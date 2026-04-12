Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одноразовая роскошь: почему современные машины превратились в хрупкие гаджеты
Цифровой атлет или старая школа: как выбрать идеальную коробку передач для города
Физики предложили использовать 3 млн тонн наночастиц для разогрева атмосферы Марса
Призрак в тумане: как вековые льды Антарктиды скрывали от спутников древнюю скалу
Особенности эксплуатации батарей AGM и EFB в автомобилях с функцией Start-Stop
В России с 15 июня 2026 года введут ГОСТ на системы ИИ для контроля водителей
Обратный отсчет на столетие: два астероида готовят Земле сценарий динозавров
Пощечина теоретикам: почему угасающая солнечная вспышка внезапно стала ярче
Аппетит мегаполиса: на какие нужды казанцы чаще всего берут деньги в кредит

Салехард ожидает умеренные магнитные бури и северные сияния 17-30 апреля

Россия » Урал » Салехард

Солнечная активность диктует свои правила жителям Ямала. До конца апреля Салехард трижды столкнется с геомагнитными возмущениями. Согласно прогнозам экспертов из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, удары придутся на 17, 29 и 30 числа. В эти даты магнитосфера перейдет в состояние умеренных колебаний.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
График геомагнитной активности в апреле

Календарь космической погоды в Заполярье выглядит перегруженным. Помимо трех основных пиков, ожидается серия затяжных нестабильных периодов. В воскресенье, 12 апреля, обстановка будет напряженной, хотя критических отметок датчики не зафиксуют. Аналогичный фон прогнозируется 15, 16 и 25 апреля, а также в четырехдневный интервал с 18 по 21 число.

"Любые аномальные погодные или атмосферные явления в северных широтах требуют повышенного внимания к работе коммунальных систем и надежности энергоснабжения", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для окружной столицы подобные явления — стандартная часть арктической жизни. Пока Салехард готовит сюрприз в виде перекрытий дорог к праздникам, природа вносит свои коррективы в работу электроники и систем навигации. Мониторинг показывает, что умеренные бури редко выводят технику из строя, но требуют бдительности от служб мониторинга.

Дата Характер возмущения
17 апреля Умеренная магнитная буря
18-21 апреля Затяжной период нестабильного фона
29-30 апреля Двойной удар магнитосферы

Влияние на инфраструктуру и жителей

Несмотря на то, что рост зарплат привлекает в регион новых специалистов, суровые климатические и геофизические условия остаются фактором риска. В дни бурь традиционно фиксируется рост обращений к специалистам. Важно следить за графиком активности, чтобы планировать трудовую нагрузку в условиях Крайнего Севера.

"Региональное прогнозирование аномалий позволяет заранее подготовить оперативные службы к возможным сбоям в работе чувствительного оборудования", — пояснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Жизнь в Арктике — это постоянная адаптация к вызовам. Высокая стоимость жизни в Салехарде заставляет горожан внимательнее относиться к своему состоянию и технике. Лишние траты на ремонт электроники, пострадавшей от скачков напряжения в дни геомагнитных пиков, никому не нужны.

Арктические бонусы: северное сияние

Магнитные бури имеют и эстетическую сторону. Ямал вошел в список самых популярных регионов для "охоты" за северным сиянием этой зимой. Округ разделил лидерство с Мурманской областью. Каждое возмущение магнитосферы увеличивает шансы увидеть яркое свечение в ночном небе над Полярным кругом.

"Внутренний туризм в малых северных городах часто строится именно вокруг таких природных феноменов, привлекающих фотографов и путешественников", — отметила в беседе с Pravda. Ru обозреватель Татьяна Зайцева.

Пока владельцы питомцев обсуждают, как гулять с собаками по новым правилам, туристы готовят объективы. Конец апреля может подарить последние в этом сезоне масштабные световые шоу в небе. Главное — поймать момент между 29 и 30 числом, когда прогнозируется финальная волна активности.

Ответы на популярные вопросы о магнитных бурях

Когда ждать самые сильные удары в апреле?

Основные пики придутся на конец месяца — 29 и 30 апреля, а также на середину месяца, 17 апреля.

Связан ли прогноз с северным сиянием?

Да, магнитные бури являются главной причиной возникновения авроры, особенно в заполярных широтах Ямала.

Повлияет ли буря на связь в Салехарде?

Умеренные колебания могут вызывать кратковременные помехи в работе спутниковых систем и радиосвязи.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, климатолог Павел Лебедев, обозреватель Татьяна Зайцева
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Новости спорта
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Долгоносик не пройдёт: биопрепараты вместо инсектицидов защищают клубнику во время цветения
Плодовые
Долгоносик не пройдёт: биопрепараты вместо инсектицидов защищают клубнику во время цветения
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Овощи
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Популярное
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой

Эффективная защита картофельного поля начинается задолго до высадки, сочетая биологические барьеры и точечные меры для сохранения почвы без избыточной химии и героических усилий.

Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Океан нагрелся — и начал захватывать сушу: скрытый механизм уже меняет карту мира
Океан нагрелся — и начал захватывать сушу: скрытый механизм уже меняет карту мира
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Клубника после зимы выглядит мёртвой, но оживает за пару шагов: что спасает даже погибшие кусты
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин Протесты в Каракасе ставят под удар власть Родригес, предавшей Мадуро Любовь Степушова
Крах санкций: Вашингтон выбрасывает белый флаг перед ценами на заправках
Вода Всемирного потопа никуда не исчезла: следы ведут туда, куда никто не смотрит
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Последние материалы
Физики предложили использовать 3 млн тонн наночастиц для разогрева атмосферы Марса
Невидимка среди льдов: исследователи случайно наткнулись на новый остров в Антарктике
Призрак в тумане: как вековые льды Антарктиды скрывали от спутников древнюю скалу
Опасная экономия: как пластиковые ёмкости превращают холодильник в химический полигон
Особенности эксплуатации батарей AGM и EFB в автомобилях с функцией Start-Stop
В России с 15 июня 2026 года введут ГОСТ на системы ИИ для контроля водителей
Гастрономическая магия после Пасхи: как быстро приготовить вкусный спред из оставшихся яиц
Обратный отсчет на столетие: два астероида готовят Земле сценарий динозавров
Дешёвые кроссоверы заканчиваются: список моделей, которые держатся ниже 3 млн
С 15 июня 2026 года в РФ вводится ГОСТ на системы ИИ для мониторинга водителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.