Обычный пикник может стоить как отпуск: в Улан-Удэ ввели запрет на леса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Сибирь » Улан-Удэ

Улан-Удэ задраивает люки перед огненным штормом. С 1 апреля столица Бурятии перешла в режим жесткой изоляции от собственных лесов. Мэрия города ввела особый противопожарный режим, который продлится как минимум до 21 апреля. Горожанам фактически выставили ультиматум: либо цивилизованный отдых на островных пятачках, либо внушительные штрафы за попытку слиться с природой в неположенном месте.

Фото: unsplash.com by Khristina Sergeychik is licensed under Free to use under the Unsplash License
Лес

Осада зеленки: что под запретом

Лесные массивы вокруг города теперь официально считаются зоной отчуждения. Запрещено всё: от невинных прогулок до въезда на личном транспорте. Разведение открытого огня приравнено к диверсии. Городские власти пытаются купировать риски еще до того, как Бурятия столкнется с первыми серьезными возгораниями. Патрулирование уже усилили — в небе над регионом начал работу вертолет МЧС.

"Введение таких мер — это стандартный инструмент минимизации рисков при аномально сухой весне", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Однако тотальной блокировки нет. Власти оставили лазейки для транзита. Разрешен сквозной проезд по дорогам общего пользования. Базы отдыха, детские лагеря и здравницы продолжают принимать гостей. Даже спорт не ушел на карантин: "Тропа Здоровья" и пешеходная тропа "Юго-Западная" остаются открытыми для любителей активного образа жизни.

Цена искры: арифметика штрафов

Для тех, кто решит испытать бдительность лесников, подготовлен жесткий финансовый фильтр. Особый режим автоматически умножает ответственность. Если обычный бизнес рискует в рамках трудовых споров, то за костер в лесу юридические лица могут поплатиться суммой до 800 тысяч рублей. Это не просто профилактика, а попытка выстроить жесткую финансовую дисциплину в пожароопасный период.

Категория нарушителя Размер штрафа (тыс. руб.)
Граждане 10 — 20
Должностные лица 30 — 60
Индивидуальные предприниматели 60 — 80
Юридические лица 400 — 800

"Административные штрафы в таких условиях намеренно завышены, чтобы предотвратить халатность", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана  Фёдорова.

Подготовка тыла и зоны доступа

Пока горожане привыкают к ограничениям, лесники активно расчищают территорию. В Улан-Удэ уже привели в порядок более 43 гектаров леса: убрали горельник и валежник. Это критически важно, чтобы случайный окурок не превратил массив в пороховую бочку. Параллельно идет борьба с бытовым мусором, который часто становится линзой для солнечных лучей. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, напоминая о важности порядка в городской среде.

Для легального отдыха жителям оставили три резервации: остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Березовке. Здесь можно дышать воздухом без риска нарваться на протокол, но с жестким условием: никакой пиротехники, горящих спичек и мусора. Любая неосторожность здесь может стоить так же дорого, как юридические ошибки, из-за которых в регионе наказали юристов за недостоверную рекламу.

"Безопасность инфраструктуры зависит не только от запретов, но и от качества текущей санитарной очистки лесов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о запрете на посещение лесов

Где именно в Улан-Удэ сейчас можно жарить шашлыки или просто отдыхать?

Отдых разрешен исключительно вне лесных массивов. Официально власти выделили три точки: остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Березовке. Разведение открытого огня в лесах категорически запрещено везде.

Можно ли проехать на дачу через лес на машине?

Сквозной проезд по дорогам общего пользования разрешен. Также ограничения не распространяются на посещение баз отдыха, стадионов, детских лагерей и здравниц, находящихся в лесной зоне.

Какие штрафы грозят обычному человеку за прогулку в лесу?

За нарушение правил в условиях особого противопожарного режима гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Читайте также

Экспертная проверка: климатолог Павел Лебедев, юрист Светлана Фёдорова, урбанист Ольга Морозова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.