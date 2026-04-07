Срок годности истёк ещё в прошлом веке: старый мост через Териберку начали пересобирать заново

В Мурманской области стартовал стратегически важный этап обновления дорожной сети. На 56-м километре трассы Кола — Серебрянские ГЭС начался капитальный ремонт моста через реку Териберку. Объект, возведенный еще в 1965 году, давно перешел в категорию критической инфраструктуры. За десятилетия эксплуатации бетон и металл износились. Теперь сооружение пересобирают по стандартам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Мурманская область

Наследие 1965 года: почему ремонт неизбежен

Старый мост перестал отвечать современным нагрузкам. Дорожное полотно просело. Конструктивные элементы требуют полной замены. Общая протяженность зоны работ составляет 340 метров. Из них 88,5 метра приходится непосредственно на мостовой переход. Это не просто дорожный ремонт, а глубокая инженерная реновация.

"Износ инженерных сооружений в северных широтах идет быстрее из-за циклов заморозки и оттаивания. Мост 1965 года постройки технически исчерпал свой ресурс, его консервация или легкий латочный ремонт уже не имели смысла", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Подрядчик уже развернул штаб. На объекте выставлены временные знаки и информационные щиты. Это обязательный этап. Водители должны заранее видеть графики и контакты ответственных лиц. Логистика на пути к туристическим хитам региона не должна пострадать.

Технология обновления: мост разберут наполовину

Строители выбрали тактику частичного перекрытия. Движение транспорта сохраняется по одной полосе. Сейчас идет демонтаж старых элементов мостового полотна. В планах — ремонт опор и пролетных строений. Рабочие заменят деформационные швы и систему водоотвода. Это исключит скопление влаги, которая разрушает бетон.

Этап работ Суть изменений Подготовительный Установка знаков, разметка, организация реверса. Основной Замена опор, пролетов, барьерного ограждения. Финальный Укрепление откосов, установка лестничных спусков.

Параллельно обновят подходы к мосту. Там также заменят асфальт и ограждения. Весь процесс жестко регламентирован. На материалы и работы действуют гарантийные обязательства. Если весной асфальт "поплывет", подрядчик исправит это за свой счет. Подобный контроль затронет и благоустройство Мурманска в рамках текущей кампании.

"Трасса на Серебрянские ГЭС является ключевой для энергетической безопасности и развития рыбной отрасли. Бюджетное финансирование таких объектов сейчас приоритетно, так как инфраструктурный разрыв мешает росту ВРП", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Безопасность и логистика в условиях Заполярья

Ремонт в Мурманской области — это всегда гонка со временем. Короткое лето заставляет подрядчиков работать в высоком темпе. Любая сложная корректировка планов может сдвинуть сроки сдачи. На Териберском мосту предусмотрена полная замена перильного ограждения и лестничных маршей. Это важно для обслуживания объекта в зимний период.

Завершающим аккордом станет планировка полосы отвода. Строители расчистят прилегающую территорию и укрепят насыпи. Это защитит дорогу от размыва во время паводков. Подобные меры применяются и когда идет кардинальная перестройка других капитальных объектов региона.

"Река Териберка своенравна. При проектировании ремонта учитывались гидрологические риски последних лет. Новые опоры и система водоотвода должны выдержать экстремальные нагрузки", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ремонте моста

Будет ли мост закрыт полностью в период работ?

Нет, полное перекрытие движения не планируется. Работы ведутся поэтапно на каждой половине проезжей части, введено реверсивное движение.

Как узнать о сроках окончания работ?

Информация о графике ремонта размещена на информационных щитах непосредственно на подъездах к объекту, а также доступна в планах профильного министерства.

Что изменится для пешеходов?

В рамках проекта заменят лестничные спуски и перильное ограждение, что сделает передвижение более безопасным.

