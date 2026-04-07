Скрытая угроза под землей: состояние водоводов в Череповецком округе дошло до критической отметки

В Череповецком округе стартует экстренная модернизация инженерных сетей. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в ходе профильного совещания утвердил план реанимации водоснабжения в Ботово и Тоншалово. Решение принято на фоне участившихся аварий на магистралях, связывающих город и прилегающие поселения.

Фото: Wikimedia Commons by AVRS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коричневая вода (ржавая вода), текущая из крана после временного отключения

Магистральный износ: масштаб проблемы

Инфраструктурный каркас между Череповцом и сельскими территориями требует немедленного вмешательства. Протяженность критического участка магистрального водопровода составляет 14,7 км. На текущий момент обновлено менее половины — всего 5,9 км. Ситуация с внутриквартальными сетями еще сложнее: из 12 км труб в нормативное состояние приведено лишь 1,3 км. Такое положение дел напрямую влияет на благоустройство Череповца и качество жизни в агломерации.

"Износ сетей в малых населенных пунктах часто достигает критических 70-80%. Латочный ремонт здесь бесполезен, требуется полная перекладка наиболее аварийных отрезков магистрали для стабилизации давления в системе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгени Блех.

Проблема водоснабжения обостряется на фоне общего развития города и роста нагрузки на существующие узлы. Пока власти форсируют запуск новых объектов, старые коммуникации продолжают деградировать, провоцируя регулярные отключения в Ботово.

Этапы восстановления коммуникаций

Власти разработали пошаговый алгоритм устранения дефицита мощностей. Акцент сделан на Тоншалово, где в текущем году заменят не только линейные объекты, но и два бака-резервуара для горячего водоснабжения. Это часть более широкой программы, в которую входят инфраструктурные новости Череповца по обновлению теплосетей и мостов.

Объект работ Статус / План Магистральный водовод (14,7 км) Отремонтировано 40% (5,9 км) Внутриквартальные сети (12 км) Отремонтировано 11% (1,3 км)

"Для территорий, где фиксируется сельская инфраструктура в плохом состоянии, выделение средств на водоводы — это вопрос выживания поселков. Без надежных труб социальное развитие Ботово и Тоншалово невозможно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

Параллельно с работами в округе ведутся ремонтные работы на дорогах и внедряется система Паутина для контроля движения. Комплексный подход призван предотвратить деградацию окраин и синхронизировать темпы в строительстве Череповца с мощностями жизнеобеспечения.

"Важно учитывать климатическую специфику региона. Промерзание грунта и паводки ежегодно проверяют на прочность старые трубы, поэтому замена резервуаров в Тоншалово — это стратегически верный шаг", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о водоснабжении округа

Когда полностью завершат ремонт магистрали?

Работы ведутся поэтапно. Четкий график привязан к бюджетным циклам 2024-2025 годов, приоритет отдан аварийным отрезкам в Тоншалово.

Почему нельзя отремонтировать все сети разом?

Общий объем недоремонта требует колоссальных вложений. Реконструкция синхронизируется с плановым обновлением города и распределением федеральных субсидий.

