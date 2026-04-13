Архангельск станет ключевым узлом Трансарктического коридора по планам Минтранса
Отходы станут кормом: личинки черной львинки революционизируют аквакультуру Кондопожского района
Мурманская область вошла в группу 12 регионов РФ с средней пенсией выше 30 тыс. руб. в феврале
Сотрудники заповедников Камчатки проехали 1000 км для выездных занятий со школьниками
Бюджет и решения обретают цифровой контур: Якутия выстраивает новую модель управления регионом
От аварийных бараков к комфорту: 5 млрд руб. потрачено на жильё в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре
Елена Вяльбе и губернатор Сергей Носов открыли лыжный стадион в Снежной Долине Магадана
Тихое увольнение: рынок труда захватил антитренд
Вчерашнее вербное катание можно смело назвать небывалым… — писала газета Новости дня 13 апреля 1903 года

На Чукотке экс-замглавы противопожарной службы осуждён за задержку спасения ребёнка

На Чукотке вынесли приговор по делу о гибели ребенка в ледяной ловушке. Бывший заместитель начальника управления гражданской защиты и противопожарной службы региона получил два года колонии. Суд признал чиновника виновным в преступной халатности, стоившей жизни восьмилетней девочке.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Цена должностного бездействия

Чиновник проигнорировал прямые сигналы о помощи. Оперативная информация о провале снегохода под лед поступила на пульт экстренных служб еще 10 апреля 2024 года. Пострадавший ребенок сам звонил по номеру "112" и просил спасателей приехать. Однако решение о вылете вертолета и отправке отряда было принято лишь на следующие сутки. К этому моменту девочка, пробывшая в студеной тундре около 20 часов, погибла от переохлаждения.

"В условиях Арктики счёт идёт на минуты: любая задержка в решениях напрямую увеличивает риск гибели", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина  Петрова.

Хроника трагедии на заливе Креста

Семья двигалась из поселка Эгвекинот. Их снегоход ушел под лед залива Креста утром 10 апреля. Двое оленеводов успели вытащить девочку из воды, но после спасения связь с ними прервалась. Инцидент потребовал немедленного задействования всех сил региональной системы защиты. Чиновник обладал необходимыми ресурсами для экстренной эвакуации, однако промедление стало фатальным.

"Практика показывает, что в подобных ситуациях суды оценивают не только сам факт происшествия, но и своевременность управленческих решений на каждом этапе реагирования", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир  Орлов.

 

Спасатели обнаружили тело ребенка только 11 апреля. Следствие доказало, что трагедия могла быть предотвращена при своевременном реагировании профильного управления. Для сравнения — в соседних северных субъектах системы цифрового мониторинга грузов и передвижений работают жестче.

"Подобные инциденты показывают, насколько важны чёткое распределение полномочий и оперативное использование ресурсов при реагировании на чрезвычайные ситуации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о халатности в госсекторе

На что ссылалось обвинение в суде?

Обвинение опиралось на прямые доказательства неисполнения должностных обязанностей (ч. 2 ст. 293 УК РФ), повлекших гибель человека при наличии реальной возможности спасения.

Почему время реагирования заняло сутки?

Судом установлено, что ответственное лицо намеренно оттягивало решение о привлечении вертолетной техники и спасательного отряда, несмотря на поступившие звонки на номер 112.

Какое наказание понес виновный?

Бывшему заместителю начальника управления назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима.

Могла ли система сработать иначе?

Да, наличие современных систем мониторинга и высокая степень готовности поисковых отрядов на Чукотке позволяют купировать подобные риски при соблюдении регламентов оперативными службами.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, политолог Владимир  Орлов, экономист Валерий  Козлов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Красота и стиль
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
Красота и стиль
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
Иран впервые атаковал украинскую базу БПЛА в ОАЭ: погибли специалисты ВСУ
Мир. Новости мира
Иран впервые атаковал украинскую базу БПЛА в ОАЭ: погибли специалисты ВСУ
Популярное
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок

Обычная обрезка деревьев может стать источником ценных материалов для огорода, если знать несколько хитростей по их правильной переработке и применению.

Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Лев оказывается слабее: 8 животных, перед которыми он бессилен в одиночку
Лев оказывается слабее: 8 животных, перед которыми он бессилен в одиночку
Последние материалы
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Бюджет и решения обретают цифровой контур: Якутия выстраивает новую модель управления регионом
От аварийных бараков к комфорту: 5 млрд руб. потрачено на жильё в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре
Елена Вяльбе и губернатор Сергей Носов открыли лыжный стадион в Снежной Долине Магадана
Морковь не любит героев с лопатой: этот подход даёт сладкие корнеплоды без лишней работы
На Чукотке экс-замглавы противопожарной службы осуждён за задержку спасения ребёнка
Тихое увольнение: рынок труда захватил антитренд
Природный эликсир молодости: как масло шиповника меняет состояние кожи после 40 лет
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Больше, чем просто одежда: почему ваша старая футболка стала любимым местом для пса
