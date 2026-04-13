На Чукотке экс-замглавы противопожарной службы осуждён за задержку спасения ребёнка

На Чукотке вынесли приговор по делу о гибели ребенка в ледяной ловушке. Бывший заместитель начальника управления гражданской защиты и противопожарной службы региона получил два года колонии. Суд признал чиновника виновным в преступной халатности, стоившей жизни восьмилетней девочке.

Цена должностного бездействия

Чиновник проигнорировал прямые сигналы о помощи. Оперативная информация о провале снегохода под лед поступила на пульт экстренных служб еще 10 апреля 2024 года. Пострадавший ребенок сам звонил по номеру "112" и просил спасателей приехать. Однако решение о вылете вертолета и отправке отряда было принято лишь на следующие сутки. К этому моменту девочка, пробывшая в студеной тундре около 20 часов, погибла от переохлаждения.

"В условиях Арктики счёт идёт на минуты: любая задержка в решениях напрямую увеличивает риск гибели", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Хроника трагедии на заливе Креста

Семья двигалась из поселка Эгвекинот. Их снегоход ушел под лед залива Креста утром 10 апреля. Двое оленеводов успели вытащить девочку из воды, но после спасения связь с ними прервалась. Инцидент потребовал немедленного задействования всех сил региональной системы защиты. Чиновник обладал необходимыми ресурсами для экстренной эвакуации, однако промедление стало фатальным.

"Практика показывает, что в подобных ситуациях суды оценивают не только сам факт происшествия, но и своевременность управленческих решений на каждом этапе реагирования", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Спасатели обнаружили тело ребенка только 11 апреля. Следствие доказало, что трагедия могла быть предотвращена при своевременном реагировании профильного управления. Для сравнения — в соседних северных субъектах системы цифрового мониторинга грузов и передвижений работают жестче.

"Подобные инциденты показывают, насколько важны чёткое распределение полномочий и оперативное использование ресурсов при реагировании на чрезвычайные ситуации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о халатности в госсекторе

На что ссылалось обвинение в суде?

Обвинение опиралось на прямые доказательства неисполнения должностных обязанностей (ч. 2 ст. 293 УК РФ), повлекших гибель человека при наличии реальной возможности спасения.

Почему время реагирования заняло сутки?

Судом установлено, что ответственное лицо намеренно оттягивало решение о привлечении вертолетной техники и спасательного отряда, несмотря на поступившие звонки на номер 112.

Какое наказание понес виновный?

Бывшему заместителю начальника управления назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима.

Могла ли система сработать иначе?

Да, наличие современных систем мониторинга и высокая степень готовности поисковых отрядов на Чукотке позволяют купировать подобные риски при соблюдении регламентов оперативными службами.

