Прощай, гетто в парадных: исторический центр Петербурга меняет облик ради сотен семей

Исторический центр Петербурга избавляется от статуса "коммунального гетто". Три знаковых объекта, включая легендарный дом Бенуа и Кондратьевский жилмассив, вышли на финишную прямую капитального ремонта. В мае 2026 года ключи от новых квартир получат 227 семей-очередников. Городской жилищный комитет форсирует реставрацию фасадов и внутреннюю перепланировку зданий, которые десятилетиями ветшали без должного внимания.
Корпус № 7 Кондратьевского жилмассива на одноименном проспекте, 40, фактически пересобрали заново. Строители укрепили просевший фундамент и восстановили изношенные межэтажные перекрытия. Главный вызов проекту бросила советская планировка: изначально в квартирах не было даже санузлов. После перепланировки в каждом жилом помещении появилась полноценная ванная комната. Полезную площадь оптимизировали настолько удачно, что количество квартир выросло на 30% — теперь их ровно 100.
"Здесь ключевая сложность была в том, чтобы встроить современные инженерные системы в старое здание без потери его исторических элементов. Такие проекты требуют точной работы с конструктивом и материалами. Важно, что удалось сохранить подлинные детали, а не заменить их упрощёнными аналогами", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Несмотря на технический апгрейд, здание сохранило статус памятника конструктивизма. Вместо дешевого пластика в проемы вставили деревянные стеклопакеты, повторяющие исторический рисунок рам. Такая модернизация позволяет интегрировать старый фонд в современную жизнь, не превращая его в новодел.
В знаменитом доме Бенуа на Каменноостровском проспекте акцент сместили на защиту конструктива. Рабочие завершили благоустройство фасадов и перешли к гидроизоляции фундамента. Это критически важно для флигелей, страдающих от петербургской сырости. Внутри здания полностью обновили кровлю и лестничные марши. Параллельно идет работа на проспекте Стачек, 172 — это часть объекта культурного наследия "Дача К. Е. Сиверса". Здесь реставраторы восстановили сложную лепнину, а строители подготовили 60 квартир для городских очередников.
"Подобные проекты — это не просто ремонт, а полноценная работа с городским фондом. Если этим не заниматься, такие здания постепенно выходят из эксплуатации. Вложенные средства здесь оправданы с точки зрения долгосрочного развития города", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Объект
|Количество новых квартир
|Кондратьевский пр., 40 (корп. 7)
|100 квартир
|Дача К. Е. Сиверса (пр. Стачек, 172)
|60 квартир
|Дом Бенуа (Каменноостровский пр., 26-28)
|Для многодетных семей и очередников
Программа "Доступное жильё" работает через механизмы, которые недоступны на коммерческом рынке. Город продает отремонтированные квартиры по себестоимости. Основной инструмент — рассрочка на 20 лет при первом взносе всего в 10%. Для молодежи действует "нулевая ипотека": беспроцентные займы на тот же срок. Это позволяет молодым специалистам не уходить в рынок аренды, а сразу обзаводиться собственными квадратными метрами в районах с готовыми соцобъектами.
"Ценность таких домов ещё и в их расположении. Люди получают жильё не в новых кварталах, а в уже сформированной среде с транспортом и инфраструктурой. Это серьёзно влияет на качество жизни и скорость адаптации новосёлов", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.
В первую очередь это городские очередники, молодые семьи до 35 лет включительно, а также работники бюджетной сферы и многодетные семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.
