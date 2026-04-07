Скользили по лыжне, теперь — и по пикселям: в Старой Руссе стёрли выбор между секцией и экраном

Россия » Северо-Запад » Новгород

Спортивная школа в городе Старая Русса Новгородской области, отметившая 57-летие со дня основания, полностью перезагрузила формат работы после масштабного капитального ремонта. Здание с вековой историей, видевшее смену эпох, теперь сочетает классические дисциплины и современные технологичные направления. Главным новшеством стало открытие отделения киберспорта, что уравняло в правах атлетов на лыжне и игроков за мониторами.

Фото: commons.wikimedia.org by Willhire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Итоги реновации: от фасада до цифровых залов

Модернизация объекта прошла в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Строители реанимировали корпус, который функционирует с 1967 года. Замена коммуникаций и обновление залов позволили внедрить кардинально новые для Старой Руссы дисциплины. Теперь 600 воспитанников тренируются в условиях, сопоставимых со столичными центрами.

"Обновление таких объектов — это не просто покраска стен, а инвестиции в человеческий капитал. Когда благоустройство доходит до спортивных залов в малых городах, мы видим реальное снижение оттока молодежи", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Особое внимание уделили техническому оснащению. В распоряжении тренеров появились новые беговые дорожки, силовые станции и кардиотренажеры. Лыжники получили профессиональную экипировку: современные лыжи и лыжероллеры для круглосуточной подготовки. Спортивные залы для борьбы и гимнастики закрыли мягкими матами и защитными стеновыми панелями.

Параметр Детали изменений
Количество тренеров 13 штатных специалистов
Основные направления Баскетбол, волейбол, борьба, киберспорт
Охват соревнований 90 выездов и турниров в 2025 году

Инфраструктурный прорыв и новые рекорды

Спикер Новгородской областной думы Юрий Бобрышев подчеркнул, что ремонт завершили строго в графике. Это позволило возобновить тренировки уже в ноябре 2025 года. Новые трибуны в игровом зале теперь готовы принимать болельщиков на региональных первенствах. Подобные проекты доказывают, что региональная инфраструктура способна выдавать качественный результат при системном подходе.

"Для бюджета такие вложения — это серьезная нагрузка, но эффект окупается через социальные показатели. Спортивная школа становится якорем для города, притягивая образовательные программы и федеральные гранты", — объяснил Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Киберспортивный блок стал ответом на запросы времени. Профессиональные кресла и мощные станции позволяют готовить команды к "Играм Будущего". Интеграция виртуальных дисциплин в классическую структуру школы помогает привлечь тех подростков, которые раньше избегали традиционных секций. Успехи воспитанников уже видны: местный бокс и легкая атлетика регулярно приносят медали в копилку области.

Планы по развитию массового спорта

В планах руководства — расширение списка доступных секций. Территория позволяет развивать уличные форматы, включая воркаут и скейт-парки. Спортивная школа Старой Руссы намерена активно участвовать в федеральных проектах по популяризации семейного спорта. Ведь именно поддержка близких часто становится решающим фактором успеха, что подтверждает ежегодный региональный конкурс среди активных жителей.

"Создание комфортной среды для занятий напрямую влияет на демографическую ситуацию. Когда у родителей есть выбор, куда отдать ребенка, а условия труда тренеров улучшаются, мы видим рост числа многодетных семей, выбирающих активный образ жизни", — рассказала эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о спортшколе

Какие документы нужны для записи в киберспортивное отделение?

Требуется стандартный пакет: заявление от родителей, копия свидетельства о рождении и медицинская справка об отсутствии противопоказаний к физическим нагрузкам.

Кого принимают в школу: только жителей Старой Руссы?

Заниматься могут дети и подростки со всего Старорусского района. Программа "Комплексное развитие сельских территорий" нацелена именно на доступность спорта для всех сельских жителей.

Планируется ли ремонт бассейна?

Текущий этап модернизации касался основного корпуса школы. Дальнейшее развитие инфраструктуры зависит от включения новых объектов в федеральные и областные программы на 2026-2027 годы.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
