Сургут утонет в море красок: 350 000 цветов атакуют бетонные джунгли этим летом

Сургут готовится к тотальной цветочной инвазии. Этим летом на городские улицы высадят 350 тысяч однолетников. В бетонные джунгли северного мегаполиса ворвутся георгины, петунии и астры. Пока дорожная инфраструктура плавится под июньским солнцем, флористы пытаются превратить развязки в альпийские луга. Это не просто благоустройство, а попытка закрасить индустриальный пейзаж яркими пигментами.
В этом сезоне Сургут сменил фаворитов. Аукционы выиграл подрядчик из Екатеринбурга, нарушив многолетнюю монополию местных теплиц. Поставщик обещает привезти 15 видов растений, способных выжить в суровом климате Югры. Пока региональные власти рапортуют о готовности, специалисты "Лесопаркового хозяйства" уже дважды инспектировали теплицы на Урале. Проверяли закалку рассады — право на ошибку у северного лета короткое.
"Смена поставщика на иногороднего всегда несет логистические риски. Важно, чтобы цветы не погибли при транспортировке на север. Но конкуренция на торгах позволяет экономить бюджет города", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Высадка стартует в первой декаде июня. В Сургуте это время лотереи: либо заморозки убьют петунии в первую же ночь, либо город расцветет по графику. Подрядчик обязан не просто воткнуть рассаду в грунт, но и выходить её до осени. Это включает ежедневный полив, подкормку и борьбу с сорняками на 265 гектарах газонов.
Цветы — лишь верхушка айсберга. Город планирует масштабную стрижку. Газоны Сургута должны пройти через муниципальный "барбершоп" минимум трижды за сезон. Параллельно будут обновлять живые изгороди и высаживать хвойные деревья. Это попытка создать защитный барьер от пыли и шума вдоль главных магистралей, где даже бетонные стены зданий не всегда выдерживают нагрузку среды.
|Параметр
|Показатель 2024
|Количество цветов
|350 000 штук
|Площадь газонов
|265 гектаров
|Разнообразие видов
|более 15 сортов
"В Сургуте климат диктует свои правила. Мы не можем сажать что попало. Хвойные деревья — лучший выбор для северного города, они держат структуру городской среды даже зимой, когда цветы исчезают", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Особое внимание уделят паркам и скверам. Там появятся сложные узоры из виол и бархатцев. Городские власти уверены: эстетика напрямую влияет на комфорт проживания. Когда вокруг серый бетон, яркая клумба становится островком психологического спокойствия для горожан, привыкших к бесконечной зиме.
"Главная проблема городского озеленения — это уход. Высадить легко, сохранить — искусство. Если система полива не отлажена, 350 тысяч цветов превратятся в сено за две недели аномальной жары", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
