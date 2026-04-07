Школа из СССР исчезла за два года: в селе в Республике Коми за 105 млн собрали здание заново

В селе Визинга Сысольского района Республики Коми официально открыли здание начальной школы после масштабного капитального ремонта. Объект 1975 года постройки не видел серьезного обновления полвека. Теперь 50-летний износ сменили современные инженерные решения и новые образовательные стандарты. Проект реализован в рамках госпрограммы "Развитие образования" и нацпроекта "Молодежь и дети".

Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Школьники

Перезагрузка спустя полвека: цена вопроса

Строительный цикл на объекте начался в марте 2024 года. На полную реновацию здания выделили 105 миллионов рублей. Эти средства позволили не просто "подкрасить стены", а полностью пересобрать внутреннюю инфраструктуру. Пока в рынке недвижимости региона наблюдаются сложности с вводом нового жилья, акцент смещается на качественное обновление уже имеющегося фонда госучреждений.

"Капитальный ремонт в сельской местности — это всегда вызов логистике и бюджету. Важно, что здесь не ограничились косметикой, а обновили базу, что продлит жизнь здания еще на несколько десятилетий", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Обновление школы в Визинге — часть большого тренда. В то время как крупная коммерческая недвижимость в столице республики порой уходит с молотка из-за долгов, социальные объекты получают приоритетное бюджетное финансирование. Для местных жителей открытие школы стало завершением периода ожидания и временных неудобств, связанных с распределением учеников по другим корпусам.

Параметр Значение Год постройки здания 1975 Общий объем инвестиций 105 млн рублей Старт работ Март 2024 года

Жесткий контроль и планы до 2027 года

За качеством работ следил "родительский десант" и депутаты. Такой подход исключает ситуации, когда бюджетные нарушения или нестыковки в документах вылезают уже после приемки. И. о. министра образования Коми Олег Холопов подчеркнул, что программа капремонтов в республике расписана до 2027 года. В очереди на обновление стоят еще 32 образовательных учреждения региона.

"Обновление стен должно сопровождаться и обновлением среды. Сегодня школы Коми постепенно переходят на современные стандарты, включая зоны отдыха и качественное школьное питание, сопоставимое с форматом кафе", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Параллельно с ремонтом помещений в Коми идет процесс модернизации сопутствующих сервисов. Пока в городах развивают медицину шаговой доступности, в сельских районах школа остается главным центром социальной активности, объединяющим функции образования, культуры и спорта.

"Любой капремонт — это экзамен для муниципальных властей на умение работать с подрядчиками и жителями. В данном случае Визинга показала пример слаженной работы без срывов сроков", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о капремонте школ

Кто контролирует расходование средств на ремонт?

Финансирование идет по госпрограмме, поэтому за каждой копейкой следят контрольно-счетные органы, профильное министерство и общественные советы при администрации района.

Будут ли обновлять школьное оборудование после ремонта?

Да, капремонт по федеральным стандартам подразумевает не только обновление конструктива здания, но и закупку современного учебного оборудования и мебели.

Сколько школ в Коми еще отремонтируют?

Согласно утвержденному плану Министерства образования республики, до 2027 года капитальный ремонт будет проведен в 32 учебных заведениях.

Читайте также