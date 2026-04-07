Петербург запускает 11 проектов сразу: привычные скверы перестанут быть проходными зонами

Государственная административная техническая инспекция (ГАТИ) утвердила 11 ордеров на проведение работ по благоустройству в нескольких районах Санкт-Петербурга. Масштабное обновление затронет сквер Леонарда Эйлера, Аллею Чернобыльцев, Изотовский сквер и пространство в Басковом переулке. Работы пройдут в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", которая продолжает менять общественные пространства мегаполиса.

Благоустройство скверов Петербурга

Васильевский остров: математика и качели

Сквер Леонарда Эйлера на 10-й линии ждет глубокая трансформация к 2026 году. Власти делают ставку на тематическое наполнение: помимо стандартных пешеходных дорожек и фонарей, здесь установят навес с качелями, получивший название "Квадрат Эйлера". Это решение подчеркнет преемственность поколений и ландшафт Васильевского острова, превращая транзитную зону в интеллектуальный кластер. Дополнят локацию уличные музыкальные инструменты и современные тренажеры для уличного фитнеса.

"Такие проекты требуют четкого планирования ресурсов. Важно, чтобы развитие Петербурга шло равномерно, без перекосов в сторону только центральных районов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Приморский район: липы и велодорожки

Аллея Чернобыльцев на Планерной улице получит мемориальную площадь для проведения торжественных мероприятий. Здесь высадят амурский бархат и липы, установят 12 качелей и более 60 скамеек. Одновременно с этим в Изотовском сквере развернется стройка спортивной инфраструктуры. Строители проложат сеть велодорожек и высадят около 2500 многолетних растений. Это критически важно для районов с плотной застройкой, где новые соцобъекты Петербурга часто окружены дефицитом зелени.

Локация Ключевые изменения Сквер Эйлера Музыкальные инструменты, качели "Квадрат" Аллея Чернобыльцев 63 скамьи, площадь для митингов, липы Изотовский сквер Велодорожки, 100 элитных деревьев Басков переулок Арт-объект "Лента", живая изгородь

"Озеленение вдоль магистралей — это не декор, а инженерная необходимость. Живая изгородь гасит шум и задерживает пыль, что критично при текущем строительстве тоннелей и расширении дорог", — рассказала в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Центр города: защита от шума и "Лента"

В Басковом переулке акцент сделан на сохранении исторического фонда — клёнов и дубов. Городские службы создадут многоуровневый арт-объект "Лента". Конструкция объединит в себе функцию освещения и места для отдыха. В условиях, когда реставрация фасадов в центре идет полным ходом, такие локальные скверы становятся экологическими демпферами для жителей Каменного острова и прилегающих улиц.

"Любые работы по благоустройству в центре Петербурга неизбежно сопровождаются временными ограничениями. Это связано с плотной застройкой и необходимостью соблюдать регламент согласований. Поэтому жителям стоит учитывать возможные перекрытия и изменения в организации движения на период проведения работ", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Синхронизация работ по озеленению с дорожным ремонтом позволяет избегать двойных затрат. Городской бюджет направляет значительные средства на то, чтобы урбанистика северной столицы соответствовала стандартам мегаполиса XXI века.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Когда завершатся работы в сквере Эйлера?

Основные этапы реализации проекта запланированы на 2026 год, ордера ГАТИ уже оформлены.

Сохранят ли старые деревья в Басковом переулке?

Да, проект предусматривает сбережение всех существующих дубов и клёнов с добавлением новой живой изгороди.

Будут ли в Изотовском сквере условия для спорта?

Проект включает строительство полноценных детских и спортивных площадок, а также разветвленную сеть велодорожек.

