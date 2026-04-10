Омская область увеличила экспорт грузов по железной дороге до 4,9 млн тонн за квартал

Омская область форсирует экспортные поставки по железной дороге. За первый квартал 2026 года региональный логистический узел переварил 4,9 млн тонн грузов. Это на 2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Локомотивом роста стал продовольственный сектор, увеличивший объемы в 1,7 раза.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Железная дорога

Продовольственный рывок и структура погрузки

Пищевая индустрия региона демонстрирует агрессивную экспансию. За январь-март из области вывезли 69 тысяч тонн готовых продуктов. Параллельно растет отгрузка сырья. Зерно прибавило 15,6%, достигнув отметки в 823 тысячи тонн. Цены на продукты внутри региона остаются под давлением, синхронизируясь с экспортной активностью производителей.

"Рост отгрузки сельхозпродукции подтверждает устойчивость агросектора региона к внешним вызовам и эффективность текущих севооборотов", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Перерабатывающая промышленность не отстает от сырьевого сектора. Продукты перемола показали рост на 14,4%, составив 23,1 тысячи тонн. В то же время тяжелые отрасли стагнируют. Отправка химикатов и соды просела на 9,7%, а лом черных металлов потерял 5,1% объема. Масштабный ремонт дорог в Омске требует стройматериалов, что отразилось на их погрузке — рост составил 10,7%.

Тип груза Объем / Динамика Нефть и нефтепродукты 3,6 млн тонн (-0,2%) Зерно 823 тыс. тонн (+15,6%) Продовольствие 69 тыс. тонн (+70%) Химикаты и сода 263 тыс. тонн (-9,7%)

Железнодорожная статистика и динамика

По данным пресс-службы Омского региона ЗСЖД — филиала ОАО "РЖД", общая погрузка на сети в регионе составила 4,9 млн тонн. Основной массив по-прежнему формирует нефтехимия, несмотря на символическое снижение доли. На фоне роста грузопотока пассажирский сектор также внедряет новшества: в пригородных поездах региона заработала оплата через мессенджеры.

"Стабильность погрузки нефтепродуктов при одновременном росте продовольственного сегмента сбалансирует доходную часть регионального бюджета в текущем квартале", — пояснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Развитие инфраструктуры требует привлечения кадров высокой квалификации. Сегодня вакансии в Омске с зарплатами до 300 тысяч рублей перестают быть редкостью для IT-сектора, обслуживающего крупные логистические и промышленные цепочки. Конкуренция за человеческий капитал растет вместе с тоннажем уходящих на восток составов.

"Создание комфортной среды и обновление транспортных узлов — ключевой фактор удержания специалистов, необходимых для обеспечения такого грузооборота", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о логистике региона

Какой товар показал самый высокий рост отгрузки?

Максимальную динамику продемонстрировали продовольственные товары, объем вывоза которых увеличился в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом.

Как изменились объемы перевозки зерна?

Отправка зерна выросла на 15,6%, составив в первом квартале 823 тысячи тонн.

Есть ли падение по каким-либо позициям?

Зафиксировано снижение погрузки химикатов и соды (-9,7%), лома черных металлов (-5,1%) и незначительное сокращение по нефтепродуктам (-0,2%).

