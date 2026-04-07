Старый парк уходит, новый готовится: в Ижевске Берёзовую рощу закроют ради полной перезагрузки

Ижевск временно лишается одной из главных прогулочных локаций. С 13 апреля старейший городской парк — "Берёзовая роща" — закрывается на масштабную реконструкцию. Территорию полностью перекроют для обновления инфраструктуры. До сентября горожанам придётся перестраивать привычные маршруты. Уклад жизни района меняется ради амбициозного проекта благоустройства.
Сквозной проход через массив "Берёзовой рощи" станет невозможным. Власти Ижевска действуют радикально, чтобы исключить риск травматизма на стройплощадке. Доступ к мосту через речку Карлутку сохранится лишь по восточной аллее. Остальная территория превращается в закрытую зону производства работ. Информационная тишина вокруг парка прервется только осенью, когда объект официально презентуют публике.
"Такие проекты требуют строгого соблюдения графиков финансирования и производства. Безопасность граждан на объекте — приоритет", — отмечает в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Безопасность касается не только физических барьеров, но и правовых аспектов пребывания на стройке. В условиях активного движения техники прогулки запрещены. Жителям столицы Удмуртии стоит быть внимательными к новым указателям, чтобы не попасть в административный тупик. Подобные меры часто вызывают вопросы у горожан, привыкших к свободе передвижения в зеленых зонах.
Администрация города обещает превратить рощу в современный хаб для отдыха. В программу включена высадка 600 новых деревьев и кустарников. Список высаженных растений впечатляет: липы, яблони, берёзы. Речь идёт не о косметических изменениях, а о полноценном обновлении экосистемы в рамках федеральных программ по созданию комфортной среды. Параллельно идет монтаж инженерных сетей.
"Качественное благоустройство — это всегда баланс между сохранением зелени и созданием необходимой инфраструктуры ЖКУ", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Техническая начинка парка станет богаче.
"Сейчас на территории рощи ведется монтаж подземных коммуникаций, устанавливаются торговые павильоны. К осени появятся спортивные площадки, верёвочный парк, зоны общественного питания, туалеты", — сообщили в муниципалитете.
Город инвестирует не только в эстетику, но и в коммерческую привлекательность территории, привлекая ритейл и сервис.
|Причина закрытия
|Планируемый результат
|Монтаж подземных коммуникаций
|Новые туалеты и точки питания
|Строительство спортивных зон
|Воркаут-площадки и верёвочный парк
|Озеленение территории
|600 новых саженцев (липы, яблони)
Важно понимать масштаб трансформации. Пустыри сменятся организованными пространствами. Для жителей частного сектора и многоэтажек это означает рост стоимости активов — жилье рядом с облагороженным парком всегда в цене. Главное, чтобы подрядчики выдержали сроки и сдали объект к сентябрьским праздникам.
"Комплексный подход к озеленению территорий позволяет минимизировать риски для городской экологии", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.
Работы планируют завершить в начале сентября 2026 года. Точная дата будет объявлена администрацией Ижевска дополнительно.
Да, доступ к мосту через реку сохранится. Пройти можно будет по восточной аллее парка со стороны входа.
В роще установят спортивные площадки, верёвочный парк, современные туалеты, а также зоны питания и торговые киоски.
