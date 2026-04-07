Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хранилища на мели — резервы тают: Европа завершила один из самых долгих отопительных сезонов
Роза ветров не дождалась восстановления: Архангельск выбрал быстрый финал для старого символа
Россияне увлеклись домашним лечением зубов: стоматолог назвала главную угрозу таких экспериментов
Скользили по лыжне, теперь — и по пикселям: в Старой Руссе стёрли выбор между секцией и экраном
Из Татарстана в Карелию теперь можно добраться быстрее, чем на дачу: пересадки исчезнут уже в мае
Начальник сыскной полиции сделал внезапный обход клубов, при чем остроумно заглянул в эти учреждения с заднего крыльца… — писала газета Русское слово 7 апреля 1908 года
Петербург запускает 11 проектов сразу: привычные скверы перестанут быть проходными зонами
Прощай, гетто в парадных: исторический центр Петербурга меняет облик ради сотен семей
Больше не яд для тела: как новая концепция лечения заставляет иммунитет работать в полную силу

Один анализ вместо тысячи догадок: жители Коми получат данные, за которые обычно платят тысячи

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Роспотребнадзор разворачивает в Республике Коми масштабную диагностическую кампанию. Жители Сыктывкара, Ухты и Воркуты получили возможность бесплатно пройти тестирование на наличие защиты от опасных инфекций. Речь идет о проверке иммунитета к кори, краснухе, паротиту, дифтерии и четырем видам вирусных гепатитов (А, В, С и Е). Акция призвана оценить реальную защищенность населения в условиях, когда заболеваемость в мире демонстрирует негативную динамику.

Капельница
Фото: www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
Капельница

Логика тестирования: зачем это нужно региону

Система коллективной защиты дает сбой. Несмотря на плановую работу медиков, смена курса на Севере требует точных данных о том, сколько людей действительно неуязвимы для вирусов. Социальный срез Коми неоднороден: миграционные потоки и отказ от профилактики создают "дыры" в безопасности городов. Бесплатный анализ крови позволит каждому участнику узнать свой личный статус, а ведомству — составить карту рисков республики.

"Такие исследования — это аудит биологической безопасности. Нам нужно понимать, работают ли старые барьеры или требуется коррекция всей системы регионального здравоохранения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Экономический аспект также играет роль. Пока малый бизнес Республики Коми адаптируется к новым условиям, нагрузка на бюджет из-за возможных вспышек инфекций может стать критической. Превентивная диагностика обходится дешевле, чем ликвидация последствий эпидемий в северных городах.

Инструкция для участников: запись и адреса

Процесс максимально оцифрован. С 8 апреля открывается онлайн-анкетирование. После заполнения формы доброволец получает приглашение в пункт забора крови. Весь цикл — от ПЦР-скрининга до выдачи результатов — бесплатен. Это важный шаг, учитывая, что медицина шаговой доступности в Сыктывкаре активно модернизируется, становясь более ориентированной на пациента.

Город Места проведения тестирования
Сыктывкар поликлиника № 3, Эжвинская поликлиника, Городская больница
Ухта детская больница, взрослая поликлиника
Воркута детская больница, БСМП

"Для обеспечения участия граждан в таких программах необходимо четкое соблюдение муниципальных нормативов и прозрачность процедур", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Проверка иммунитета

Акция не ограничивается простым поиском антител. В рамках исследования будет проведен скрининг Т- и В-лимфоцитов. Это клетки-защитники, которые отвечают за долгосрочную память организма. Такой подход позволяет выявить скрытые дефициты в работе организма жителей Коми, живущих в сложных климатических условиях. Роспотребнадзор бесплатно предоставляет данные, стоимость которых в частных лабораториях начинается от нескольких тысяч рублей.

"Состояние здоровья населения в северных регионах напрямую зависит от качества социальной инфраструктуры и доступности превентивной помощи", — отметил в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о тестировании в Коми

Нужно ли платить за анализы на гепатит?

Нет, все этапы исследования в период с 13 по 25 апреля проводятся полностью за счет бюджетных средств Роспотребнадзора.

Какие документы брать с собой в поликлинику?

Обязательно подтверждение регистрации через анкету и паспорт. По возможности — сертификат о сделанных ранее прививках.

Кто может стать волонтером исследования?

Любой житель Сыктывкара, Ухты и Воркуты, прошедший предварительный отбор через анкетирование 8 апреля.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова, аналитик Валерий Козлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мятеж генералов США всё ближе: Трамп рубит головы в Пентагоне, пока армия терпит крах в Иране
Мир. Новости мира
Мятеж генералов США всё ближе: Трамп рубит головы в Пентагоне, пока армия терпит крах в Иране
Диплом пылится на полке: вчерашние школьники массово меняют парты на сумки за спиной
Экономика и бизнес
Диплом пылится на полке: вчерашние школьники массово меняют парты на сумки за спиной
Плати или плыви в обход: Трамп решил превратить Ормузский пролив в платную дорогу США
Мир. Новости мира
Плати или плыви в обход: Трамп решил превратить Ормузский пролив в платную дорогу США
Популярное
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США

Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США Олег Артюков Небесный страж распахнул веки: группировка Ионосфера-М сканирует радиацию и магнитные бури в реальном времени Петр Дерябин Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США Любовь Степушова
Океан превращается в кипятильник: аномальный перегрев воды в 2026 году обрушит мировую экономику
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Последние материалы
Роза ветров не дождалась восстановления: Архангельск выбрал быстрый финал для старого символа
Россияне увлеклись домашним лечением зубов: стоматолог назвала главную угрозу таких экспериментов
Скользили по лыжне, теперь — и по пикселям: в Старой Руссе стёрли выбор между секцией и экраном
В пограничных с Россией районах закрылись сотни финских компаний
Из Татарстана в Карелию теперь можно добраться быстрее, чем на дачу: пересадки исчезнут уже в мае
Начальник сыскной полиции сделал внезапный обход клубов, при чем остроумно заглянул в эти учреждения с заднего крыльца… — писала газета Русское слово 7 апреля 1908 года
7 апреля: Благовещение, первый университет в Европе и Маленький принц
Граница на замке, а контроль в Душанбе: Россия внедряет силовой фильтр для рабочих рук
Петербург запускает 11 проектов сразу: привычные скверы перестанут быть проходными зонами
Усталый взгляд исчезнет: продукты, которые уберут синяки под глазами без косметолога
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.