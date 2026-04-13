В Карелии собрали 860 кг семян сосны и ели, перевыполнив сезонный план в шесть раз
Архангельск станет ключевым узлом Трансарктического коридора по планам Минтранса
Отходы станут кормом: личинки черной львинки революционизируют аквакультуру Кондопожского района
Мурманская область вошла в группу 12 регионов РФ с средней пенсией выше 30 тыс. руб. в феврале
Сотрудники заповедников Камчатки проехали 1000 км для выездных занятий со школьниками
Бюджет и решения обретают цифровой контур: Якутия выстраивает новую модель управления регионом
От аварийных бараков к комфорту: 5 млрд руб. потрачено на жильё в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре
На Чукотке экс-замглавы противопожарной службы осуждён за задержку спасения ребёнка
Тихое увольнение: рынок труда захватил антитренд

Елена Вяльбе и губернатор Сергей Носов открыли лыжный стадион в Снежной Долине Магадана

Россия » Дальний Восток

Магаданский спорт вышел на новый уровень — в Снежной Долине торжественно открыли лыжный стадион, носящий имя легендарной чемпионки Елены Вяльбе. Объект стал точкой притяжения для профессионалов и любителей, символизируя масштабный стратегический подход к развитию регионов Дальнего Востока.

Фото: unsplash.com by Sam Mccloy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Лыжи

Технологии круглогодичного спорта

Старт строительству дали в 2023 году при личной поддержке президента страны. Локация в Снежной Долине теперь укомплектована лыжными трассами, где длина дистанций варьируется от 1,4 до 5 километров. Уникальность комплекса кроется в асфальтобетонном покрытии малого круга — это позволяет атлетам переключаться на автоматизированные тренировочные циклы на лыжероллерах даже в бесснежный период. Административный блок включает медпункт, буфет и полноценные раздевалки, замыкая инфраструктурный цикл в единый контур.

"Создание подобных объектов — это прямая инвестиция в человеческий капитал и здоровье нации, а не просто стройка", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий  Козлов.

Магия лыжной трассы

Открытие совпало с празднованием Пасхи и Днем космонавтики. Елена Вяльбе вместе с губернатором Сергеем Носовым нажала символическую кнопку, дав старт новой эре регионального спорта.

"Качество покрытия напрямую влияет на срок службы объекта. В данном случае инженеры учли особенности сурового климата региона, что должно снизить износ инфраструктуры и самого полотна трассы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений  Блех.

Характеристика Показатель
Количество трасс 4 (круглогодичные)
Трибуны стадиона 500 мест

Массовая гонка "Лыжня Вяльбе" собрала свыше 600 участников, подтвердив востребованность объекта. История соревнований ведет отсчет с 1999 года, когда бренд турнира стал точкой притяжения для мировых величин лыжного Олимпа, включая Александра Большунова и Александра Легкова. Сегодня Магадан активно избавляется от имиджа "далекой окраины", внедряя современную городскую среду.

"Благоустройство таких площадок требует жесткого контроля отчетности, иначе возникают риски, как при недавних нарушениях в логистике грузов", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о создании объекта

Зачем на лыжной трассе нужно асфальтовое покрытие?

Асфальтобетонное основание превращает обычный стадион в круглогодичный тренажер для лыжероллеров, ликвидируя сезонный простой атлетов.

Кто финансировал проект?

Работы велись по инициативе главы региона при федеральной поддержке, что является частью общей программы развития Дальнего Востока.

Есть ли ограничения для участников?

Гонка "Лыжня Вяльбе" открыта для всех категорий населения — от любителей до профессионалов, объединяя спортсменов любовью к воле и скорости.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений  Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Ловушка в правах: как отметка АТ превращает водителя в пешехода-должника
Авто
Ловушка в правах: как отметка АТ превращает водителя в пешехода-должника
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
Красота и стиль
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Евросоюз
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Популярное
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок

Обычная обрезка деревьев может стать источником ценных материалов для огорода, если знать несколько хитростей по их правильной переработке и применению.

Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Лев оказывается слабее: 8 животных, перед которыми он бессилен в одиночку
Лев оказывается слабее: 8 животных, перед которыми он бессилен в одиночку
Последние материалы
В Карелии собрали 860 кг семян сосны и ели, перевыполнив сезонный план в шесть раз
Хитрость УК больше не сработает: новая система ЖКХ защитит вас от долгов хитрых соседей
Три месяца до коллапса: блокада Ормузского пролива грозит региону дефицитом еды
Архангельск станет ключевым узлом Трансарктического коридора по планам Минтранса
Отходы станут кормом: личинки черной львинки революционизируют аквакультуру Кондопожского района
Киев рано радуется: новый лидер Венгрии отказал ВСУ в оружии и выбрал российский газ
Мурманская область вошла в группу 12 регионов РФ с средней пенсией выше 30 тыс. руб. в феврале
Милые уши сфинксов и ориенталов превращаются в проблему: ошибки в уходе, которые запускают болезни
Сотрудники заповедников Камчатки проехали 1000 км для выездных занятий со школьниками
Бюджет и решения обретают цифровой контур: Якутия выстраивает новую модель управления регионом
