Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Петрозаводск готовится к масштабному обновлению дорожной сети. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" городские власти определили список из десяти ключевых магистралей, которые приведут в порядок уже в этом строительном сезоне. Акцент сделан на артерии с максимальным трафиком и подъезды к социальным объектам.

Петрозаводск
Фото: commons.wikimedia.org by Михаил Семёнов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Список объектов: где ждать дорожную технику

Мэрия Петрозаводска сформировала перечень, исходя из износа полотна и востребованности маршрутов общественного транспорта. В план вошли не только центральные проспекты, но и важные транспортные узлы, такие как площадь Гагарина и площадь Верхнее Чапаевское Кольцо. Ремонт затронет основные магистрали, связывающие микрорайоны с центром.

Тип объекта Наименование улицы / площади
Проспекты Ленина, Александра Невского, Первомайский
Шоссе и проезды Лососинское шоссе, Лесной проспект, ул. Чапаева
Ключевые узлы Площадь Гагарина, ул. Шотмана, ул. Гоголя, ул. Ключевая

Обновление логистики напрямую влияет на инфраструктуру Карелии, обеспечивая связность территорий. Качество покрытия важно не только для частных авто, но и для оперативной работы экстренных служб. Учитывая проблемы медицины в районах и нагрузку на городские стационары, бесперебойный проезд к поликлиникам остается приоритетом.

"Приоритетность участков определялась по интенсивности движения. Мы видим, как развитие территорий Карелии требует новых подходов к износостойкости асфальта. Важно успеть закончить основные работы до начала осенних дождей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сроки реализации и резервные планы

Администрация города уже готовит документацию для торгов. Заключение контрактов с подрядчиками намечено на второй квартал текущего года. Это позволит начать работы в пик строительного сезона, избегая рисков нарушения технологий. Опыт других городов республики показывает, что асфальтирование улиц требует жесткого контроля за соблюдением графиков.

В случае экономии средств на торгах, список улиц может быть расширен. Дополнительные лимиты позволят закрыть "дыры" на менее загруженных, но проблемных участках. Рациональное использование бюджета регионального развития - ключевая задача для муниципальных властей в условиях текущих экономических вызовов.

"Муниципальные бюджеты сейчас крайне зависимы от эффективности закупок. Экономия на тендерах — это реальный шанс отремонтировать на 15-20% больше полотна, чем планировалось изначально", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно с дорогами в Карелии решаются и социальные вопросы. Пока техника выходит на проспекты, семьи могут воспользоваться услугами, которые предоставляет семейный МФЦ Карелия, а пенсионеры отмечают автоматические выплаты, зависящие от северных коэффициентов. Комплексный подход к среде проживания включает и доступность поликлиник Петрозаводска, к которым ведут обновляемые трассы.

"Любые дорожные работы в северных широтах — это борьба со временем. Важно, чтобы рынок недвижимости Карелии и новые жилые кварталы получали качественные подъездные пути сразу, а не через годы после сдачи домов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Ответы на популярные вопросы о ремонте дорог

Почему ремонт начнется только во втором квартале?

Это связано с циклом бюджетного планирования и необходимостью проведения открытых конкурсных процедур. Раннее заключение контракта позволяет подрядчику закупить материалы до сезонного скачка цен.

Будут ли перекрывать движение полностью?

На крупных объектах, таких как Лесной проспект или Лососинское шоссе, планируется частичное ограничение движения по полосам, чтобы минимизировать пробки в часы пик.

Как контролируется качество асфальта?

В рамках нацпроекта предусмотрен многоступенчатый контроль: от проверки состава смеси на заводе до вырубок готового покрытия для лабораторных испытаний.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик бюджетов Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по недвижимости Артур Волков
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.