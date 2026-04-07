Россия » Северо-Запад

Вологодское дзюдо выходит на проектную мощность. 15 медалей за одну неделю на турнирах в Великом Новгороде и Екатеринбурге — это не просто спортивная удача, а результат работы системы, которая встроена в качество жизни региона. Пока чиновники отчитываются о цифрах, атлеты доказывают состоятельность местной школы на татами.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilgar Jafarov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новгородский узел: 600 участников и вологодский пресс

Великий Новгород принял сразу два статусных старта: межрегиональный турнир и Первенство СЗФО. Масштаб внушительный — 9 регионов, сотни претендентов. Вологодская область выставила десант из СШОР №3 и других школ. Техника оказалась выше амбиций соперников. Серебро межрегионального уровня забрали Данил Малышев, Таисия Соболева, Глеб Козак и Руслана Сидоренко. Бронзовый список еще шире: Максим Важов, Артём Юрченко, Захар Новожилов, Виктория Шумилина и Анна Сафронова. Это те кадры, которые завтра будут определять экономическое развитие и спортивный престиж области.

"Подготовка таких спортсменов требует не только татами, но и четкого финансирования. Мы видим, как социальная поддержка и инвестиции в молодежь трансформируются в конкретные медали всероссийского уровня", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

На Первенстве СЗФО "золото" вырвала Анастасия Карпушова (33 кг). Компанию на пьедестале ей составили Софья Касянчук, Ксения Рошка, Артём Воронцов и Даниил Грушин.

Уральский зачет: бросок Анастасии Кутузовой

В Екатеринбурге градус ответственности был выше. 52-й турнир памяти Николая Кузнецова собрал элиту — 125 сильнейших юниоров до 23 лет из 17 регионов страны. Здесь проверяется не только сила, но и характер. Анастасия Кутузова из череповецкой СШОР №3 подтвердила класс в категории до 63 кг. Ее "бронза" — это прямой билет в обойму кандидатов на Первенство России. Работа тренеров Зайцевой, Орлова и Курбанова дает плоды.

"Спорт в малых городах и райцентрах сейчас — это вопрос выживания территорий. Если есть такие результаты, значит, Росреестр Вологодская область и местные власти должны активнее выделять землю под новые залы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Системный прогресс вологодского дзюдо заметен на федеральном фоне. Регион, где технологии контроля и порядка внедряются во все сферы, транслирует этот подход и на спортивные ковры.

Цифры и факты: итоги выездов

Показатель Значение
Общее количество медалей 15 штук
География триумфа Новгород, Екатеринбург
Главная надежда на ПР Анастасия Кутузова

"Дзюдо — дисциплина жесткая. Здесь важна не только сила, но и среда. В регионе, где здоровье и общество ставятся на первое место, а вредные привычки вытесняются, такие успехи закономерны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о дзюдо в регионе

Как попасть в сборную области?

Необходимо пройти отбор на региональных первенствах и стабильно показывать результаты в СШОР. Важна системность тренировок и отсутствие медицинских противопоказаний.

Где тренируют будущих чемпионов?

Основным центром остается СШОР №3 в Череповце, также сильные секции работают в Вологде и районах. Спортивная инфраструктура постоянно обновляется.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
