Европейский курс Молдавии: к чему приведет выход из СНГ и надежда на место в ЕС
Срок годности истёк ещё в прошлом веке: старый мост через Териберку начали пересобирать заново
В Госдуме оценили инициативу повысить МРОТ до 60 тысяч рублей
Красавица-набережная в канализационном болоте: Тамбовская променад благоухает стоками после ремонта коллектора
Скрытая угроза под землей: состояние водоводов в Череповецком округе дошло до критической отметки
Стены держались на честном слове: комплексный ремонт фасадов расширяет географию по всему Смоленску
Обычный пикник может стоить как отпуск: в Улан-Удэ ввели запрет на леса
Следы былого величия: купеческий особняк в Великом Устюге дождался ремонта фасада
Россия готовит ответ на удары с территории НАТО: ключевые цели уже определены

От ям к идеалу: какие улицы Перми получат вторую жизнь в рамках дорожного ремонта

Россия » Поволжье » Пермь

Пермь готовится к масштабной дорожной "терапии". Власти утвердили список из 15 участков, которые пройдут через капитальное обновление в 2026 году. Работы развернутся под флагом национального проекта "Инфраструктура для жизни". Это не просто латание дыр, а стратегическая перестройка логистического каркаса города. Общая дистанция рывка — почти 13 километров свежего асфальта.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Асфальт

Ленинский район: эпицентр работ

Сердце города ждет самая плотная концентрация техники. В Ленинском районе отремонтируют пять ключевых артерий. В список попала улица Петропавловская — от Крисанова до Попова. Обновят покрытие на Куйбышева и Николая Островского. Луначарского и знаковый Комсомольский проспект также сбросят старый "кожный покров". Это критически важно для разгрузки центральных узлов.

"Обновление дорожного полотна напрямую влияет на инвестиционную привлекательность городской среды", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно с дорогами в городе идет реконструкция школ, что требует синхронизации графиков перекрытия движения. Горожанам придется привыкать к временным заторам ради долгосрочного комфорта. Инфраструктурный апгрейд затронет и образовательные кластеры, обеспечивая безопасный подвоз детей к новым объектам.

География обновления: от окраин до центра

Проект не ограничивается фасадом столицы края. В Индустриальном районе реанимируют улицу Космонавта Леонова. Дзержинский район получит обновленный выезд из деревни Кондратово до базы "Заостровка". В Кировском районе фокус смещен на транспортную развязку Светлогорской улицы с Западным обходом — это ключевая точка для транзитного трафика.

"Качественные пешеходные зоны и ровное покрытие снижают аварийность в жилых массивах", — отмечает специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Свердловский район увидит ремонт на улицах Белинского и Революции. Особое внимание уделят транзитному переходу Стахановская — Чкалова — Старцева. Этот мост между районами работает на пределе возможностей. Качественный асфальт здесь — вопрос не только эстетики, но и износа ходовой части общественного транспорта.

Район Перми Количество объектов
Ленинский 5 улиц
Дзержинский 2 участка
Свердловский 3 объекта

Цифры и факты дорожного ремонта

Суммарно власти Перми намерены привести в нормативное состояние 12,8 километра путей. В Мотовилихе под нож фрезеровщика попадет бульвар Гагарина. Учитывая, что на горизонте маячит индексация тарифов на проезд, жители справедливо рассчитывают на безупречное состояние дорог. Качественное полотно позволит минимизировать задержки автобусов.

"Своевременное обслуживание дорог предотвращает разрушение подземных коммуникаций", — объясняет эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Пока дорожники готовят сметы, местный общепит адаптируется к новым проверкам, а жители привыкают к мысли, что в 2026 году город превратится в одну большую созидательную стройку. Важно, что нацпроект обеспечивает стабильное финансирование, гарантирующее завершение работ в срок.

Ответы на популярные вопросы о ремонте дорог

Сколько дорог отремонтируют в Перми в 2026 году?

В план включено 15 участков улично-дорожной сети в различных районах города.

Какова общая протяженность участков?

Общая длина ремонтируемого полотна составит 12,8 километра.

В рамках какого проекта ведутся работы?

Ремонт осуществляется по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Полковник-приманка: спасение пилота США в Иране оказалось попыткой кражи урана
Мир. Новости мира
Полковник-приманка: спасение пилота США в Иране оказалось попыткой кражи урана
Персидский гранит крошит ультиматумы Трампа: Ормузский пролив держит нефть в железной хватке Тегерана
Мир. Новости мира
Персидский гранит крошит ультиматумы Трампа: Ормузский пролив держит нефть в железной хватке Тегерана
Популярное
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США

Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Украина сделала ставку на Джедая: сможет ли дрон изменить ситуацию Андрей Николаев Ставка на курдов не сыграла: скрытая причина провала плана против Ирана Юрий Бочаров Секретные маршруты в обход запретов: страны Европы тихо готовятся к развороту на восток Любовь Степушова
Океан превращается в кипятильник: аномальный перегрев воды в 2026 году обрушит мировую экономику
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Последние материалы
Европейский курс Молдавии: к чему приведет выход из СНГ и надежда на место в ЕС
Срок годности истёк ещё в прошлом веке: старый мост через Териберку начали пересобирать заново
В Госдуме оценили инициативу повысить МРОТ до 60 тысяч рублей
Красавица-набережная в канализационном болоте: Тамбовская променад благоухает стоками после ремонта коллектора
Скрытая угроза под землей: состояние водоводов в Череповецком округе дошло до критической отметки
Ставка на курдов не сыграла: скрытая причина провала плана против Ирана
Стены держались на честном слове: комплексный ремонт фасадов расширяет географию по всему Смоленску
Локомотив сошёл с рельсов: немецкая промышленность переходит в режим доживания из-за цен на газ
Обычный пикник может стоить как отпуск: в Улан-Удэ ввели запрет на леса
Следы былого величия: купеческий особняк в Великом Устюге дождался ремонта фасада
