Винтажный ренессанс: столица Татарстана переживает бум на подержанные товары для дома

Казань захлестнула волна осознанного потребления. В первом квартале 2026 года рынок вторичной мебели и интерьерного декора показал аномальный рост. Горожане массово отказываются от масс-маркета в пользу предметов с историей. Доля продаж "с рук" в общей структуре мебельного рынка столицы Татарстана взлетела до 45%. Годом ранее этот показатель замер на отметке в 38%.

Анализ рынка: что покупают казанцы

Основной драйвер роста — категория декора и систем хранения. Продажи ваз и кашпо через сервисы объявлений выросли на 38%. Стены казанских квартир украшают картинами и постерами из вторых рук — здесь рост составил 32%. Даже такие интимные категории, как домашний текстиль, перестали вызывать предубеждение. Спрос на подержанное постельное белье увеличился на 47%, на скатерти — на 44%, а на полотенца — на 28%.

"Рост доли ресейла в мебельном сегменте связан с оптимизацией семейных бюджетов и стремлением к уникальности интерьера", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Рынок реагирует на изменения спроса быстрее, чем крупные ритейлеры. Пока в городе обсуждают, как снос аварийного жилья повлияет на облик районов, новоселы ищут способы бюджетного обустройства. Зеркала стали покупать на 10% чаще, а системы освещения и предметы для хранения прочно закрепились в топе поисковых запросов.

Категория товара Рост продаж (год к году) Постельное белье +47% Скатерти +44% Вазы и кашпо +38% Картины и постеры +32%

Винтажный бум: от комодов до ковров

Винтажный сегмент демонстрирует кратную динамику. Потребитель устал от однотипных решений. Продажи ретро-картин и постеров взлетели в 3,5 раза. Вазы и кашпо с историей стали покупать в три раза активнее. Даже традиционные ковры переживают ренессанс — спрос на них увеличился втрое. Это происходит на фоне интереса к культуре, когда в городе появляется необычный арт-объект или открывается галерея.

"Интерес к винтажной мебели в Казани отражает общероссийский тренд на сохранение локальной идентичности через бытовые предметы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по культуре Татьяна Зайцева.

Крупногабаритная мебель не отстает. Стулья и комоды эпохи модернизма покупают в 2,5 раза чаще. Интерес к ретро-тумбам вырос вдвое. Популярность винтажных декоративных ламп, создающих камерную атмосферу, увеличилась в три раза. Жители часто ищут редкие экземпляры в других регионах, благо авиасообщение с крупными центрами позволяет оперативно решать логистические задачи.

"Вторничный рынок жилья и мебели сейчас стабильнее первичного из-за отсутствия зависимости от логистических цепочек импорта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Для многих покупка старинного зеркала (+42%) или скатерти в 2,5 раза чаще прежнего — это не только экономия, но и инвестиция. Пока школьники и студенты сталкиваются с тем, что в пунктах сдачи ЕГЭ устанавливают глушилки, их родители инвестируют в материальные ценности, которые не теряют актуальности десятилетиями.

Ответы на популярные вопросы о ресейле мебели

Почему доля продаж мебели "с рук" выросла именно сейчас?

Это результат совокупности факторов: ухода части западных брендов, роста цен на новые позиции в ритейле и тренда на экологичное потребление.

Какие предметы мебели наиболее востребованы на ресейле в Казани?

Лидерами являются комоды, стулья и системы освещения. В декоре — зеркала, вазы и текстиль.

Безопасно ли покупать текстиль и мягкую мебель на вторичном рынке?

Эксперты рекомендуют проводить профессиональную химчистку и дезинфекцию таких предметов перед использованием в жилых помещениях.

