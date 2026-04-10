В Томской области на полгода запретили ввоз и вывоз невакцинированного скота

Сибирь полыхает эпидемиологическим огнем. В Зырянском районе Томской области официально подтвержден случай бешенства. Очаг инфекции локализован в личном подсобном хозяйстве села Иловка. Региональная администрация перевела территорию в режим жесткой изоляции. Вирус не выбирает цели — под ударом оказались частные подворья, а социальное напряжение в области достигает критической отметки.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Дикая корова на острове

Карантин и запреты: два месяца в изоляции

Власти Томской области ввели карантин сроком на 60 дней. Счёт пошёл с момента выявления больного животного в Иловке. Доступ в зону заражения закрыт для всех, кроме ветеринаров и ликвидаторов биологических отходов. Перемещение скота, не прошедшего вакцинацию, заблокировано на полгода — запрет на ввоз и вывоз действует 179 суток. Система санитарного контроля работает на износ, пытаясь купировать распространение болезни на раннем этапе.

"Ситуация в Зырянском районе требует предельной концентрации ресурсов. Любое нарушение карантинного периметра — это риск выноса вируса за пределы очага", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Фермеры реагируют на ограничения болезненно. В последние недели сибирские аграрии открыто выражают протест против массовой ликвидации поголовья. Для многих сельчан скот — единственный источник дохода, а радикальные меры ветеринарных служб воспринимаются как экономический приговор. Тем не менее, закон диктует свои условия: инфицированное стадо подлежит полному уничтожению.

География заразы: эпизоотическая карта региона

Инцидент в Иловке — лишь звено в цепи событий 2026 года. Ранее, в конце марта, аналогичные меры безопасности были развернуты в Кривошеинском и Первомайском районах. Вирус мигрирует по региону, игнорируя административные границы. Контроль осложняется природными факторами: основными разносчиками остаются бродячие собаки и дикие лесные звери, контакт с которыми предотвратить крайне сложно.

Район Статус мер Зырянский (с. Иловка) Действующий карантин (60 дней) Кривошеинский район Ограничительные меры с конца марта Первомайский район Карантинный режим введен весной

"Вспышки инфекций на фермах — это прямой удар по региональному бюджету и продовольственной безопасности Сибири", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

"Вспышки инфекций на фермах — это прямой удар по региональному бюджету и продовольственной безопасности Сибири", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Смертельная угроза: как проявляется вирус

Бешенство — это гарантированный летальный исход при отсутствии экстренной помощи. Вирус передается через слюну или биологические жидкости при укусе или попадании на поврежденную кожу. Первые симптомы коварны: они имитируют грипп. Однако позже болезнь неизбежно переходит в паралитическую стадию, после которой медицина бессильна. Ветеринары призывают немедленно сообщать о любом странном поведении домашних животных.

"Дикая природа и бродячие стаи — главные резервуары вируса. Мы наблюдаем рост контактов человека с лесной фауной", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

"Дикая природа и бродячие стаи — главные резервуары вируса. Мы наблюдаем рост контактов человека с лесной фауной", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Пока ученые ТГУ используют дроны для спасения птиц, ветеринарные службы на земле ведут борьбу за выживание сельского хозяйства. На кону — не только бизнес, но и жизни людей. Бешенство не прощает ошибок в регламентах безопасности, и текущий карантин в Зырянском районе является вынужденной мерой самообороны мегаполиса и его окрестностей.

Ответы на популярные вопросы о бешенстве

Сколько длится карантин при выявлении бешенства?

Согласно распоряжению администрации, основной карантин длится 60 дней со дня уничтожения последнего инфицированного животного, а ограничения на ввоз непривитого скота сохраняются в течение 179 суток.

Как передается заболевание человеку?

Инфекция передается через слюну больного животного при укусе, ослюнении поврежденной кожи или слизистых оболочек. Основными источниками заражения считаются собаки, лисы и крупный рогатый скот.

Можно ли излечить бешенство после появления симптомов?

Нет, бешенство неизлечимо и ведет к смерти в 100% случаев после появления клинических признаков. Единственный способ спасения — экстренная вакцинация сразу после контакта с подозрительным животным.

