Виновник заплатит дважды: как страховые компании меняют стратегию взыскания ущерба на дорогах
Миссия Artemis II: экипаж корабля Орион сообщил о сбоях связи и систем на пути к Луне
Пекин вводит систему раннего предупреждения рисков в цепочках поставок: что это значит
Секрет быстрого засыпания: что на самом деле мешает уснуть и как это исправить
Поддержка без лишних шагов: в Ульяновске открыли кабинет, где беременным помогают сразу по всем вопросам
Кондиционер после зимы становится опасным: внутри просыпается то, что превращает воздух в риск
Перелёт без пересадок стал реальностью: из Уфы запускают рейсы во Владикавказ за 3 часа
Россия и Китай синхронизируют работу орбитальных станций для изучения ионосферы
Речная навигация возвращается в Саратовскую область: названа дата первого рейса и маршруты

Старый парк уходит, новый готовится: в Ижевске Берёзовую рощу закроют ради полной перезагрузки

Ижевск временно лишается одной из главных прогулочных локаций. С 13 апреля старейший городской парк — "Берёзовая роща" — закрывается на масштабную реконструкцию. Территорию полностью перекроют для обновления инфраструктуры. До сентября горожанам придётся перестраивать привычные маршруты. Уклад жизни района меняется ради амбициозного проекта благоустройства.

Ижевск
Фото: Own work by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ижевск

Режим ограничений: где пройти нельзя

Сквозной проход через массив "Берёзовой рощи" станет невозможным. Власти Ижевска действуют радикально, чтобы исключить риск травматизма на стройплощадке. Доступ к мосту через речку Карлутку сохранится лишь по восточной аллее. Остальная территория превращается в закрытую зону производства работ. Информационная тишина вокруг парка прервется только осенью, когда объект официально презентуют публике.

"Такие проекты требуют строгого соблюдения графиков финансирования и производства. Безопасность граждан на объекте — приоритет", — отмечает в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Безопасность касается не только физических барьеров, но и правовых аспектов пребывания на стройке. В условиях активного движения техники прогулки запрещены. Жителям столицы Удмуртии стоит быть внимательными к новым указателям, чтобы не попасть в административный тупик. Подобные меры часто вызывают вопросы у горожан, привыкших к свободе передвижения в зеленых зонах.

Липы, яблони и фастфуд: что строят в роще

Администрация города обещает превратить рощу в современный хаб для отдыха. В программу включена высадка 600 новых деревьев и кустарников. Список высаженных растений впечатляет: липы, яблони, берёзы. Речь идёт не о косметических изменениях, а о полноценном обновлении экосистемы в рамках федеральных программ по созданию комфортной среды. Параллельно идет монтаж инженерных сетей.

"Качественное благоустройство — это всегда баланс между сохранением зелени и созданием необходимой инфраструктуры ЖКУ", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Техническая начинка парка станет богаче.

"Сейчас на территории рощи ведется монтаж подземных коммуникаций, устанавливаются торговые павильоны. К осени появятся спортивные площадки, верёвочный парк, зоны общественного питания, туалеты", — сообщили в муниципалитете.

Город инвестирует не только в эстетику, но и в коммерческую привлекательность территории, привлекая ритейл и сервис.

Причина закрытия Планируемый результат
Монтаж подземных коммуникаций Новые туалеты и точки питания
Строительство спортивных зон Воркаут-площадки и верёвочный парк
Озеленение территории 600 новых саженцев (липы, яблони)

Важно понимать масштаб трансформации. Пустыри сменятся организованными пространствами. Для жителей частного сектора и многоэтажек это означает рост стоимости активов — жилье рядом с облагороженным парком всегда в цене. Главное, чтобы подрядчики выдержали сроки и сдали объект к сентябрьским праздникам.

"Комплексный подход к озеленению территорий позволяет минимизировать риски для городской экологии", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции парка

Когда откроют "Берёзовую рощу"?

Работы планируют завершить в начале сентября 2026 года. Точная дата будет объявлена администрацией Ижевска дополнительно.

Можно ли будет пройти к реке Карлутке?

Да, доступ к мосту через реку сохранится. Пройти можно будет по восточной аллее парка со стороны входа.

Какие новые объекты появятся в парке?

В роще установят спортивные площадки, верёвочный парк, современные туалеты, а также зоны питания и торговые киоски.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по благоустройству Ольга Морозова.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Мир. Новости мира
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Машины из Киргизии рвут рынок: автобизнес Приморья переживает невиданный рост
Авто
Машины из Киргизии рвут рынок: автобизнес Приморья переживает невиданный рост
Шкаф требует ревизии: весна 2026 возвращает вещи, которые долго пылились в дальних углах гардероба
Красота и стиль
Шкаф требует ревизии: весна 2026 возвращает вещи, которые долго пылились в дальних углах гардероба
Популярное
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США

Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Океан превращается в кипятильник: аномальный перегрев воды в 2026 году обрушит мировую экономику
Украина сделала ставку на Джедая: сможет ли дрон изменить ситуацию Андрей Николаев Ставка на курдов не сыграла: скрытая причина провала плана против Ирана Юрий Бочаров Секретные маршруты в обход запретов: страны Европы тихо готовятся к развороту на восток Любовь Степушова
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Последние материалы
Виновник заплатит дважды: как страховые компании меняют стратегию взыскания ущерба на дорогах
Миссия Artemis II: экипаж корабля Орион сообщил о сбоях связи и систем на пути к Луне
Пекин вводит систему раннего предупреждения рисков в цепочках поставок: что это значит
Бумажный колосс затрещал по швам: американская валюта теряет былую власть в мировых хранилищах
Секрет быстрого засыпания: что на самом деле мешает уснуть и как это исправить
Старый парк уходит, новый готовится: в Ижевске Берёзовую рощу закроют ради полной перезагрузки
Поддержка без лишних шагов: в Ульяновске открыли кабинет, где беременным помогают сразу по всем вопросам
Кондиционер после зимы становится опасным: внутри просыпается то, что превращает воздух в риск
Перелёт без пересадок стал реальностью: из Уфы запускают рейсы во Владикавказ за 3 часа
Россия и Китай синхронизируют работу орбитальных станций для изучения ионосферы
