до 5 километров. Уникальность комплекса кроется в асфальтобетонном покрытии малого круга — это позволяет атлетам переключаться на автоматизированные тренировочные циклы на лыжероллерах даже в бесснежный период. Административный блок включает медпункт, буфет и полноценные раздевалки, замыкая инфраструктурный цикл в единый контур.

"Создание подобных объектов — это прямая инвестиция в человеческий капитал и здоровье нации, а не просто стройка", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Магия лыжной трассы

Открытие совпало с празднованием Пасхи и Днем космонавтики. Елена Вяльбе вместе с губернатором Сергеем Носовым нажала символическую кнопку, дав старт новой эре регионального спорта.

"Качество покрытия напрямую влияет на срок службы объекта. В данном случае инженеры учли особенности сурового климата региона, что должно снизить износ инфраструктуры и самого полотна трассы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Характеристика Показатель Количество трасс 4 (круглогодичные) Трибуны стадиона 500 мест

Массовая гонка "Лыжня Вяльбе" собрала свыше 600 участников, подтвердив востребованность объекта. История соревнований ведет отсчет с 1999 года, когда бренд турнира стал точкой притяжения для мировых величин лыжного Олимпа, включая Александра Большунова и Александра Легкова. Сегодня Магадан активно избавляется от имиджа "далекой окраины", внедряя современную городскую среду.

"Благоустройство таких площадок требует жесткого контроля отчетности, иначе возникают риски, как при недавних нарушениях в логистике грузов", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о создании объекта

Зачем на лыжной трассе нужно асфальтовое покрытие?

Асфальтобетонное основание превращает обычный стадион в круглогодичный тренажер для лыжероллеров, ликвидируя сезонный простой атлетов.

Кто финансировал проект?

Работы велись по инициативе главы региона при федеральной поддержке, что является частью общей программы развития Дальнего Востока.

Есть ли ограничения для участников?

Гонка "Лыжня Вяльбе" открыта для всех категорий населения — от любителей до профессионалов, объединяя спортсменов любовью к воле и скорости.

