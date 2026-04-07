Прощай, гетто в парадных: исторический центр Петербурга меняет облик ради сотен семей

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Исторический центр Петербурга избавляется от статуса "коммунального гетто". Три знаковых объекта, включая легендарный дом Бенуа и Кондратьевский жилмассив, вышли на финишную прямую капитального ремонта. В мае 2026 года ключи от новых квартир получат 227 семей-очередников. Городской жилищный комитет форсирует реставрацию фасадов и внутреннюю перепланировку зданий, которые десятилетиями ветшали без должного внимания.

Дом Бенуа, Санкт Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Борисович Парыгин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дом Бенуа, Санкт Петербург

Кондратьевский жилмассив: от общих кухонь к комфорту

Корпус № 7 Кондратьевского жилмассива на одноименном проспекте, 40, фактически пересобрали заново. Строители укрепили просевший фундамент и восстановили изношенные межэтажные перекрытия. Главный вызов проекту бросила советская планировка: изначально в квартирах не было даже санузлов. После перепланировки в каждом жилом помещении появилась полноценная ванная комната. Полезную площадь оптимизировали настолько удачно, что количество квартир выросло на 30% — теперь их ровно 100.

"Здесь ключевая сложность была в том, чтобы встроить современные инженерные системы в старое здание без потери его исторических элементов. Такие проекты требуют точной работы с конструктивом и материалами. Важно, что удалось сохранить подлинные детали, а не заменить их упрощёнными аналогами", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Несмотря на технический апгрейд, здание сохранило статус памятника конструктивизма. Вместо дешевого пластика в проемы вставили деревянные стеклопакеты, повторяющие исторический рисунок рам. Такая модернизация позволяет интегрировать старый фонд в современную жизнь, не превращая его в новодел.

Дом Бенуа и Дача Сиверса: вторая жизнь памятников

В знаменитом доме Бенуа на Каменноостровском проспекте акцент сместили на защиту конструктива. Рабочие завершили благоустройство фасадов и перешли к гидроизоляции фундамента. Это критически важно для флигелей, страдающих от петербургской сырости. Внутри здания полностью обновили кровлю и лестничные марши. Параллельно идет работа на проспекте Стачек, 172 — это часть объекта культурного наследия "Дача К. Е. Сиверса". Здесь реставраторы восстановили сложную лепнину, а строители подготовили 60 квартир для городских очередников.

"Подобные проекты — это не просто ремонт, а полноценная работа с городским фондом. Если этим не заниматься, такие здания постепенно выходят из эксплуатации. Вложенные средства здесь оправданы с точки зрения долгосрочного развития города", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Объект Количество новых квартир
Кондратьевский пр., 40 (корп. 7) 100 квартир
Дача К. Е. Сиверса (пр. Стачек, 172) 60 квартир
Дом Бенуа (Каменноостровский пр., 26-28) Для многодетных семей и очередников

Механика программы: рассрочка и нулевая ипотека

Программа "Доступное жильё" работает через механизмы, которые недоступны на коммерческом рынке. Город продает отремонтированные квартиры по себестоимости. Основной инструмент — рассрочка на 20 лет при первом взносе всего в 10%. Для молодежи действует "нулевая ипотека": беспроцентные займы на тот же срок. Это позволяет молодым специалистам не уходить в рынок аренды, а сразу обзаводиться собственными квадратными метрами в районах с готовыми соцобъектами.

"Ценность таких домов ещё и в их расположении. Люди получают жильё не в новых кварталах, а в уже сформированной среде с транспортом и инфраструктурой. Это серьёзно влияет на качество жизни и скорость адаптации новосёлов", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о программе "Доступное жильё"

Кто может претендовать на квартиры в этих домах?

В первую очередь это городские очередники, молодые семьи до 35 лет включительно, а также работники бюджетной сферы и многодетные семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
