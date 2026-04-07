Роза ветров не дождалась восстановления: Архангельск выбрал быстрый финал для старого символа

Архангельск окончательно прощается с одним из самых спорных и одновременно ностальгических символов городской среды — фонтаном "Роза ветров". Конструкция, годами ржавевшая на задворках в районе площади Профсоюзов, признана непригодной для восстановления. Экспертиза зафиксировала критическую стадию технического распада, превратившую архитектурную форму в груду металлолома.

Фото: commons.wikimedia.org by Sasha Krotov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фонтан "Роза Ветров" в Архангельске

История скитаний: от Ленина до Профсоюзов

Фонтан "Роза ветров", напоминающий гигантский компас с изящной астролябией, появился на главной площади города в начале 80-х. Его судьба изменилась в 1989 году, когда центр города решили украсить памятником Ленину. С тех пор гидротехническое сооружение превратилось в "вечного странника". Его перемещали к театру драмы, а затем и вовсе вывели из эксплуатации, оставив доживать свой век без подключения к сетям.

"Восстановление подобных объектов зачастую обходится дороже строительства новых. Система водоснабжения здесь давно мертва, а металл съеден коррозией из-за агрессивного северного климата", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Многолетние дискуссии о возвращении фонтана на набережную или к ТЦ "Прага" так и остались словами. Пока горожане спорили о месте установки, погодные аномалии и отсутствие консервации завершили процесс разрушения. Сегодня рабочие начали распил конструкции на части для последующего вывоза.

Технический приговор: износ 92,5%

Проведенная в 2025 году оценка состояния поставила точку в вопросе целесообразности ремонта. Остаточная стоимость некогда величественной "Розы ветров" составила символические 9 тысяч рублей. При текущем уровне бюджетного дефицита региона тратить миллионы на реставрацию объекта с тотальным износом власти сочли невозможным.

Параметр Показатель по результатам экспертизы Общий технический износ 92,5% Остаточная стоимость 9 000 рублей Состояние чаши и декора Неудовлетворительное (сквозная коррозия)

"Муниципалитеты сегодня жестко ограничены в тратах. Когда на кону стоят задержки зарплат или ремонт аварийных сетей, содержание нефункционирующего памятника становится непозволительной роскошью", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Будущее площади: спонсоры и новые чаши

Демонтаж проводится в рамках масштабной реконструкции площади Профсоюзов. Город не останется без воды: планируется установка нового камерного фонтана. Параллельно у Дворца спорта возводится еще один объект — средства на него выделил частный инвестор. Такой подход позволяет развивать урбанистику за счет внебюджетных источников.

"Современные требования к комфортной среде подразумевают функциональность. Старый фонтан был мертвым грузом, а новые проекты интегрированы в систему водоснабжения и освещения площади", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Пока идет демонтаж, городским службам приходится учитывать и транспортную логистику. Любые работы в центре Архангельска сейчас сопряжены с риском спровоцировать пробки, поэтому вывоз частей конструкции запланирован в часы минимальной нагрузки на дороги.

Ответы на популярные вопросы о демонтаже фонтана

Почему фонтан нельзя было отремонтировать?

Суммарный износ составил более 92%. Восстановление геометрии проржавевшего металла и полная замена внутренней инженерии признаны экономически нецелесообразными.

Куда денут обломки "Розы ветров"?

Конструкцию демонтируют по частям. Металлические элементы, не представляющие исторической ценности в текущем состоянии, будут утилизированы.

Где теперь в Архангельске будут фонтаны?

Один появится непосредственно на обновляемой площади Профсоюзов, второй — самый крупный — установят у Дворца спорта уже в текущем сезоне.

