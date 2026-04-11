Цена халатности: во сколько обойдется костер на дачном участке в Кургане

Россия » Урал » Курган

Зауралье входит в зону огненного риска. МЧС Кургана объявило о старте профилактических рейдов по садоводствам. С 10 апреля в регионе официально открыт пожароопасный сезон. Инспекторы проверяют каждый метр СНТ. Цель — жесткий контроль перед введением особого режима.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огонь

Новые запреты и график ограничений

Особый противопожарный режим в Кургане стартует 17 апреля. С этой даты любые манипуляции с открытым огнем попадают под запрет. Нельзя разводить костры. Запрещено выжигать сухую траву. Сбрасывание горящих окурков также станет поводом для протокола. Власти Кургана синхронизируют меры безопасности с транспортными изменениями, так как дачные маршруты традиционно увеличивают поток людей в пригороды.

"Статистика неумолима: весенние палы травы в 90% случаев происходят по вине человека. Штрафные санкции — это не способ пополнить бюджет, а метод принуждения к ответственности", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Контроль охватит 27 садоводческих товариществ. Эти территории признаны зонами повышенного риска из-за близости к лесному массиву. Обостряет ситуацию и эпидемиологический фон: в регионе фиксируется распространение бешенства, что требует от владельцев участков еще большей осмотрительности при очистке территорий от дикой поросли и мусора.

Требования к безопасности в СНТ

Инспекторы проверяют наличие источников наружного водоснабжения. Гидранты и водоемы должны быть исправны. Проезд для тяжелой пожарной техники — свободен от завалов и шлагбаумов. Особое внимание — дистанции до леса. От построек до хвойных деревьев должно быть 50 метров. Для лиственных лесов норматив мягче — 30 метров.

"Захламление участков горючим мусором — это мина замедленного действия. Садоводы обязаны убирать сухую растительность не дожидаясь визита инспектора", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Специалисты МЧС рекомендуют оборудовать каждый дом первичными средствами тушения. Бочка с водой и ящик с песком — обязательный минимум. Параллельно в городе решается вопрос с отходами: устаревшая резина и покрышки не должны копиться в СНТ, так как их горение практически невозможно остановить подручными средствами.

Таблица штрафов и санкций

Инспекторы фиксируют нарушения на месте. Административная ответственность грозит не только за костер, но и за заброшенный, заросший бурьяном участок. Для активных граждан старшего поколения, участвующих в программе долголетия, чистота на даче становится залогом безопасности всего товарищества.

Тип нарушения Сумма штрафа (для граждан)
Разведение костра в особый режим 10 000 — 20 000 рублей
Выжигание сухой травы 10 000 — 20 000 рублей
Несоблюдение чистоты на участке Административное наказание

"Лесные пожары часто начинаются с СНТ из-за банальной халатности. Штрафы синхронизированы с федеральными нормами и не имеют региональных исключений", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о пожароопасном сезоне

Когда в Кургане введут запрет на костры?

Особый противопожарный режим планируется ввести с 17 апреля. С этого дня любые костры под запретом.

Какой штраф грозит обычному дачнику?

Размер штрафа для физических лиц составляет от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от тяжести нарушения.

Какие требования к очистке участка?

Владелец обязан своевременно убирать сухую траву, валежник и горючий мусор со своей территории.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
