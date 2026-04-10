Омская область форсирует экспортные поставки по железной дороге. За первый квартал 2026 года региональный логистический узел переварил 4,9 млн тонн грузов. Это на 2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Локомотивом роста стал продовольственный сектор, увеличивший объемы в 1,7 раза.
Пищевая индустрия региона демонстрирует агрессивную экспансию. За январь-март из области вывезли 69 тысяч тонн готовых продуктов. Параллельно растет отгрузка сырья. Зерно прибавило 15,6%, достигнув отметки в 823 тысячи тонн. Цены на продукты внутри региона остаются под давлением, синхронизируясь с экспортной активностью производителей.
"Рост отгрузки сельхозпродукции подтверждает устойчивость агросектора региона к внешним вызовам и эффективность текущих севооборотов", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Перерабатывающая промышленность не отстает от сырьевого сектора. Продукты перемола показали рост на 14,4%, составив 23,1 тысячи тонн. В то же время тяжелые отрасли стагнируют. Отправка химикатов и соды просела на 9,7%, а лом черных металлов потерял 5,1% объема. Масштабный ремонт дорог в Омске требует стройматериалов, что отразилось на их погрузке — рост составил 10,7%.
|Тип груза
|Объем / Динамика
|Нефть и нефтепродукты
|3,6 млн тонн (-0,2%)
|Зерно
|823 тыс. тонн (+15,6%)
|Продовольствие
|69 тыс. тонн (+70%)
|Химикаты и сода
|263 тыс. тонн (-9,7%)
По данным пресс-службы Омского региона ЗСЖД — филиала ОАО "РЖД", общая погрузка на сети в регионе составила 4,9 млн тонн. Основной массив по-прежнему формирует нефтехимия, несмотря на символическое снижение доли. На фоне роста грузопотока пассажирский сектор также внедряет новшества: в пригородных поездах региона заработала оплата через мессенджеры.
"Стабильность погрузки нефтепродуктов при одновременном росте продовольственного сегмента сбалансирует доходную часть регионального бюджета в текущем квартале", — пояснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.
Развитие инфраструктуры требует привлечения кадров высокой квалификации. Сегодня вакансии в Омске с зарплатами до 300 тысяч рублей перестают быть редкостью для IT-сектора, обслуживающего крупные логистические и промышленные цепочки. Конкуренция за человеческий капитал растет вместе с тоннажем уходящих на восток составов.
"Создание комфортной среды и обновление транспортных узлов — ключевой фактор удержания специалистов, необходимых для обеспечения такого грузооборота", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист Ольга Морозова.
