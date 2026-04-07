Несостоявшийся доход: почему в одном из районов Коми туристический налог признали ошибкой

Бизнес-омбудсмен Республики Коми Александр Рассохин выступил с резкой критикой введения туристического налога в регионе. В итоговом докладе он назвал фискальный инструмент "преждевременным и необоснованным". По мнению уполномоченного, налог в 100 рублей за сутки искусственно раздувает чеки в гостиницах, отпугивая потенциальных гостей в условиях, когда малый бизнес Республики Коми и так балансирует на грани рентабельности.

Фискальная арифметика: доходы против расходов

Главный аргумент омбудсмена — низкая операционная эффективность. Администрирование сборов требует от муниципалитетов учета, контроля и постоянной отчетности. Рассохин уверен: затраты чиновников на бумажную работу могут превысить реальные поступления. Это делает налог бессмысленным для местной экономики услуг, лишая ее гибкости.

"Налог вводится там, где турпоток уже сформирован и требует управления. В Коми же мы только пытаемся заманить гостя. Лишняя сотня в сутки — это психологический барьер, который отправляет туриста в соседний регион", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

В 2025 году налог уже протестировали в нескольких точках. Лидером по сборам предсказуемо стала Ухта, аккумулировавшая львиную долю средств. Однако в сельских районах, таких как Княжпогостский округ, где недавно гремели новости про теневой рынок, суммы оказались символическими.

Реакция бизнеса и альтернативные меры

Вместо "закручивания гаек" Рассохин предлагает сосредоточиться на субсидиях для отельеров и создании системы налоговых стимулов. По его мнению, инфраструктура региона требует вложений, а не новых обременений. Сегодня строительство в Коми новых объектов размещения находится в стагнации, и фискальное давление только усугубляет ситуацию.

Муниципалитет (2025) Собранная сумма (руб.) Ухта 6 253 000 Сыктывдинский район 1 600 000 Княжпогостский округ 494 000 Усть-Вымский район 225 000

"Инвесторы обходят северные территории стороной из-за дорогой логистики. Ограничения для большегрузов и короткий сезон делают окупаемость гостиниц вечной. Дополнительный налог здесь — это просто способ добить легальный сектор", — объяснил Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Прогнозы и расширение налоговой сетки

Несмотря на протесты омбудсмена, власти планируют увеличить сборы. В 2026 году ожидается поступление 12 миллионов рублей. Ставки вырастут: в Княжпогостском округе до 2%, в Ухте до 1,5%. Исключением стал лишь Усть-Вымский район, где налог решили полностью отменить, признав его неэффективность в текущих условиях.

"Туристический налог в малых городах — это попытка латать дыры в бюджете за счет воздуха. Пока не будет налажена нормальная логистика, включая речной флот и дороги, никакой налог не поможет развитию", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о турналоге в Коми

Кто должен платить этот налог?

Налог включают в стоимость проживания в официальных гостиницах, отелях и гостевых домах. Платят его физические лица, останавливающиеся в коллективных средствах размещения.

Почему налог отменили в Усть-Вымском районе?

Причиной стала низкая маржинальность сбора. За год район получил всего 225 тысяч рублей, что едва покрывает расходы на работу чиновников по контролю за выплатами.

Повлияет ли налог на стоимость путевок?

Да, минимальная планка в 100 рублей в сутки автоматически увеличивает цену на бюджетное размещение. Для недорогих хостелов это может составить до 10-15% от стоимости койко-места.

Читайте также