Череповецкий округ закрывает десятки дорог: список участков, где фуры уже разворачивают

Череповецкий округ закрывает шлюзы для тяжелой техники. Весеннее половодье превратило грунтовые основания дорог в подвижную субстанцию, неспособную держать удар многотонных машин. Администрация муниципалитета оперативно расширила стоп-лист маршрутов, чтобы предотвратить разрушение дорожного полотна, которое в этот период напоминает слоеный пирог с подтаявшей начинкой. Контроль переходит в режим ручного управления и автоматической фиксации.

Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

География запрета: где не проедет восьмитонник

До 22 апреля Ирдоматский территориальный отдел вводит жесткий ценз на массу транспортных средств. Лимит в 8 тонн — это не рекомендация, а условие выживания локальной инфраструктурной сети. Список участков охватывает как подъезды к малым деревням, так и ключевые артерии между поселениями, включая "бетонку" и выезды на федеральную трассу А-114.

"Переувлажнение грунта резко снижает несущую способность дорог — иногда в разы. В таких условиях даже один проезд перегруженного самосвала может нанести ущерб, сопоставимый с месяцами эксплуатации в сухой сезон. Ограничения — это не формальность, а способ сохранить уже вложенные в ремонт средства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Под ограничения попали следующие адреса и участки дорог:

подъезд к д. Ванеево (2,163 км);

д. Ирдоматка: ул. Зеленая (0,8 км), ул. Новая (0,64 км), ул. Покровская (1,45 км), ул. Октябрьская (0,4 км), ул. Сельская (0,48 км) и ул. Звездная;

зимний проезд к д. Хемалда (0,4 км) и основной подъезд к ст. Хемалда (2,62 км);

трассы Ирдоматка — п. Шайма (3,62 км) и Ирдоматка — Романда (4,77 км);

маршруты: Починок — Домозерово — Горка — Кресты — Шишовка; Воскресенское — Архангельское — Шалимово — Сурково;

направления: Сокольниково — Поповка; Поповка — Пажецкое — Козлово; Бурцево — Доронино — Ваньгино;

связки: Ваньгино — Лапач — Юрьевец; Матинга — Новоселы А114 — Яганово; Яганово — Мархинино;

участки: Бетонка — Енюково — Климовское; Поповское — Гренево; А114 — Харламовская; Ягница — Пленишник;

отрезки: А114 — Шулма — Крутец; Абаканово — Сумино — Шухтово — Дора; А-114 — Коротово — Большой Двор; подъезд к д. Романово — Заречье.

Физика износа: почему асфальт "плывет"

Весеннее половодье — самое честное испытание для благоустройства. Когда вода пропитывает основание дороги, создается эффект гидродинамического давления под колесами. Тяжелая техника буквально выдавливает грунт из-под дорожного покрытия, образуя колеи и глубокие трещины. Если вовремя не "заморозить" движение, осенью вместо дорог придется восстанавливать направления с нуля.

Параметр Регламент на апрель 2024 Максимальная масса ТС 8 тонн (полная масса) Срок действия До 22 апреля (возможно продление) Основной надзорный орган ОГИБДД ОМВД по Череповецкому району

"Весной дорожная инфраструктура проходит самое уязвимое состояние из-за активного таяния и переувлажнения. В этом году процесс идет особенно быстро, что увеличивает риски разрушения покрытия. Временное ограничение движения тяжелого транспорта — это превентивная мера, чтобы избежать более серьезных последствий", — объяснил Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Санкции и надзор: кто ловит нарушителей

За соблюдением весового ценза следят патрульные экипажи ГИБДД. Однако ставку делают не только на инспекторов, но и на цифровой контроль. На ключевых въездах в округ работают комплексы фиксации, а развитие сети камер позволяет отслеживать большегрузы в реальном времени. Жителей призывают быть активными: при виде фуры на "закрытой" улице нужно звонить "112".

"Нарушение временных ограничений для грузового транспорта влечет административную ответственность. Штрафы могут существенно повлиять на экономику перевозок, особенно при систематических нарушениях. Поэтому перевозчикам важно заранее адаптировать маршруты с учетом действующих запретов", — отметила в интервью Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о грузовых ограничениях

Коснется ли запрет спецтехники и машин экстренных служб?

Нет, традиционно ограничения не распространяются на автомобили скорой помощи, пожарные расчеты, технику для ликвидации ЧС и машины, перевозящие продукты питания, лекарства или почту.

Могут ли сроки ограничения быть изменены?

Да. Если Комиссия по ЧС зафиксирует сохранение увлажнения почв после 22 апреля, мораторий на проезд тяжелой техники будет пролонгирован до стабилизации дорожной обстановки.

