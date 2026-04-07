Россия и Китай синхронизируют работу орбитальных станций для изучения ионосферы

Перелёт без пересадок стал реальностью: из Уфы запускают рейсы во Владикавказ за 3 часа

Россия » Поволжье » Уфа

Башкирская столица продолжает агрессивно расширять карту полетов. На этот раз вектор сместился на юг. Уфа открывает прямые ворота в Северную Осетию. С мая аэропорт имени Мустая Карима запускает регулярное сообщение с Владикавказом. Для перевозчика NordStar это станет премьерой весенне-летнего сезона.

Red Sea Airlines, SU-RSB, Boeing 737-8Q8
Фото: commons.wikimedia.org by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Red Sea Airlines, SU-RSB, Boeing 737-8Q8

Логистика кавказского маршрута

Рейсы будут выполняться еженедельно. Перевозчик закрепил за направлением пятницу. Старт программы намечен на 29 мая. Это решение вписывается в общую стратегию развития, где столица Башкирии укрепляет статус ключевого авиаузла. Туризм между регионами получает прямой канал связи без изматывающих пересадок в Москве.

"Развитие прямых межрегиональных связей снижает нагрузку на федеральный узел и стимулирует локальный пассажиропоток", — отмечает в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Время в пути составит ровно три часа. Для пассажиров, привыкших к многочасовым стыковкам, это радикальное сокращение дистанции. Новые направления позволяют жителям республики планировать уикенды в горах Осетии с максимальным комфортом.

Экономика полета: цены и борта

На линию выйдет проверенная классика — Boeing 737-800. Это стандарт индустрии для среднемагистральных перелетов. Вместимость и надежность борта позволяют удерживать авиабилеты в рамках рыночного коридора. Минимальный чек за перелет в одну сторону зафиксирован на отметке 9,5 тысячи рублей.

"Кавказское направление традиционно востребовано в период отпусков, что гарантирует высокую загрузку кресел", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Расширение полетной сетки происходит на фоне общего роста активности в уфимской авиагавани. Пока частная медицина или сфера услуг решают свои вопросы в судах, авиаторы просто соединяют точки на карте. Прямой рейс — это всегда инвестиция в мобильность населения.

Параметр рейса Детализация
Частота вылетов 1 раз в неделю (пятница)
Тип воздушного судна Boeing 737-800
Стоимость билета от 9 500 рублей

"Синхронизация региональных программ способствует росту внутреннего турпотока и укреплению деловых связей", — объясняет в беседе с Pravda. Ru аналитик Владимир Орлов.

Летнее расписание обещает быть плотным. Путешествия из Уфы становятся доступнее, а логистические цепочки — короче. Рынок авиаперевозок в ПФО наглядно демонстрирует живучесть и готовность к освоению новых горизонтов.

Ответы на популярные вопросы о рейсах

Когда начнутся первые полеты?

Официальный старт программы запланирован на 29 мая текущего года.

Какова продолжительность перелета из Уфы во Владикавказ?

Время нахождения в воздухе составит 3 часа.

Какая авиакомпания будет обслуживать маршрут?

Рейсы выполняет авиакомпания NordStar на самолетах Boeing 737-800.

Экспертная проверка: экономист Валерий Козлов, обозреватель Татьяна Зайцева, политолог Владимир Орлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
