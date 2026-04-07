От ям к идеалу: какие улицы Перми получат вторую жизнь в рамках дорожного ремонта

Пермь готовится к масштабной дорожной "терапии". Власти утвердили список из 15 участков, которые пройдут через капитальное обновление в 2026 году. Работы развернутся под флагом национального проекта "Инфраструктура для жизни". Это не просто латание дыр, а стратегическая перестройка логистического каркаса города. Общая дистанция рывка — почти 13 километров свежего асфальта.

Ленинский район: эпицентр работ

Сердце города ждет самая плотная концентрация техники. В Ленинском районе отремонтируют пять ключевых артерий. В список попала улица Петропавловская — от Крисанова до Попова. Обновят покрытие на Куйбышева и Николая Островского. Луначарского и знаковый Комсомольский проспект также сбросят старый "кожный покров". Это критически важно для разгрузки центральных узлов.

"Обновление дорожного полотна напрямую влияет на инвестиционную привлекательность городской среды", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно с дорогами в городе идет реконструкция школ, что требует синхронизации графиков перекрытия движения. Горожанам придется привыкать к временным заторам ради долгосрочного комфорта. Инфраструктурный апгрейд затронет и образовательные кластеры, обеспечивая безопасный подвоз детей к новым объектам.

География обновления: от окраин до центра

Проект не ограничивается фасадом столицы края. В Индустриальном районе реанимируют улицу Космонавта Леонова. Дзержинский район получит обновленный выезд из деревни Кондратово до базы "Заостровка". В Кировском районе фокус смещен на транспортную развязку Светлогорской улицы с Западным обходом — это ключевая точка для транзитного трафика.

"Качественные пешеходные зоны и ровное покрытие снижают аварийность в жилых массивах", — отмечает специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Свердловский район увидит ремонт на улицах Белинского и Революции. Особое внимание уделят транзитному переходу Стахановская — Чкалова — Старцева. Этот мост между районами работает на пределе возможностей. Качественный асфальт здесь — вопрос не только эстетики, но и износа ходовой части общественного транспорта.

Район Перми Количество объектов Ленинский 5 улиц Дзержинский 2 участка Свердловский 3 объекта

Цифры и факты дорожного ремонта

Суммарно власти Перми намерены привести в нормативное состояние 12,8 километра путей. В Мотовилихе под нож фрезеровщика попадет бульвар Гагарина. Учитывая, что на горизонте маячит индексация тарифов на проезд, жители справедливо рассчитывают на безупречное состояние дорог. Качественное полотно позволит минимизировать задержки автобусов.

"Своевременное обслуживание дорог предотвращает разрушение подземных коммуникаций", — объясняет эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Пока дорожники готовят сметы, местный общепит адаптируется к новым проверкам, а жители привыкают к мысли, что в 2026 году город превратится в одну большую созидательную стройку. Важно, что нацпроект обеспечивает стабильное финансирование, гарантирующее завершение работ в срок.

Ответы на популярные вопросы о ремонте дорог

Сколько дорог отремонтируют в Перми в 2026 году?

В план включено 15 участков улично-дорожной сети в различных районах города.

Какова общая протяженность участков?

Общая длина ремонтируемого полотна составит 12,8 километра.

В рамках какого проекта ведутся работы?

Ремонт осуществляется по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Читайте также