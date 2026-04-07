Обычный пикник может стоить как отпуск: в Улан-Удэ ввели запрет на леса

Улан-Удэ задраивает люки перед огненным штормом. С 1 апреля столица Бурятии перешла в режим жесткой изоляции от собственных лесов. Мэрия города ввела особый противопожарный режим, который продлится как минимум до 21 апреля. Горожанам фактически выставили ультиматум: либо цивилизованный отдых на островных пятачках, либо внушительные штрафы за попытку слиться с природой в неположенном месте.
Лесные массивы вокруг города теперь официально считаются зоной отчуждения. Запрещено всё: от невинных прогулок до въезда на личном транспорте. Разведение открытого огня приравнено к диверсии. Городские власти пытаются купировать риски еще до того, как Бурятия столкнется с первыми серьезными возгораниями. Патрулирование уже усилили — в небе над регионом начал работу вертолет МЧС.
"Введение таких мер — это стандартный инструмент минимизации рисков при аномально сухой весне", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.
Однако тотальной блокировки нет. Власти оставили лазейки для транзита. Разрешен сквозной проезд по дорогам общего пользования. Базы отдыха, детские лагеря и здравницы продолжают принимать гостей. Даже спорт не ушел на карантин: "Тропа Здоровья" и пешеходная тропа "Юго-Западная" остаются открытыми для любителей активного образа жизни.
Для тех, кто решит испытать бдительность лесников, подготовлен жесткий финансовый фильтр. Особый режим автоматически умножает ответственность. Если обычный бизнес рискует в рамках трудовых споров, то за костер в лесу юридические лица могут поплатиться суммой до 800 тысяч рублей. Это не просто профилактика, а попытка выстроить жесткую финансовую дисциплину в пожароопасный период.
|Категория нарушителя
|Размер штрафа (тыс. руб.)
|Граждане
|10 — 20
|Должностные лица
|30 — 60
|Индивидуальные предприниматели
|60 — 80
|Юридические лица
|400 — 800
"Административные штрафы в таких условиях намеренно завышены, чтобы предотвратить халатность", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Пока горожане привыкают к ограничениям, лесники активно расчищают территорию. В Улан-Удэ уже привели в порядок более 43 гектаров леса: убрали горельник и валежник. Это критически важно, чтобы случайный окурок не превратил массив в пороховую бочку. Параллельно идет борьба с бытовым мусором, который часто становится линзой для солнечных лучей. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, напоминая о важности порядка в городской среде.
Для легального отдыха жителям оставили три резервации: остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Березовке. Здесь можно дышать воздухом без риска нарваться на протокол, но с жестким условием: никакой пиротехники, горящих спичек и мусора.
"Безопасность инфраструктуры зависит не только от запретов, но и от качества текущей санитарной очистки лесов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Отдых разрешен исключительно вне лесных массивов. Официально власти выделили три точки: остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Березовке. Разведение открытого огня в лесах категорически запрещено везде.
Сквозной проезд по дорогам общего пользования разрешен. Также ограничения не распространяются на посещение баз отдыха, стадионов, детских лагерей и здравниц, находящихся в лесной зоне.
За нарушение правил в условиях особого противопожарного режима гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
