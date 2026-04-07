Роспотребнадзор разворачивает в Республике Коми масштабную диагностическую кампанию. Жители Сыктывкара, Ухты и Воркуты получили возможность бесплатно пройти тестирование на наличие защиты от опасных инфекций. Речь идет о проверке иммунитета к кори, краснухе, паротиту, дифтерии и четырем видам вирусных гепатитов (А, В, С и Е). Акция призвана оценить реальную защищенность населения в условиях, когда заболеваемость в мире демонстрирует негативную динамику.
Система коллективной защиты дает сбой. Несмотря на плановую работу медиков, смена курса на Севере требует точных данных о том, сколько людей действительно неуязвимы для вирусов. Социальный срез Коми неоднороден: миграционные потоки и отказ от профилактики создают "дыры" в безопасности городов. Бесплатный анализ крови позволит каждому участнику узнать свой личный статус, а ведомству — составить карту рисков республики.
"Такие исследования — это аудит биологической безопасности. Нам нужно понимать, работают ли старые барьеры или требуется коррекция всей системы регионального здравоохранения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Экономический аспект также играет роль. Пока малый бизнес Республики Коми адаптируется к новым условиям, нагрузка на бюджет из-за возможных вспышек инфекций может стать критической. Превентивная диагностика обходится дешевле, чем ликвидация последствий эпидемий в северных городах.
Процесс максимально оцифрован. С 8 апреля открывается онлайн-анкетирование. После заполнения формы доброволец получает приглашение в пункт забора крови. Весь цикл — от ПЦР-скрининга до выдачи результатов — бесплатен. Это важный шаг, учитывая, что медицина шаговой доступности в Сыктывкаре активно модернизируется, становясь более ориентированной на пациента.
|Город
|Места проведения тестирования
|Сыктывкар
|поликлиника № 3, Эжвинская поликлиника, Городская больница
|Ухта
|детская больница, взрослая поликлиника
|Воркута
|детская больница, БСМП
"Для обеспечения участия граждан в таких программах необходимо четкое соблюдение муниципальных нормативов и прозрачность процедур", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Акция не ограничивается простым поиском антител. В рамках исследования будет проведен скрининг Т- и В-лимфоцитов. Это клетки-защитники, которые отвечают за долгосрочную память организма. Такой подход позволяет выявить скрытые дефициты в работе организма жителей Коми, живущих в сложных климатических условиях. Роспотребнадзор бесплатно предоставляет данные, стоимость которых в частных лабораториях начинается от нескольких тысяч рублей.
"Состояние здоровья населения в северных регионах напрямую зависит от качества социальной инфраструктуры и доступности превентивной помощи", — отметил в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.
Нет, все этапы исследования в период с 13 по 25 апреля проводятся полностью за счет бюджетных средств Роспотребнадзора.
Обязательно подтверждение регистрации через анкету и паспорт. По возможности — сертификат о сделанных ранее прививках.
Любой житель Сыктывкара, Ухты и Воркуты, прошедший предварительный отбор через анкетирование 8 апреля.
