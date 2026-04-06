Сухие ноги и минус 40 минут в пути: Пермь строит вокзал будущего на окраине

Пермь избавляется от имиджа сурового промышленного хаба и переходит к формату логистического комфорта. Архитектурный градсовет утвердил концепцию нового автовокзала на шоссе Космонавтов в микрорайоне Верхние Муллы. Объект обещают сдать в 2028 году. На смену обшарпанным кассам придет двухэтажный терминал на четыре тысячи квадратов. Старый вокзал не тронут до последнего — его снесут только после того, как первый автобус уедет с новой платформы.

Фото: openverse.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пермь

Логистика против пробок: зачем вокзал уводят на окраину

Перенос транспортного узла в Верхние Муллы — это не ссылка, а расчет. Сейчас межмуниципальные автобусы вязнут в городском трафике, пытаясь выбраться из центра. Новая локация обеспечит прямой выход на Западный, Южный и Восточный обходы. Власти надеются, что это сэкономит пассажирам до сорока минут в пути. Проект синхронизируют с реконструкцией дорожной сети: обновят Индустриальный район, расширят улицу Карпинского и достроят связки с улицами Крисанова и Строителей.

"Главная проблема текущего вокзала — он заперт внутри жилой застройки. Перенос на шоссе Космонавтов позволит разгрузить центр города и сократить издержки перевозчиков на топливо и время", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для тех, кто привык ездить в соседние регионы, новости позитивные. Например, популярный маршрут Киров — Пермь станет более предсказуемым по времени прибытия. Вместе с новым вокзалом город получает 11 перронов отправления и 4 — прибытия. Этого хватит, чтобы переварить текущий пассажиропоток и оставить задел на будущее.

Принцип сухих ног и бетонный ренессанс

Застройщик продвигает концепцию "сухих ног". Это навесы, которые закрывают переходы от остановок трамваев и автобусов до самого терминала. В условиях уральской слякоти — решение на вес золота. Пока энергетики ищут протечки труб и расчищают старые коммуникации, архитекторы рисуют футуристичные фасады. Здание должно вписаться в обновляющийся облик города, где идет масштабная реконструкция зданий социального значения.

Характеристика Параметры нового объекта Площадь здания 4 000 кв. метров Количество перронов 15 (11 на выезд, 4 на приезд) Срок сдачи 4 квартал 2028 года

"Создание таких хабов — это всегда вызов для ЖКХ. Нужно заранее закладывать мощности под отопление и водоотведение, чтобы избежать проблем с износом сетей в будущем", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Тарифы и инфраструктура: во сколько обойдется комфорт

Строительство современного узла неизбежно поднимает вопрос цен. В городе уже обсуждается индексация тарифов на общественный транспорт. Инвестиции в вокзал требуют окупаемости, а содержание четырех тысяч квадратных метров — стабильного финансирования. Пока власти Перми заняты проверками бизнеса и наведением порядка в торговле, инфраструктурные проекты продолжают менять ландшафт.

"Новая площадка — это катализатор для малого бизнеса. Там появятся кафе и магазины, но важно, чтобы они соответствовали всем нормам и не закрывались после первых проверок", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Параллельно в районе ДКЖ строят универсальную арену на 10 тысяч зрителей. Город готовят к крупным событиям, и новый автовокзал станет входными воротами для туристов и болельщиков.

Ответы на популярные вопросы об автовокзале

Где именно построят новый автовокзал?

Строительство развернется на шоссе Космонавтов в микрорайоне Верхние Муллы, вблизи крупных транспортных развязок.

Когда закроют старый автовокзал?

Старый терминал продолжит работу в штатном режиме до конца 2028 года. Его демонтаж начнется только после полноценного запуска нового узла.

Как добраться из нового хаба в центр города?

Рядом сохранятся остановки трамваев и автобусов. Благодаря реконструкции дорог-дублеров, путь до центра займет минимальное время.

