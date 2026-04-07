Красноярский край превращает желтые поля рапса в "золотую" валюту. В регионе стартовала масштабная кампания по развертыванию сети мини-заводов для производства рапсового масла и жмыха. Это не просто попытка переработать излишки сырья. Это стратегия захвата внешних рынков — основная часть продукции отправится прямым ходом в Китай.
Компания "Агроэкспорт" форсирует строительство трех производственных модулей. В ЗАО "Назаровское" (поселок Степной) цех уже готов к работе. Пуско-наладочные механизмы гудят — здесь будут выдавать около 72 тонн масла в сутки. Аналогичные площадки в ближайшие два месяца запустят в Балахтинско-Новоселовском и Идринско-Краснотуранском округах. Эти районы станут точками сборки нового агропромышленного кластера.
"Увеличение перерабатывающих мощностей позволит наращивать экспортный потенциал региона", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Красноярский край удерживает второе место в России по сбору рапса. В 2025 году аграрии намолотили 511 тысяч тонн маслосемян. Раньше значительная часть этого объема уходила в другие регионы как сырье. Теперь акцент сместился на поставки сырья с высокой добавленной стоимостью. Подобный подход в экономике всегда дает преимущество местным производителям.
План на год амбициозен: создать еще 10 мини-заводов. Суммарная мощность переработки достигнет 1152 тонн в сутки. За год это почти 380 тысяч тонн — гигантский объем, который требует филигранной логистики. Шарыповский, Ужурский, Канский округа — производства появятся там, где идет основной сбор. Это сокращает транспортное плечо и снижает себестоимость конечного литра масла.
"Масло и жмых будут экспортироваться в Китай", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Бизнес уходит от модели простого фермерства к технологичным цепочкам. Это не только деньги, но и защита от рыночных колебаний. Когда у агрария есть гарантированный сбыт рядом с полем, риски финансовых афер и долгов сводятся к минимуму. Сибирь доказывает, что может быть не только "амбаром", но и современным цехом.
|Показатель
|Значение
|Валовой сбор рапса (2025 г.)
|511 тыс. тонн
|Мощность одного мини-завода
|72 тонны / сутки
|Плановое число новых мини-заводов
|10 единиц
Мини-заводы — только разминка. Власти региона анонсировали строительство крупного маслоэкстракционного предприятия. Его мощность превысит 250 тысяч тонн в год. Это будет инновационная площадка, выпускающая масло и шрот высочайшего качества. Проект вписывается в национальные проекты по развитию экспорта и укреплению АПК.
"Реализация такого проекта обеспечит аграриям гарантированный сбыт продукции", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
В регионе понимают: сырьевая модель — тупик. Нужно строить заводы, создавать рабочие места и платить налоги здесь. Пока в других областях обсуждают антисанитарию в пекарнях и мелкие проблемы, Красноярск закладывает фундамент для глобальной экспансии на восточные рынки. Это игра в высшей лиге агробизнеса.
Это вопрос логистики. Модульные заводы строятся рядом с полями в разных округах, что позволяет перерабатывать семена без лишних затрат на перевозку сырья на сотни километров.
Основным покупателем выступает Китай. Экспортируется как само рапсовое масло, так и жмых, который используется в качестве корма для животных.
Современные маслоэкстракционные технологии минимизируют отходы. В отличие от проблем с исчезновением видов в дикой природе, промышленная переработка рапса — это контролируемый и экологически чистый процесс.
