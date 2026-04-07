Желтое золото Сибири: Красноярский край перерабатывает рапс для выхода на китайский рынок

Красноярский край превращает желтые поля рапса в "золотую" валюту. В регионе стартовала масштабная кампания по развертыванию сети мини-заводов для производства рапсового масла и жмыха. Это не просто попытка переработать излишки сырья. Это стратегия захвата внешних рынков — основная часть продукции отправится прямым ходом в Китай.

Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Рапсовое масло

Масляный экспресс: от поля до границы

Компания "Агроэкспорт" форсирует строительство трех производственных модулей. В ЗАО "Назаровское" (поселок Степной) цех уже готов к работе. Пуско-наладочные механизмы гудят — здесь будут выдавать около 72 тонн масла в сутки. Аналогичные площадки в ближайшие два месяца запустят в Балахтинско-Новоселовском и Идринско-Краснотуранском округах. Эти районы станут точками сборки нового агропромышленного кластера.

"Увеличение перерабатывающих мощностей позволит наращивать экспортный потенциал региона", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Красноярский край удерживает второе место в России по сбору рапса. В 2025 году аграрии намолотили 511 тысяч тонн маслосемян. Раньше значительная часть этого объема уходила в другие регионы как сырье. Теперь акцент сместился на поставки сырья с высокой добавленной стоимостью. Подобный подход в экономике всегда дает преимущество местным производителям.

География переработки и экспортный потенциал

План на год амбициозен: создать еще 10 мини-заводов. Суммарная мощность переработки достигнет 1152 тонн в сутки. За год это почти 380 тысяч тонн — гигантский объем, который требует филигранной логистики. Шарыповский, Ужурский, Канский округа — производства появятся там, где идет основной сбор. Это сокращает транспортное плечо и снижает себестоимость конечного литра масла.

"Масло и жмых будут экспортироваться в Китай", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Бизнес уходит от модели простого фермерства к технологичным цепочкам. Это не только деньги, но и защита от рыночных колебаний. Когда у агрария есть гарантированный сбыт рядом с полем, риски финансовых афер и долгов сводятся к минимуму. Сибирь доказывает, что может быть не только "амбаром", но и современным цехом.

Показатель Значение Валовой сбор рапса (2025 г.) 511 тыс. тонн Мощность одного мини-завода 72 тонны / сутки Плановое число новых мини-заводов 10 единиц

Второй этап: большой завод

Мини-заводы — только разминка. Власти региона анонсировали строительство крупного маслоэкстракционного предприятия. Его мощность превысит 250 тысяч тонн в год. Это будет инновационная площадка, выпускающая масло и шрот высочайшего качества. Проект вписывается в национальные проекты по развитию экспорта и укреплению АПК.

"Реализация такого проекта обеспечит аграриям гарантированный сбыт продукции", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

В регионе понимают: сырьевая модель — тупик. Нужно строить заводы, создавать рабочие места и платить налоги здесь. Пока в других областях обсуждают антисанитарию в пекарнях и мелкие проблемы, Красноярск закладывает фундамент для глобальной экспансии на восточные рынки. Это игра в высшей лиге агробизнеса.

Ответы на популярные вопросы о производстве рапса

Зачем краю столько мини-заводов вместо одного большого?

Это вопрос логистики. Модульные заводы строятся рядом с полями в разных округах, что позволяет перерабатывать семена без лишних затрат на перевозку сырья на сотни километров.

Куда пойдет готовая продукция?

Основным покупателем выступает Китай. Экспортируется как само рапсовое масло, так и жмых, который используется в качестве корма для животных.

Как это отразится на экологии региона?

Современные маслоэкстракционные технологии минимизируют отходы. В отличие от проблем с исчезновением видов в дикой природе, промышленная переработка рапса — это контролируемый и экологически чистый процесс.

