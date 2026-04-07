Старый парк уходит, новый готовится: в Ижевске Берёзовую рощу закроют ради полной перезагрузки

Ижевск временно лишается одной из главных прогулочных локаций. С 13 апреля старейший городской парк — "Берёзовая роща" — закрывается на масштабную реконструкцию. Территорию полностью перекроют для обновления инфраструктуры. До сентября горожанам придётся перестраивать привычные маршруты. Уклад жизни района меняется ради амбициозного проекта благоустройства.

Фото: Own work by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ижевск

Режим ограничений: где пройти нельзя

Сквозной проход через массив "Берёзовой рощи" станет невозможным. Власти Ижевска действуют радикально, чтобы исключить риск травматизма на стройплощадке. Доступ к мосту через речку Карлутку сохранится лишь по восточной аллее. Остальная территория превращается в закрытую зону производства работ. Информационная тишина вокруг парка прервется только осенью, когда объект официально презентуют публике.

"Такие проекты требуют строгого соблюдения графиков финансирования и производства. Безопасность граждан на объекте — приоритет", — отмечает в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Безопасность касается не только физических барьеров, но и правовых аспектов пребывания на стройке. В условиях активного движения техники прогулки запрещены. Жителям столицы Удмуртии стоит быть внимательными к новым указателям, чтобы не попасть в административный тупик. Подобные меры часто вызывают вопросы у горожан, привыкших к свободе передвижения в зеленых зонах.

Липы, яблони и фастфуд: что строят в роще

Администрация города обещает превратить рощу в современный хаб для отдыха. В программу включена высадка 600 новых деревьев и кустарников. Список высаженных растений впечатляет: липы, яблони, берёзы. Речь идёт не о косметических изменениях, а о полноценном обновлении экосистемы в рамках федеральных программ по созданию комфортной среды. Параллельно идет монтаж инженерных сетей.

"Качественное благоустройство — это всегда баланс между сохранением зелени и созданием необходимой инфраструктуры ЖКУ", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Техническая начинка парка станет богаче.

"Сейчас на территории рощи ведется монтаж подземных коммуникаций, устанавливаются торговые павильоны. К осени появятся спортивные площадки, верёвочный парк, зоны общественного питания, туалеты", — сообщили в муниципалитете.

Город инвестирует не только в эстетику, но и в коммерческую привлекательность территории, привлекая ритейл и сервис.

Причина закрытия Планируемый результат Монтаж подземных коммуникаций Новые туалеты и точки питания Строительство спортивных зон Воркаут-площадки и верёвочный парк Озеленение территории 600 новых саженцев (липы, яблони)

Важно понимать масштаб трансформации. Пустыри сменятся организованными пространствами. Для жителей частного сектора и многоэтажек это означает рост стоимости активов — жилье рядом с облагороженным парком всегда в цене. Главное, чтобы подрядчики выдержали сроки и сдали объект к сентябрьским праздникам.

"Комплексный подход к озеленению территорий позволяет минимизировать риски для городской экологии", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции парка

Когда откроют "Берёзовую рощу"?

Работы планируют завершить в начале сентября 2026 года. Точная дата будет объявлена администрацией Ижевска дополнительно.

Можно ли будет пройти к реке Карлутке?

Да, доступ к мосту через реку сохранится. Пройти можно будет по восточной аллее парка со стороны входа.

Какие новые объекты появятся в парке?

В роще установят спортивные площадки, верёвочный парк, современные туалеты, а также зоны питания и торговые киоски.

