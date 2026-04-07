Следы былого величия: купеческий особняк в Великом Устюге дождался ремонта фасада

В Великом Устюге начинается масштабная реставрация одного из ключевых символов города — "Дома Москвина". На восстановление федерального памятника архитектуры выделено более 41 миллиона рублей. Работы станут частью глобальной подготовки города к 880-летнему юбилею, который отпразднуют в 2027 году.

Дом Москвина

Реставрация "Дома Москвина": этапы и стоимость

Тендер на проведение работ уже опубликован на портале госзакупок. Согласно техзаданию, подрядчик обязан вернуть зданию его исторический облик к концу 2027 года. Процесс разделен на два этапа. Специалистам предстоит восстановить утраченные элементы фасада, включая балкон и аутентичное крыльцо, которые были ликвидированы в ходе многочисленных перестроек прошлого века.

"Объект находится в неудовлетворительном состоянии. Инвестиции в 41 миллион рублей — это необходимый минимум для спасения каркаса и возвращения декоративных элементов. Такие вложения оправданы, учитывая статус памятника", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Здание площадью 375,5 кв. м планируют приспособить для современного использования. Это стандартная практика, когда инвестиции позволяют вдохнуть новую жизнь в старые стены, не превращая их в пыльный музей. Подобный подход демонстрирует высокий уровень качества жизни и бережного отношения к среде в Вологодской области.

От купеческого особняка до штаба волонтеров

Купец Осип Москвин возвел этот дом на Советском проспекте в первой четверти XVIII века. За два столетия функциональное наполнение здания менялось кардинально. В имперские годы здесь жили владельцы, в советское время залы разделили под нужды народного суда и нотариата. В последние годы помещения служили центром сбора помощи участникам СВО.

Период Назначение здания XVIII — XIX вв. Частный купеческий особняк Период СССР Народный суд и нотариальная контора 2020-е гг. Волонтерский центр, подготовка к реставрации

"При реставрации важно учитывать не только внешний декор, но и состояние инфраструктуры. Работа в историческом центре всегда сопряжена с юридическими тонкостями кадастрового учета", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Обновление "Дома Москвина" затронет не только стены. Проект, одобренный Главгосэкспертизой, предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории. Это созвучно общей стратегии региона, где активно ведется ревизия имущества для эффективного развития территорий.

Юбилейный апгрейд Великого Устюга

Реставрация особняка — лишь один из пунктов в списке дел местных властей. К 880-летию города в порядок приводят десятки объектов. Изменения затронули транспортный узел: ремонт аэропорта и железнодорожного вокзала упростит логистику. В регионе уверены, что развитие безопасности дорожного движения и обновление памятников повысят туристический потенциал родины Деда Мороза.

"Великий Устюг — это живой музей. Сохранение таких домов напрямую влияет на туристическую привлекательность и доходы бюджета. Мы видим, как историческая среда становится драйвером экономического развития", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Всего в Великом Устюге насчитывается более 160 объектов культурного наследия. Масштабные работы позволят сохранить облик древнего города, при этом обеспечив современные условия для работы и жизни.

Ответы на популярные вопросы о реставрации

Почему стоимость работ составила именно 41 млн рублей?

Сумма рассчитана на основе проекта 2022 года с учетом текущей инфляции. Основные затраты приходятся на восстановление фундамента и реставрацию уникальных фасадных элементов по технологиям XVIII века.

Что будет находиться в здании после 2027 года?

Официально утверждена формулировка "современное использование". Это может быть административное здание, культурный центр или офисное пространство, полностью оснащенное современными коммуникациями.

Не помешает ли ремонт туристам?

Здание расположено на Советском проспекте. Реставрационная площадка будет огорожена. Наоборот, появление обновленного фасада станет новой точкой притяжения на туристической карте города.

