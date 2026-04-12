Река Томь атакует: в деревне Черная Речка под воду ушли десятки жилых домов

Паводок в Томской области перешел в стадию активного наступления на жилой сектор. К 12 апреля 2026 года стихия вынудила покинуть свои дома более 80 человек. Река Томь демонстрирует крутой нрав, игнорируя попытки человека сдержать поток ледовыми взрывами. В регионе развернуты пункты временного размещения, а экстренные службы работают в режиме предельной мобилизации.

Фото: openverse by Jens Schäperclaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томск

Масштабы эвакуации и зоны затопления

Основной удар приняла на себя деревня Черная Речка. Здесь вода захватила 25 жилых домов и 185 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 73 местных жителя. Власти своевременно подготовили инфраструктуру для приема пострадавших. В соседнем селе Кисловка развернут пункт временного размещения на 120 мест, где уже находятся 15 человек. Ситуация в Томской области остается напряженной, так как вода продолжает заходить в новые дворы.

"Природные риски в весенний период требуют четкой координации всех ведомств для минимизации ущерба инфраструктуре", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

В селе Тахтамышево зафиксированы подтопления восьми приусадебных участков. Оттуда вывезены восемь жителей. Эвакуированные граждане не брошены на произвол судьбы. Региональное правительство подтверждает: люди обеспечены горячим питанием и необходимой медицинской помощью. Угрозы жизни на данный момент нет, однако материальный ущерб домохозяйствам еще предстоит оценить после ухода большой воды.

Гидрологическая ситуация на реке Томь

Уровень воды в Томи демонстрирует отрицательную динамику для береговой линии. Утром 12 апреля гидропост у Коммунального моста зафиксировал отметку в 878 см. Это критический показатель, заставляющий службы ЖКХ работать на износ. На речвокзале уровень воды скромнее — 422 см, но тенденция к росту сохраняется по всему руслу в черте города и пригородах.

Место замера (гидропост) Уровень воды (см) Район Коммунального моста 878 Район Речного вокзала 422

"Нагрузка на гидротехнические сооружения растет пропорционально уровню заторов на изгибах русла", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Рост уровня рек часто коррелирует с общим состоянием региональной экономики и готовностью систем к ЧС. Пока власти штатно купируют последствия, жителям рекомендуют внимательно следить за оповещениями. С учетом того, как быстро меняется обстановка, любая задержка в принятии решения об отъезде может стать критической. Важно помнить, что даже алкоголь в такие моменты — плохой советчик, мешающий оперативной реакции на угрозу.

Меры безопасности и ледовзрывные работы

Чтобы раздробить ледяные заторы и дать воде уйти, специалисты перешли к радикальным методам. В полдень 12 апреля на Томи в районе Боярских островов прогремели взрывы. Ледовзрывные работы — проверенный способ искусственно ускорить ледоход. Владимир Мазур лично контролирует ситуацию, координируя действия МЧС и дорожных служб, которым приходится защищать ключевые логистические узлы региона.

"Динамика паводка в этом году требует оперативной корректировки бюджетных трат на ликвидацию последствий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Пока одна часть региона борется с водой, другая продолжает жить в обычном ритме, хотя паводок вносит коррективы во все сферы. Будь то работа местной пекарни или планы на ремонт, стихия диктует свои правила. Важно сохранять спокойствие и доверять только официальным сводкам штаба по ликвидации последствий наводнения. В районах подтопления продолжают дежурить патрули, пресекающие попытки мародерства и контролирующие сохранность имущества граждан.

Власти заверяют, что все ресурсы для борьбы с большой водой мобилизованы. Это касается и техники, и продовольствия, и медикаментов в пунктах временного размещения. Волонтеры и Народный фронт также готовы подключиться к помощи пострадавшим, если ситуация потребует дополнительных рабочих рук и ресурсов. Сейчас главное — дождаться завершения активной фазы ледохода и стабилизации уровней в малых реках области.

