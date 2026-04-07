Красавица-набережная в канализационном болоте: Тамбовская променад благоухает стоками после ремонта коллектора

Тамбовская Набережная, главная витрина города, превратилась в полигон для испытаний внедорожников. Реконструкция канализационного коллектора, официально завершенная "РКС-Тамбов" под елочку, оставила после себя не променад, а хтоническое месиво. Глава администрации Максим Косенков на еженедельной планерке перешел к открытым угрозам: либо город получает обратно благоустройство, либо концессионное соглашение отправляется в шредер. Терпение лопнуло вместе с асфальтом.

Запах дедлайна: почему Набережная благоухает канализацией

Городские власти констатируют: "реконструкция" обернулась эрозией. Талые воды довершили разгром, превратив место работ в траншеи, которые не вписываются в высокие рейтинги качества жизни. На вопрос мэра о стойком амбре в историческом центре подчиненные ответили буднично: колодцы не накрыты, ямы не засыпаны. Это не просто дискомфорт, это прямая угроза экологии и социальной стабильности, сопоставимая по резонансу с тем, как вандализм в Тамбовской области разрушает культурный код малых территорий.

"Открытые люки и незасыпанные разрытия в центре города — это не технологический процесс, а халатность. Если запах стоит сейчас, при минимальных нагрузках, возникает вопрос к качеству самой прокладки труб", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ситуация на Набережной транслирует общую неспешность ресурсников. На фоне того, как местный хлебозавод борется за выживание, коммунальные гиганты позволяют себе затягивать сроки, игнорируя муниципальные контракты. Срок восстановления — с 10 апреля по 10 июня — выглядит как последний шанс сохранить лицо перед горожанами.

Десятое апреля: точка невозврата для "РКС-Тамбов"

Вице-мэр Наталия Трунова пообещала: подрядчики выйдут на объект в середине апреля. До этого момента жителям придется маневрировать между ямами, напоминая себе, что Тамбов все еще претендует на звание комфортного полиса. Задержки в коммунальном секторе традиционно списывают на износ сетей, аналогично тому, как перетопы в квартирах объясняют инерцией системы отопления.

Этап работ Плановый срок Ликвидация разрытий и установка люков до 10 апреля Полное восстановление асфальта и газонов до 10 июня Финальная приемка и аудит качества июнь 2025

Разрыв между официальными отчетами и реальностью на Набережной бьет по доверию к власти. Когда высокопоставленный офицер попадается на взятке, это удар по системе, но когда под ногами тысячи людей разверзается канализация — это удар по самому имиджу городского управления. Максим Косенков не зря упомянул разрыв концессии: в текущих условиях это единственный рычаг давления на монополиста.

"Контроль за исполнением графиков на таких объектах должен быть ежедневным. Срыв сроков по Набережной — это не просто неудобство, это риск нецелевого использования ресурса, который должен идти на развитие городской среды", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Инфраструктурный кризис и риски концессии

Рынок труда в регионе демонстрирует стабильность, однако динамика неполной занятости на предприятиях намекает на скрытые проблемы. В сфере ЖКХ это часто выливается в дефицит рабочих рук на "грязных" участках. Если "РКС-Тамбов" не обеспечит явку подрядчиков 10 апреля, муниципалитету придется искать правовые основания для передачи коллектора под управление более расторопных структур.

"Расторжение концессии — крайняя мера, но необходимая, если инвестор не справляется с базовыми обязательствами. Бюджет города не должен оплачивать промахи частных компаний", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Пока чиновники спорят о запахах и люках, Тамбовская область внедряет сеть белых банкоматов и пытается цифровизировать финансовые потоки. На этом фоне "аналоговая" проблема с прогнившим коллектором и развороченной землей выглядит анахронизмом, требующим не совещаний, а жестких санкций.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве в Тамбове

Почему на Набережной до сих пор стоит запах канализации?

Работы по реконструкции не завершены полностью: часть технологических разрытий остается открытой, а на смотровых колодцах отсутствуют капитальные люки.

Что будет, если сроки восстановления благоустройства сорвут?

Глава городской администрации Максим Косенков официально заявил о готовности запустить процедуру расторжения концессионного соглашения с "РКС-Тамбов".

Когда Набережная вернется к прежнему виду?

Согласно обещаниям подрядчиков, работы по восстановлению покрытия и ландшафта должны завершиться к 10 июня.

