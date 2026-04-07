Прощание с бараками: как частный капитал ускоряет снос аварийных домов в Поморье

Архангельская область форсирует темпы обновления жилого фонда через механизм комплексного развития территорий (КРТ). В 2026 году в Поморье планируется ликвидировать 18,82 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Основной удар по ветхим постройкам нанесут частные инвесторы, которые зачищают участки под современную застройку и социальные объекты. Процесс уже запущен: за первый квартал текущего года ключи от новых квартир получили 96 человек, а две тысячи "квадратов" непригодных стен ушли под снос.

Фото: wikipedia.org by sk (talk) is licensed under Общественное достояние Архангельск

Механика КРТ: бизнес против трущоб

Суть КРТ проста: застройщик забирает депрессивный квартал, берет на себя покупку жилья для переселенцев и строит на месте бараков многоэтажки. Это снимает нагрузку с казны, где и без того фиксируется бюджетный дефицит. Для жителей это шанс сменить гнилое дерево на бетон и кирпич, не дожидаясь очереди по государевым программам.

"Инвесторы сегодня — главные санитары города. Муниципалитет дает землю, бизнес дает деньги на расселение. Это единственный способ быстро убрать аварийный фонд в условиях жесткой экономии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Всего в Архангельской области в орбиту КРТ вовлечено 29 локаций общей площадью 100 гектаров. На этих пустырях и "деревяшках" должен вырасти почти миллион жилых квадратных метров. Пока застройщики заходят на площадки, городская инфраструктура Поморья готовится к перестройке сетей и дорожных развязок.

Архангельск как эпицентр реновации

Львиная доля работ — 14 тысяч "квадратов" — приходится на областной центр. Здесь уже подписан 21 договор с девелоперами. Однако масштабные стройки неизбежно влекут за собой коммунальные неудобства. Пока одни празднуют новоселье, другие сталкиваются с тем, что ремонт сетей ЖКХ требует временных отключений ресурсов в целых кварталах.

Показатель КРТ 2026 Значение План расселения (общий) 18,82 тыс. кв. м Доля Архангельска ~14 тыс. кв. м Количество договоров КРТ 21 активный контракт

"Важно понимать, что КРТ — это не только квартиры. Это полная замена изношенных коммуникаций. Ремонт труб и модернизация подстанций закладываются в инвестпроект", — отметил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Графики и риски: когда ждать сноса

Второе полугодие станет критическим для программы. Сейчас застройщики ведут "бумажную" работу: скупают квартиры на вторичке для обмена и договариваются с собственниками. Только после зачистки юридического поля техника выйдет на снос. Любое промедление может превратить стройку в долгострой, аналогичный тому, как затянулось благоустройство города на центральных площадях.

"Рынок недвижимости в регионе перегрет. Найти 18 тысяч метров достойного жилья для переселенцев — задача не из легких. Это напрямую влияет на цены на жилье в Архангельске", — объяснил специалист по недвижимости Артур Волков.

Параллельно со строительством жилья властям приходится решать сопутствующие проблемы: от пробок в Архангельске из-за перекрытия улиц техникой до адаптации социальной сферы под новых жителей. Реновация — это всегда стресс-тест для городской среды.

Ответы на популярные вопросы о расселении

Кто должен покупать жилье для переселенцев по КРТ?

Обязанность полностью лежит на инвесторе-застройщике, заключившем договор с администрацией. Он либо выкупает жилье у собственников, либо предоставляет равнозначные по площади квартиры.

Что будет, если застройщик сорвет сроки?

Власти региона ввели ежемесячный мониторинг. При систематических нарушениях графиков договоры могут быть расторгнуты, а компании внесены в реестр недобросовестных поставщиков.

Куда переселяют людей?

Обычно это квартиры на вторичном рынке в черте того же населенного пункта, отвечающие санитарным и техническим нормам.

