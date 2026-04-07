Несостоявшийся доход: почему в одном из районов Коми туристический налог признали ошибкой

Бизнес-омбудсмен Республики Коми Александр Рассохин выступил с резкой критикой введения туристического налога в регионе. В итоговом докладе он назвал фискальный инструмент "преждевременным и необоснованным". По мнению уполномоченного, налог в 100 рублей за сутки искусственно раздувает чеки в гостиницах, отпугивая потенциальных гостей в условиях, когда малый бизнес Республики Коми и так балансирует на грани рентабельности.
Главный аргумент омбудсмена — низкая операционная эффективность. Администрирование сборов требует от муниципалитетов учета, контроля и постоянной отчетности. Рассохин уверен: затраты чиновников на бумажную работу могут превысить реальные поступления. Это делает налог бессмысленным для местной экономики услуг, лишая ее гибкости.
"Налог вводится там, где турпоток уже сформирован и требует управления. В Коми же мы только пытаемся заманить гостя. Лишняя сотня в сутки — это психологический барьер, который отправляет туриста в соседний регион", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
В 2025 году налог уже протестировали в нескольких точках. Лидером по сборам предсказуемо стала Ухта, аккумулировавшая львиную долю средств. Однако в сельских районах, таких как Княжпогостский округ, где недавно гремели новости про теневой рынок, суммы оказались символическими.
Вместо "закручивания гаек" Рассохин предлагает сосредоточиться на субсидиях для отельеров и создании системы налоговых стимулов. По его мнению, инфраструктура региона требует вложений, а не новых обременений. Сегодня строительство в Коми новых объектов размещения находится в стагнации, и фискальное давление только усугубляет ситуацию.
|Муниципалитет (2025)
|Собранная сумма (руб.)
|Ухта
|6 253 000
|Сыктывдинский район
|1 600 000
|Княжпогостский округ
|494 000
|Усть-Вымский район
|225 000
"Инвесторы обходят северные территории стороной из-за дорогой логистики. Ограничения для большегрузов и короткий сезон делают окупаемость гостиниц вечной. Дополнительный налог здесь — это просто способ добить легальный сектор", — объяснил Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
Несмотря на протесты омбудсмена, власти планируют увеличить сборы. В 2026 году ожидается поступление 12 миллионов рублей. Ставки вырастут: в Княжпогостском округе до 2%, в Ухте до 1,5%. Исключением стал лишь Усть-Вымский район, где налог решили полностью отменить, признав его неэффективность в текущих условиях.
"Туристический налог в малых городах — это попытка латать дыры в бюджете за счет воздуха. Пока не будет налажена нормальная логистика, включая речной флот и дороги, никакой налог не поможет развитию", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Налог включают в стоимость проживания в официальных гостиницах, отелях и гостевых домах. Платят его физические лица, останавливающиеся в коллективных средствах размещения.
Причиной стала низкая маржинальность сбора. За год район получил всего 225 тысяч рублей, что едва покрывает расходы на работу чиновников по контролю за выплатами.
Да, минимальная планка в 100 рублей в сутки автоматически увеличивает цену на бюджетное размещение. Для недорогих хостелов это может составить до 10-15% от стоимости койко-места.
