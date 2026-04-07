Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Официальная версия США трещит по швам: операция в Иране выглядит слишком громоздкой
Европейский курс Молдавии: к чему приведет выход из СНГ и надежда на место в ЕС
Срок годности истёк ещё в прошлом веке: старый мост через Териберку начали пересобирать заново
В Госдуме оценили инициативу повысить МРОТ до 60 тысяч рублей
Красавица-набережная в канализационном болоте: Тамбовская променад благоухает стоками после ремонта коллектора
Скрытая угроза под землей: состояние водоводов в Череповецком округе дошло до критической отметки
Обычный пикник может стоить как отпуск: в Улан-Удэ ввели запрет на леса
Следы былого величия: купеческий особняк в Великом Устюге дождался ремонта фасада
Россия готовит ответ на удары с территории НАТО: ключевые цели уже определены

Стены держались на честном слове: комплексный ремонт фасадов расширяет географию по всему Смоленску

Россия » Центр » Смоленск

Смоленск сбрасывает старую кожу. Городская администрация выкатила список домов, которые ждет радикальное обновление фасадов и косметический ремонт. В фокусе не только парадный центр, но и рабочие окраины, где штукатурка годами держалась на честном слове и слоях советской краски. Пока клещи в Смоленской области осваивают газоны, строители готовятся штурмовать строительные леса.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капитальный ремонт: список адресов

В этом сезоне строительный детокс затронет ключевые артерии города. Под "капиталку" попали дома на улицах Бакунина (дом 13), Кашена (8) и Маршала Жукова (12). Жителям Крупской повезло вдвое — там обновят фасады домов 63/2 и 71. Не остались в стороне Тухачевского (дома 8 и 3) и Ленина (7/2). Это не просто замазывание трещин, а попытка привести архитектурный облик к общему знаменателю. Жители надеются, что темпы работ не собьет очередное отключение интернета в Смоленске из-за системных помех.

"Капитальный ремонт фасада — это не эстетика, а защита конструктива. Износ ограждающих конструкций в старом фонде критический. Без своевременного вмешательства мы получим промерзание стен и разрушение кирпичной кладки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Администрация подчеркивает: география работ расширяется. Инвестиции в облик города теперь дотекают до тех углов, которые раньше считались "невидимыми" для бюджета. Это часть более масштабной стратегии, куда входит и поддержка семей в Смоленске, и развитие инфраструктуры. Город пытается стать презентабельным не только для туристов, но и для своих.

Текущий ремонт: латание дыр в системе

Параллельно с фундаментальными работами "Городская управляющая компания" занялась "быстрой терапией". Текущий ремонт затронет улицы Воробьёва, Ново-Ленинградскую и 3-й Запольный переулок. Маляры и штукатуры десантируются на Черняховского, Николаева, Коммунистическую и Маяковского. Тут важно не превратить процесс в бесконечный долгострой, когда леса стоят месяцами, а результат виден только в отчетах.

"Мы видим перераспределение бюджетных потоков. Важно, чтобы за косметическим лоском не скрывались гнилые коммуникации. Муниципалитеты обязаны жестко контролировать подрядчиков, иначе деньги просто впитаются в штукатурку", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Тип работ Ключевые адреса
Капитальный ремонт фасада ул. Бакунина, Кашена, М. Жукова, Крупской, Ленина
Текущий ремонт ул. Воробьёва, Николаева, Черняховского, Маяковского

Безопасность городских пространств — это не только чистые стены. Иногда угроза прячется глубже. Так, в Велиже недавно пришлось вызывать саперов, когда снаряд Катюши нашли прямо в жилой зоне. В благоустройстве мелочей не бывает: от контроля за импортными цветами в Смоленске до качества плитки под ногами — всё работает на общую среду обитания.

"Комплексное благоустройство должно учитывать экологический каркас города. Фасады — лишь часть визуального комфорта. Необходимо синхронизировать ремонт домов с озеленением и обновлением тротуаров в спальных районах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ремонт в Смоленске — это вечная борьба со временем и климатом. Пока одни борются с контрабандой на границе, другие пытаются удержать город от обветшания. Главное, чтобы после завершения работ фасады не начали осыпаться вместе с первым осенним дождем.

Ответы на популярные вопросы о капремонте

Как узнать, попал ли мой дом в программу?

Полный перечень объектов публикуется на сайте регионального Фонда капитального ремонта и городской администрации.

Кто контролирует качество материалов?

Технический надзор осуществляет заказчик работ. Жители имеют право через Совет дома запрашивать сертификаты на используемые смеси и краски.

Что делать, если ремонт выполнен некачественно?

Необходимо составить акт претензии с участием управляющей компании и направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, аналитик Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Блокада труб парализует сейфы: миссия Каллас в Киеве вскрыла энергетический тупик ЕС и Украины
Мир. Новости мира
Блокада труб парализует сейфы: миссия Каллас в Киеве вскрыла энергетический тупик ЕС и Украины
Царь горы в Персидском заливе: контроль над главным проливом планеты ускользает из рук
Мир. Новости мира
Царь горы в Персидском заливе: контроль над главным проливом планеты ускользает из рук
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Металлы
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Популярное
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США

Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Украина сделала ставку на Джедая: сможет ли дрон изменить ситуацию Андрей Николаев Ставка на курдов не сыграла: скрытая причина провала плана против Ирана Юрий Бочаров Секретные маршруты в обход запретов: страны Европы тихо готовятся к развороту на восток Любовь Степушова
Океан превращается в кипятильник: аномальный перегрев воды в 2026 году обрушит мировую экономику
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Последние материалы
Европейский курс Молдавии: к чему приведет выход из СНГ и надежда на место в ЕС
Срок годности истёк ещё в прошлом веке: старый мост через Териберку начали пересобирать заново
В Госдуме оценили инициативу повысить МРОТ до 60 тысяч рублей
Красавица-набережная в канализационном болоте: Тамбовская променад благоухает стоками после ремонта коллектора
Скрытая угроза под землей: состояние водоводов в Череповецком округе дошло до критической отметки
Ставка на курдов не сыграла: скрытая причина провала плана против Ирана
Стены держались на честном слове: комплексный ремонт фасадов расширяет географию по всему Смоленску
Локомотив сошёл с рельсов: немецкая промышленность переходит в режим доживания из-за цен на газ
Обычный пикник может стоить как отпуск: в Улан-Удэ ввели запрет на леса
Следы былого величия: купеческий особняк в Великом Устюге дождался ремонта фасада
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.