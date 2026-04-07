Петрозаводск и Казань соединились в небесах: прямые рейсы откроют новые горизонты для путешественников

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Петрозаводск и Казань возобновляют прямое авиасообщение. С 6 мая карельская столица и Татарстан станут ближе: рейсы будут выполняться дважды в неделю на регулярной основе. Маршрут обслужит авиакомпания "ЮВТ АЭРО", задействовав компактные реактивные суда.

Крыло самолета в небе
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Расписание и технические детали перелетов

Полеты запланированы по средам и воскресеньям. Время в пути составит всего полтора часа — это критически важный показатель для бизнес-трафика и коротких туристических поездок "выходного дня". На линии задействуют канадские самолеты Bombardier CRJ-200. Вместимость борта в 50 кресел позволяет поддерживать высокую загрузку без ущерба для рентабельности перевозчика. Синхронизация транспортных потоков происходит на фоне того, как в республике решаются и более приземленные задачи, включая ремонт дорог Карелии и обновление муниципальной инфраструктуры.

"Запуск прямых рейсов между Казанью и Петрозаводском — это классический пример работы над связанностью территорий. Для инвесторов это четкий сигнал: регион открыт и доступен. Короткое плечо перелета делает здравоохранение, культурный обмен и деловые контакты более оперативными", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

География полетов: Самара и Мурманск на очереди

Казань — лишь первый этап весенне-летнего расширения полетной сетки. Уже в мае из Петрозаводска откроется воздушный коридор в Самару. В июне список направлений пополнит Мурманск. Такая экспансия требует от аэропорта карельской столицы безупречной работы всех служб. Пока власти застраивают новые кварталы, внедряя жесткий закон о жилье, авиационное сообщение становится драйвером для регионального развития в целом.

Параметр рейса Данные
Тип воздушного судна Bombardier CRJ-200
Частота вылетов 2 раза в неделю (ср, вс)
Время в полете 90 минут

"Туристический потенциал Карелии огромен, но он всегда упирался в логистику. Прямой рейс из Татарстана привлечет платежеспособную аудиторию, которой важна уникальная природа севера без многочасовых пересадок в Москве", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Экономический эффект для Карелии

Рост авиасообщения неизбежно повлечет за собой нагрузку на местную инфраструктуру Карелии. Ожидается, что новые рейсы помогут диверсифицировать экономику Карелии, не ограничиваясь только добычей ресурсов или аквакультурой. Пока одни обсуждают социальные выплаты, авиаперевозки создают платформу для реального сектора и сервисной экономики.

"Удаленные регионы должны бороться за каждого пассажира. Расширение географии полетов из Петрозаводска — это шаг к преодолению инфраструктурной изоляции. Подобные маршруты часто требуют субсидирования, но они окупаются за счет притока налогов от смежных отраслей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о рейсах

Когда начнутся полеты в Казань?

Первый рейс запланирован на 6 мая. Продажа билетов уже открыта на официальных ресурсах перевозчика.

Какие еще города свяжут с Петрозаводском этим летом?

Помимо Казани, в графике значатся Самара (с мая) и Мурманск (с июня). Список направлений может быть расширен при наличии стабильного спроса.

Поможет ли это жителям районов Карелии?

Безусловно, это улучшит общую доступность региона, хотя основные проблемы вроде дефицита кадров в медицине требуют иных управленческих решений.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
