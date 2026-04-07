Официальная версия США трещит по швам: операция в Иране выглядит слишком громоздкой
Европейский курс Молдавии: к чему приведет выход из СНГ и надежда на место в ЕС
Срок годности истёк ещё в прошлом веке: старый мост через Териберку начали пересобирать заново
В Госдуме оценили инициативу повысить МРОТ до 60 тысяч рублей
Скрытая угроза под землей: состояние водоводов в Череповецком округе дошло до критической отметки
Стены держались на честном слове: комплексный ремонт фасадов расширяет географию по всему Смоленску
Обычный пикник может стоить как отпуск: в Улан-Удэ ввели запрет на леса
Следы былого величия: купеческий особняк в Великом Устюге дождался ремонта фасада
Россия готовит ответ на удары с территории НАТО: ключевые цели уже определены

Красавица-набережная в канализационном болоте: Тамбовская променад благоухает стоками после ремонта коллектора

Россия » Центр » Тамбов

Тамбовская Набережная, главная витрина города, превратилась в полигон для испытаний внедорожников. Реконструкция канализационного коллектора, официально завершенная "РКС-Тамбов" под елочку, оставила после себя не променад, а хтоническое месиво. Глава администрации Максим Косенков на еженедельной планерке перешел к открытым угрозам: либо город получает обратно благоустройство, либо концессионное соглашение отправляется в шредер. Терпение лопнуло вместе с асфальтом.

Тамбов
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тамбов

Запах дедлайна: почему Набережная благоухает канализацией

Городские власти констатируют: "реконструкция" обернулась эрозией. Талые воды довершили разгром, превратив место работ в траншеи, которые не вписываются в высокие рейтинги качества жизни. На вопрос мэра о стойком амбре в историческом центре подчиненные ответили буднично: колодцы не накрыты, ямы не засыпаны. Это не просто дискомфорт, это прямая угроза экологии и социальной стабильности, сопоставимая по резонансу с тем, как вандализм в Тамбовской области разрушает культурный код малых территорий.

"Открытые люки и незасыпанные разрытия в центре города — это не технологический процесс, а халатность. Если запах стоит сейчас, при минимальных нагрузках, возникает вопрос к качеству самой прокладки труб", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ситуация на Набережной транслирует общую неспешность ресурсников. На фоне того, как местный хлебозавод борется за выживание, коммунальные гиганты позволяют себе затягивать сроки, игнорируя муниципальные контракты. Срок восстановления — с 10 апреля по 10 июня — выглядит как последний шанс сохранить лицо перед горожанами.

Десятое апреля: точка невозврата для "РКС-Тамбов"

Вице-мэр Наталия Трунова пообещала: подрядчики выйдут на объект в середине апреля. До этого момента жителям придется маневрировать между ямами, напоминая себе, что Тамбов все еще претендует на звание комфортного полиса. Задержки в коммунальном секторе традиционно списывают на износ сетей, аналогично тому, как перетопы в квартирах объясняют инерцией системы отопления.

Этап работ Плановый срок
Ликвидация разрытий и установка люков до 10 апреля
Полное восстановление асфальта и газонов до 10 июня
Финальная приемка и аудит качества июнь 2025

Разрыв между официальными отчетами и реальностью на Набережной бьет по доверию к власти. Когда высокопоставленный офицер попадается на взятке, это удар по системе, но когда под ногами тысячи людей разверзается канализация — это удар по самому имиджу городского управления. Максим Косенков не зря упомянул разрыв концессии: в текущих условиях это единственный рычаг давления на монополиста.

"Контроль за исполнением графиков на таких объектах должен быть ежедневным. Срыв сроков по Набережной — это не просто неудобство, это риск нецелевого использования ресурса, который должен идти на развитие городской среды", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Инфраструктурный кризис и риски концессии

Рынок труда в регионе демонстрирует стабильность, однако динамика неполной занятости на предприятиях намекает на скрытые проблемы. В сфере ЖКХ это часто выливается в дефицит рабочих рук на "грязных" участках. Если "РКС-Тамбов" не обеспечит явку подрядчиков 10 апреля, муниципалитету придется искать правовые основания для передачи коллектора под управление более расторопных структур.

"Расторжение концессии — крайняя мера, но необходимая, если инвестор не справляется с базовыми обязательствами. Бюджет города не должен оплачивать промахи частных компаний", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Пока чиновники спорят о запахах и люках, Тамбовская область внедряет сеть белых банкоматов и пытается цифровизировать финансовые потоки. На этом фоне "аналоговая" проблема с прогнившим коллектором и развороченной землей выглядит анахронизмом, требующим не совещаний, а жестких санкций.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве в Тамбове

Почему на Набережной до сих пор стоит запах канализации?

Работы по реконструкции не завершены полностью: часть технологических разрытий остается открытой, а на смотровых колодцах отсутствуют капитальные люки.

Что будет, если сроки восстановления благоустройства сорвут?

Глава городской администрации Максим Косенков официально заявил о готовности запустить процедуру расторжения концессионного соглашения с "РКС-Тамбов".

Когда Набережная вернется к прежнему виду?

Согласно обещаниям подрядчиков, работы по восстановлению покрытия и ландшафта должны завершиться к 10 июня.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Красота и стиль
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Экономика и бизнес
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Металлы
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Популярное
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США

Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Украина сделала ставку на Джедая: сможет ли дрон изменить ситуацию Андрей Николаев Ставка на курдов не сыграла: скрытая причина провала плана против Ирана Юрий Бочаров Секретные маршруты в обход запретов: страны Европы тихо готовятся к развороту на восток Любовь Степушова
Океан превращается в кипятильник: аномальный перегрев воды в 2026 году обрушит мировую экономику
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Последние материалы
Европейский курс Молдавии: к чему приведет выход из СНГ и надежда на место в ЕС
Срок годности истёк ещё в прошлом веке: старый мост через Териберку начали пересобирать заново
В Госдуме оценили инициативу повысить МРОТ до 60 тысяч рублей
Красавица-набережная в канализационном болоте: Тамбовская променад благоухает стоками после ремонта коллектора
Скрытая угроза под землей: состояние водоводов в Череповецком округе дошло до критической отметки
Ставка на курдов не сыграла: скрытая причина провала плана против Ирана
Стены держались на честном слове: комплексный ремонт фасадов расширяет географию по всему Смоленску
Локомотив сошёл с рельсов: немецкая промышленность переходит в режим доживания из-за цен на газ
Обычный пикник может стоить как отпуск: в Улан-Удэ ввели запрет на леса
Следы былого величия: купеческий особняк в Великом Устюге дождался ремонта фасада
