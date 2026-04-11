Geely и Chery стали лидерами вторичного авторынка Тюменской области в 2026 году

Тюменский авторынок переживает тектонический сдвиг в сторону восточных брендов. С января по март 2026 года спрос на подержанные китайские автомобили в регионе подскочил на 46,7%. Экспансия Поднебесной на вторичном рынке сопровождается парадоксальным снижением цен на ряд популярных моделей, что делает такие машины доступнее для местных жителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Голубой Haval Jolion

Лидеры симпатий тюменских водителей

Гегемония традиционных брендов уходит в прошлое. Согласно данным "Авито Авто", абсолютным фаворитом в Тюмени стал Geely. Интерес к этой марке вырос на 20,2%. Вторую строчку уверенно держит Chery, а замыкает тройку лидеров LIFAN. В топ-листе также закрепились HAVAL, Great Wall и Changan.

"Рост спроса связан с насыщением рынка новыми моделями, которые быстро переходят в категорию пробежных, сохраняя гарантийную привлекательность", — пояснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Средний ценник на "китайца" с пробегом в области зафиксировался на отметке 1,7 млн рублей. Однако разброс цен огромен: от бюджетных вариантов до премиальных кроссоверов. Пока экономика региона адаптируется к новым условиям, частные покупатели активно осваивают площадки объявлений.

Ценовое пике: какие марки подешевели

Несмотря на общий ажиотаж, стоимость целого ряда брендов пошла вниз. Это создает уникальное окно возможностей для тех, кто планировал сменить транспорт. Лидером по удешевлению стал Great Wall — его цена упала почти на пятую часть. Пока цифровизация упрощает выбор, рынок диктует свои условия через избыток предложений.

Марка автомобиля Снижение цены (%) Great Wall 18,7% OMODA 12,4% LIFAN 11,8% Changan 10,2% Tank 8,2%

Любителям комфорта за разумные деньги стоит присмотреться к суббрендам: EXEED стал доступнее на 5,4%. Даже в условиях, когда социальные программы поддерживают бюджетников, личный транспорт остается приоритетом для мобильности граждан.

"Снижение цен на вторичке — это прямая реакция на агрессивный маркетинг новых авто. Дилеры демпингуют, заставляя частников тоже снижать планку", — отметил специалист по недвижимости Артур Волков.

Аналитика и прогнозы

Рынок насыщается неоднородно. Самый доступный сегмент представлен моделями Chery Tiggo (T11) за 358 тыс. рублей и LIFAN за 415 тыс. рублей. В это же время HAVAL удерживает планку почти в 2 млн рублей. Для многих жителей области покупка машины становится такой же важной частью планирования, как путешествия или работа.

"Высокий спрос в Тюмени подтверждает доверие к китайскому автопрому, который успешно прошел испытание сибирскими морозами", — подчеркнула обозреватель Татьяна Зайцева.

Пока любители небесных явлений обсуждают звездопады в Тюмени, прагматичные водители следят за графиками цен. Тюменская область демонстрирует готовность к полной замене европейского автопарка восточными аналогами в ближайшие годы.

Ответы на популярные вопросы о китайских авто с пробегом

Почему китайские автомобили с пробегом стали дешеветь?

Основная причина — высокая конкуренция со стороны новых машин и активное обновление модельного ряда брендами из КНР.

Какая марка самая популярная в Тюмени?

Лидером спроса в регионе является Geely, интерес к которой вырос более чем на 20% в начале 2026 года.

Сколько стоит самый бюджетный китайский кроссовер?

На вторичном рынке Тюменской области модель Chery Tiggo (T11) можно приобрести в среднем за 358 000 рублей.

Читайте также