Перелёт без пересадок стал реальностью: из Уфы запускают рейсы во Владикавказ за 3 часа

Башкирская столица продолжает агрессивно расширять карту полетов. На этот раз вектор сместился на юг. Уфа открывает прямые ворота в Северную Осетию. С мая аэропорт имени Мустая Карима запускает регулярное сообщение с Владикавказом. Для перевозчика NordStar это станет премьерой весенне-летнего сезона.
Рейсы будут выполняться еженедельно. Перевозчик закрепил за направлением пятницу. Старт программы намечен на 29 мая. Это решение вписывается в общую стратегию развития, где столица Башкирии укрепляет статус ключевого авиаузла. Туризм между регионами получает прямой канал связи без изматывающих пересадок в Москве.
"Развитие прямых межрегиональных связей снижает нагрузку на федеральный узел и стимулирует локальный пассажиропоток", — отмечает в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Время в пути составит ровно три часа. Для пассажиров, привыкших к многочасовым стыковкам, это радикальное сокращение дистанции. Новые направления позволяют жителям республики планировать уикенды в горах Осетии с максимальным комфортом.
На линию выйдет проверенная классика — Boeing 737-800. Это стандарт индустрии для среднемагистральных перелетов. Вместимость и надежность борта позволяют удерживать авиабилеты в рамках рыночного коридора. Минимальный чек за перелет в одну сторону зафиксирован на отметке 9,5 тысячи рублей.
"Кавказское направление традиционно востребовано в период отпусков, что гарантирует высокую загрузку кресел", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Расширение полетной сетки происходит на фоне общего роста активности в уфимской авиагавани. Пока частная медицина или сфера услуг решают свои вопросы в судах, авиаторы просто соединяют точки на карте. Прямой рейс — это всегда инвестиция в мобильность населения.
|Параметр рейса
|Детализация
|Частота вылетов
|1 раз в неделю (пятница)
|Тип воздушного судна
|Boeing 737-800
|Стоимость билета
|от 9 500 рублей
"Синхронизация региональных программ способствует росту внутреннего турпотока и укреплению деловых связей", — объясняет в беседе с Pravda. Ru аналитик Владимир Орлов.
Летнее расписание обещает быть плотным. Путешествия из Уфы становятся доступнее, а логистические цепочки — короче. Рынок авиаперевозок в ПФО наглядно демонстрирует живучесть и готовность к освоению новых горизонтов.
