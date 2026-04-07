Стены держались на честном слове: комплексный ремонт фасадов расширяет географию по всему Смоленску

Смоленск сбрасывает старую кожу. Городская администрация выкатила список домов, которые ждет радикальное обновление фасадов и косметический ремонт. В фокусе не только парадный центр, но и рабочие окраины, где штукатурка годами держалась на честном слове и слоях советской краски. Пока клещи в Смоленской области осваивают газоны, строители готовятся штурмовать строительные леса.

Капитальный ремонт: список адресов

В этом сезоне строительный детокс затронет ключевые артерии города. Под "капиталку" попали дома на улицах Бакунина (дом 13), Кашена (8) и Маршала Жукова (12). Жителям Крупской повезло вдвое — там обновят фасады домов 63/2 и 71. Не остались в стороне Тухачевского (дома 8 и 3) и Ленина (7/2). Это не просто замазывание трещин, а попытка привести архитектурный облик к общему знаменателю. Жители надеются, что темпы работ не собьет очередное отключение интернета в Смоленске из-за системных помех.

"Капитальный ремонт фасада — это не эстетика, а защита конструктива. Износ ограждающих конструкций в старом фонде критический. Без своевременного вмешательства мы получим промерзание стен и разрушение кирпичной кладки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Администрация подчеркивает: география работ расширяется. Инвестиции в облик города теперь дотекают до тех углов, которые раньше считались "невидимыми" для бюджета. Это часть более масштабной стратегии, куда входит и поддержка семей в Смоленске, и развитие инфраструктуры. Город пытается стать презентабельным не только для туристов, но и для своих.

Текущий ремонт: латание дыр в системе

Параллельно с фундаментальными работами "Городская управляющая компания" занялась "быстрой терапией". Текущий ремонт затронет улицы Воробьёва, Ново-Ленинградскую и 3-й Запольный переулок. Маляры и штукатуры десантируются на Черняховского, Николаева, Коммунистическую и Маяковского. Тут важно не превратить процесс в бесконечный долгострой, когда леса стоят месяцами, а результат виден только в отчетах.

"Мы видим перераспределение бюджетных потоков. Важно, чтобы за косметическим лоском не скрывались гнилые коммуникации. Муниципалитеты обязаны жестко контролировать подрядчиков, иначе деньги просто впитаются в штукатурку", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Тип работ Ключевые адреса Капитальный ремонт фасада ул. Бакунина, Кашена, М. Жукова, Крупской, Ленина Текущий ремонт ул. Воробьёва, Николаева, Черняховского, Маяковского

Безопасность городских пространств — это не только чистые стены. Иногда угроза прячется глубже. Так, в Велиже недавно пришлось вызывать саперов, когда снаряд Катюши нашли прямо в жилой зоне. В благоустройстве мелочей не бывает: от контроля за импортными цветами в Смоленске до качества плитки под ногами — всё работает на общую среду обитания.

"Комплексное благоустройство должно учитывать экологический каркас города. Фасады — лишь часть визуального комфорта. Необходимо синхронизировать ремонт домов с озеленением и обновлением тротуаров в спальных районах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ремонт в Смоленске — это вечная борьба со временем и климатом. Пока одни борются с контрабандой на границе, другие пытаются удержать город от обветшания. Главное, чтобы после завершения работ фасады не начали осыпаться вместе с первым осенним дождем.

Ответы на популярные вопросы о капремонте

Как узнать, попал ли мой дом в программу?

Полный перечень объектов публикуется на сайте регионального Фонда капитального ремонта и городской администрации.

Кто контролирует качество материалов?

Технический надзор осуществляет заказчик работ. Жители имеют право через Совет дома запрашивать сертификаты на используемые смеси и краски.

Что делать, если ремонт выполнен некачественно?

Необходимо составить акт претензии с участием управляющей компании и направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию.

