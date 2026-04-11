Geely и Chery стали лидерами вторичного авторынка Тюменской области в 2026 году

Тюменский авторынок переживает тектонический сдвиг в сторону восточных брендов. С января по март 2026 года спрос на подержанные китайские автомобили в регионе подскочил на 46,7%. Экспансия Поднебесной на вторичном рынке сопровождается парадоксальным снижением цен на ряд популярных моделей, что делает такие машины доступнее для местных жителей.
Гегемония традиционных брендов уходит в прошлое. Согласно данным "Авито Авто", абсолютным фаворитом в Тюмени стал Geely. Интерес к этой марке вырос на 20,2%. Вторую строчку уверенно держит Chery, а замыкает тройку лидеров LIFAN. В топ-листе также закрепились HAVAL, Great Wall и Changan.
"Рост спроса связан с насыщением рынка новыми моделями, которые быстро переходят в категорию пробежных, сохраняя гарантийную привлекательность", — пояснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Средний ценник на "китайца" с пробегом в области зафиксировался на отметке 1,7 млн рублей. Однако разброс цен огромен: от бюджетных вариантов до премиальных кроссоверов. Пока экономика региона адаптируется к новым условиям, частные покупатели активно осваивают площадки объявлений.
Несмотря на общий ажиотаж, стоимость целого ряда брендов пошла вниз. Это создает уникальное окно возможностей для тех, кто планировал сменить транспорт. Лидером по удешевлению стал Great Wall — его цена упала почти на пятую часть. Пока цифровизация упрощает выбор, рынок диктует свои условия через избыток предложений.
|Марка автомобиля
|Снижение цены (%)
|Great Wall
|18,7%
|OMODA
|12,4%
|LIFAN
|11,8%
|Changan
|10,2%
|Tank
|8,2%
Любителям комфорта за разумные деньги стоит присмотреться к суббрендам: EXEED стал доступнее на 5,4%. Даже в условиях, когда социальные программы поддерживают бюджетников, личный транспорт остается приоритетом для мобильности граждан.
"Снижение цен на вторичке — это прямая реакция на агрессивный маркетинг новых авто. Дилеры демпингуют, заставляя частников тоже снижать планку", — отметил специалист по недвижимости Артур Волков.
Рынок насыщается неоднородно. Самый доступный сегмент представлен моделями Chery Tiggo (T11) за 358 тыс. рублей и LIFAN за 415 тыс. рублей. В это же время HAVAL удерживает планку почти в 2 млн рублей. Для многих жителей области покупка машины становится такой же важной частью планирования, как путешествия или работа.
"Высокий спрос в Тюмени подтверждает доверие к китайскому автопрому, который успешно прошел испытание сибирскими морозами", — подчеркнула обозреватель Татьяна Зайцева.
Тюменская область демонстрирует готовность к полной замене европейского автопарка восточными аналогами в ближайшие годы.
Основная причина — высокая конкуренция со стороны новых машин и активное обновление модельного ряда брендами из КНР.
Лидером спроса в регионе является Geely, интерес к которой вырос более чем на 20% в начале 2026 года.
На вторичном рынке Тюменской области модель Chery Tiggo (T11) можно приобрести в среднем за 358 000 рублей.
