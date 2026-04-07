Квартирный вопрос по-арктически: Красноярск решил проблему жилья для врачей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Сибирь » Красноярск

Красноярск перестраивает логику удержания кадров. Медицина региона, особенно в северных широтах, долгое время работала в режиме кассового разрыва для рядовых сотрудников. Врачи кредитовали бюджет, оплачивая жилье из своего кармана на три месяца вперед. Депутаты Заксобрания решили прекратить эту практику. Поквартальная схема уходит в прошлое. Теперь компенсация аренды станет ежемесячной.

Фото: www.freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Врачи

Логика арктических расчетов

Проблема обострилась в Красноярском крае из-за специфики северного рынка недвижимости. В Норильске ценники на квартиры не уступают столичным, а условия арендодателей жесткие — оплата строго месяц в месяц. Депутат Людмила Магомедова подчеркнула: Арктической зоне края всё ещё сложнее, отметила Магомедова. По её словам, за аренду жилья в Норильске придётся отдать до 120 тысяч рублей за три месяца.

"Такие меры позволяют сбалансировать нагрузку на локальные бюджеты и реально поддержать специалистов на местах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Действующий механизм создавал барьер для мобильности кадров. Семьи, где оба супруга работают в больницах, оказывались в наиболее уязвимом положении. Новая инициатива, которую рассмотрят в первом чтении 16 апреля, должна синхронизировать выплаты из казны с реальными датами платежей по договорам найма. Это вопрос не просто комфорта, а выживаемости структуры здравоохранения в Арктике.

Цифры и охват программы

Масштаб финансовой помощи впечатляет. За два года поддержку ощутили 1600 человек. На эти цели в Красноярске и крае уже потратили более 170 млн рублей. Эффективность инструмента подтверждена практикой, но бюрократическая инерция мешала его полной реализации.

"Донастройка закона сделает меру поддержки более удобной и позволит успешно решать кадровый вопрос в медицинских учреждениях края, привлекать в отрасль специалистов. Время показало, что это действенный инструмент, который очень востребован медиками", — Илья Зайцев, председатель по охране здоровья и социальной политике

"Важно, что социальная политика региона адаптируется под реальные запросы людей, а не остается на бумаге", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по демографии Елена Романова.

Для сравнения текущих и предлагаемых условий приведена таблица ниже. Она наглядно показывает, почему старая система требовала немедленного демонтажа в условиях здоровья экономики региона.

Параметр Текущий порядок Новый порядок (проект)
Периодичность выплат Раз в 3 месяца Ежемесячно
Финансовая нагрузка на медика Высокая (кассовый разрыв) Минимальная

Пока в Красноярске обсуждают городскую среду, социальный блок правительства фокусируется на базовых потребностях тех, кто дежурит в операционных. Переход на ежемесячный ритм позволит медикам планировать траты без оглядки на долговые ямы, что особенно актуально для молодых специалистов, только начинающих карьеру в крае.

"Изменение графика выплат — это прямой путь к повышению прозрачности использования бюджетных средств", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о компенсациях медикам

Когда изменения вступят в силу?

Законопроект рассмотрят в первом чтении 16 апреля. После прохождения всех этапов и подписания главой региона новая схема станет основной для выплат.

Какая максимальная сумма компенсации предусмотрена в Арктике?

Сумма зависит от договора аренды, но депутаты ориентируются на рыночные показатели Норильска, где затраты могут составлять до 40 тысяч рублей в месяц.

Кто может претендовать на выплату?

Медицинские работники Красноярского края, не имеющие собственного жилья в населенном пункте по месту работы. За последние два года мерой воспользовались около 1600 человек.

Читайте также

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Красота и стиль
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Экономика и бизнес
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Металлы
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Популярное
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США

Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Украина сделала ставку на Джедая: сможет ли дрон изменить ситуацию Андрей Николаев Ставка на курдов не сыграла: скрытая причина провала плана против Ирана Юрий Бочаров Секретные маршруты в обход запретов: страны Европы тихо готовятся к развороту на восток Любовь Степушова
Океан превращается в кипятильник: аномальный перегрев воды в 2026 году обрушит мировую экономику
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Последние материалы
Европейский курс Молдавии: к чему приведет выход из СНГ и надежда на место в ЕС
Срок годности истёк ещё в прошлом веке: старый мост через Териберку начали пересобирать заново
В Госдуме оценили инициативу повысить МРОТ до 60 тысяч рублей
Красавица-набережная в канализационном болоте: Тамбовская променад благоухает стоками после ремонта коллектора
Скрытая угроза под землей: состояние водоводов в Череповецком округе дошло до критической отметки
Ставка на курдов не сыграла: скрытая причина провала плана против Ирана
Стены держались на честном слове: комплексный ремонт фасадов расширяет географию по всему Смоленску
Локомотив сошёл с рельсов: немецкая промышленность переходит в режим доживания из-за цен на газ
Обычный пикник может стоить как отпуск: в Улан-Удэ ввели запрет на леса
Следы былого величия: купеческий особняк в Великом Устюге дождался ремонта фасада
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.