Сургут готовится к тотальной цветочной инвазии. Этим летом на городские улицы высадят 350 тысяч однолетников. В бетонные джунгли северного мегаполиса ворвутся георгины, петунии и астры. Пока дорожная инфраструктура плавится под июньским солнцем, флористы пытаются превратить развязки в альпийские луга. Это не просто благоустройство, а попытка закрасить индустриальный пейзаж яркими пигментами.

Цветы
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Цветы

Уральский десант: почему цветы везут из Екатеринбурга

В этом сезоне Сургут сменил фаворитов. Аукционы выиграл подрядчик из Екатеринбурга, нарушив многолетнюю монополию местных теплиц. Поставщик обещает привезти 15 видов растений, способных выжить в суровом климате Югры. Пока региональные власти рапортуют о готовности, специалисты "Лесопаркового хозяйства" уже дважды инспектировали теплицы на Урале. Проверяли закалку рассады — право на ошибку у северного лета короткое.

"Смена поставщика на иногороднего всегда несет логистические риски. Важно, чтобы цветы не погибли при транспортировке на север. Но конкуренция на торгах позволяет экономить бюджет города", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Высадка стартует в первой декаде июня. В Сургуте это время лотереи: либо заморозки убьют петунии в первую же ночь, либо город расцветет по графику. Подрядчик обязан не просто воткнуть рассаду в грунт, но и выходить её до осени. Это включает ежедневный полив, подкормку и борьбу с сорняками на 265 гектарах газонов.

Газоны и хвойники: масштаб зеленого наступления

Цветы — лишь верхушка айсберга. Город планирует масштабную стрижку. Газоны Сургута должны пройти через муниципальный "барбершоп" минимум трижды за сезон. Параллельно будут обновлять живые изгороди и высаживать хвойные деревья. Это попытка создать защитный барьер от пыли и шума вдоль главных магистралей, где даже бетонные стены зданий не всегда выдерживают нагрузку среды.

Параметр Показатель 2024
Количество цветов 350 000 штук
Площадь газонов 265 гектаров
Разнообразие видов более 15 сортов

"В Сургуте климат диктует свои правила. Мы не можем сажать что попало. Хвойные деревья — лучший выбор для северного города, они держат структуру городской среды даже зимой, когда цветы исчезают", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Особое внимание уделят паркам и скверам. Там появятся сложные узоры из виол и бархатцев. Городские власти уверены: эстетика напрямую влияет на комфорт проживания. Когда вокруг серый бетон, яркая клумба становится островком психологического спокойствия для горожан, привыкших к бесконечной зиме.

"Главная проблема городского озеленения — это уход. Высадить легко, сохранить — искусство. Если система полива не отлажена, 350 тысяч цветов превратятся в сено за две недели аномальной жары", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве Сургута

Когда начнется высадка цветов?

Работы запланированы на первую декаду июня, когда минует угроза ночных заморозков, типичных для ХМАО.

Почему подрядчик из другого региона?

Победитель определился в ходе открытых электронных торгов. Законодательство обязывает заключать контракт с тем, кто предложил лучшие условия и цену.

Какие цветы появятся на улицах?

В списке более 15 видов, включая проверенные северным летом бархатцы, петунии, георгины, виолы и астры.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
