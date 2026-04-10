В Омске к лету 2026 года запустят парк с монорельсовой капсулой космонавтов

Россия » Сибирь » Омск

Омск готовится к запуску амбициозного рекреационного проекта — семейного парка площадью 2000 квадратных метров, где главным аттракционом станет "капсула космонавтов". Инвесторы Дмитрий Гамза и Анна Гордиенко, имеющие 18-летний стаж в индустрии развлечений, монтируют монорельсовую систему на высоте четырех метров.

Омск. Фонтан на театральной площади и городской совет
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Денисенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Омск. Фонтан на театральной площади и городской совет

Техническая начинка площадки обещает стать новой точкой притяжения для жителей города, уже привыкших к цифровому комфорту, будь то оплата проезда через мессенджер или современные ИТ-сервисы.

Космическая концепция и технические параметры

Сердце нового объекта — капсула, которая будет перемещаться под потолком по монорельсу. Проект реализуется в два этапа: основной игровой зал и дополнительные зоны для проведения праздников. Монтаж конструкций уже идет полным ходом, а запуск намечен на начало лета. Это расширение уже существующего бизнеса предпринимателей, которые в январе 2024 года открыли крытую площадку в киноцентре "Первомайский".

"Такие проекты закрывают дефицит качественных тематических пространств. Важно, что инвесторы масштабируют успешный опыт, используя поддержку региональных институтов развития", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Для города, где активно обсуждается рейтинг школ и качество образования, появление научно-популярных локаций становится важным социальным маркером. Центр "Мой бизнес" Омской области подтвердил, что сопровождает проект на всех стадиях — от концепции до открытия.

Инвестиции и сопровождение проекта

Масштаб в 2000 "квадратов" требует не только финансовых вложений, но и четкого соблюдения нормативов безопасности аттракционов. Предприниматели Гамза и Гордиенко делают ставку на комплексный отдых. В то время как городские власти развивают транспортный каркас и проводят ремонт дорог в Омске, частный капитал берет на себя создание досуговой инфраструктуры внутри торговых и культурных центров.

Характеристика Показатель
Общая площадь парка Около 2000 кв. м
Высота монорельса капсулы 4 метра
Дата открытия Май — июнь 2026 года
Опыт инвесторов 18 лет в индустрии

"Инвестиции в крупные досуговые объекты при текущем уровне тарифов и стоимости кредитов — это всегда риск, оправданный только высоким спросом на семейные услуги", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Влияние на городскую среду

Новая точка на карте Омска создаст дополнительные рабочие места, в том числе для технических специалистов. Локальный рынок труда постепенно трансформируется: если раньше молодежь искала, где платят больше — например, высокая зарплата тестировщика в ИТ, то теперь появляются вакансии в сервисной и развлекательной экономике города.

"Создание комфортных пространств для отдыха напрямую влияет на миграционные настроения. Когда в городе есть куда пойти с семьей, уровень удовлетворенности средой растет", — пояснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Обустройство парка уже ведется. Центральный элемент — "капсула космонавтов" — станет уникальным техническим решением для региона. Концентрация на космической тематике подчеркивает историческую связь Омска с аэрокосмической отраслью, перенося индустриальную гордость в формат семейного развлечения.

Ответы на популярные вопросы о парке

Где именно откроется новый парк?

Проект реализуется теми же предпринимателями, что открыли парк в КЦ "Первомайский", однако новая площадка значительно превосходит его по площади (2000 кв. м против 850 кв. м).

Когда можно будет посетить аттракционы?

Официальное открытие запланировано на конец весны или начало лета — в период с мая по июнь.

На какой возраст рассчитана площадка?

Парк позиционируется как семейный, с акцентом на активный отдых и праздничные мероприятия для детей разных возрастов.

Экспертная проверка: специалист по социальной политике Елена Мхайловна Романова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по благоустройству Ольга  Морозова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
