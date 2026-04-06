Майские сюрпризы для покупателей: что будет с ценами на квартиры в 2026 году
Сургут утонет в море красок: 350 000 цветов атакуют бетонные джунгли этим летом
Шесть часов в лето: рейс из Ханты-Мансийска в Абхазию откроет двери в отпуск мечты
Салехард готовит сюрприз для собаководов: где можно гулять свободно и как не нарваться на штраф
Бензин по цене золота: заградительный тариф станет единственным способом спасения от дефицита
Капремонт без нервов: тюменцам обещают прозрачность благодаря новому чат-боту
Секрет спортивных побед на кухне: новгородские ученые рассказали о добавке, которая превращает воду в мощный изотоник
Зрение ухудшается, а вы не замечаете: 5 привычек, которые запускают опасные процессы
Элита сложила полномочия: в рейтинге школ Омска неожиданно сменились все главные фавориты

Денежный дождь в ХМАО: строители и автослесари стали королями, а зарплаты растут быстрее инфляции

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийский автономный округ лихорадит от кадрового голода. Рынок труда ХМАО в начале 2026 года превратился в арену аукциона, где лоты — это руки мастеров. Работодатели соревнуются в щедрости. Малярный пистолет в гараже теперь ценится выше диплома юриста. Пока северные города готовятся к весенней распутице, сервисные центры и стройплощадки переписывают ценники в вакансиях.

Покраска автомобиля в автосервисе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покраска автомобиля в автосервисе

Жестянка по цене золота: бум в автосервисах

Зарплаты автомаляров в Югре пробили потолок. За год предложение выросло вдвое. Сегодня квалифицированный колорист получает около 225 000 рублей ежемесячно. Спрос на покраску диктует дефицит запчастей и старение автопарка. Югорчане предпочитают латать старое, чем покупать новое. При этом количество вакансий в этой узкой нише подскочило на 22%.

"Рынок труда в северных регионах перегрет. Бизнес вынужден вынимать деньги из оборота, чтобы просто удержать линейный персонал от переезда в другие субъекты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Механики тоже не остались в стороне. Их доход вырос на 30%. Средний чек специалиста по гайкам и ключам — 105 555 рублей. Работодатели буквально охотятся за теми, кто способен оживить двигатель. Число предложений для автомехаников выросло почти в полтора раза. Квалификация становится новой валютой на фоне сложной логистики и сурового климата, где транспортная доступность часто зависит от состояния техники.

Бетонный фундамент зарплат: стройка бьет рекорды

Строительный сектор ХМАО напоминает разогретый котел. Обычный строитель сегодня претендует на 218 378 рублей в месяц. Рост за год составил 67%. Еще агрессивнее ведут себя расценки для фасадчиков. Этим специалистам готовы платить 235 000 рублей. Округу жизненно необходимы новые квадратные метры, включая объекты для медицинской реабилитации и социальной инфраструктуры.

Специальность Средняя зарплата (руб.)
Фасадчик 235 000
Автомаляр 225 000
Строитель-универсал 218 378
Барбер 127 500

"Инвестиции в жилье и социальные кластеры растут. Это требует колоссального притока рабочих рук, которых в регионе физически не хватает", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Индустрия красоты: весенний чек-ап

Сервис в ХМАО весной традиционно дорожает. Мастера эпиляции стали востребованнее на 31%. Их доход подрос до 75 000 рублей. Барберы чувствуют себя увереннее — работодатели предлагают им в среднем 127 500 рублей. Даже парикмахеры, чей гарантированный оклад остается скромным (45 000 рублей), видят рост спроса на свои услуги на 40%. В условиях высокой конкуренции доход мастера напрямую зависит от скорости работы и лояльности клиентов.

"Сфера услуг в ХМАО сильно завязана на покупательную способность нефтяников. Когда растут зарплаты в добыче и стройке, подтягивается и сервис", — отметил в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда ХМАО

Почему зарплаты автомаляров выросли именно в два раза?

Дефицит кадров наложился на рост стоимости кузовных работ и нежелание владельцев менять старые иномарки на новые из-за цен, что повысило спрос на восстановление кузова.

С чем связан такой высокий спрос на строителей?

В регионе реализуются крупные инфраструктурные проекты и программы переселения из ветхого жилья, что требует постоянного притока рабочих рук.

Насколько стабильны такие высокие зарплатные предложения?

Зарплаты в 200 тысяч и выше часто обусловлены сезонным спросом и дефицитом специалистов "здесь и сейчас". В долгосрочной перспективе рынок может стабилизироваться.

Влияет ли удаленность населенных пунктов на уровень зарплаты?

Да, в отдаленных точках ХМАО работодатели вынуждены доплачивать за работу в сложных логистических условиях, особенно в период закрытия зимников.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, специалист по недвижимости Артур Волков
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сладкая как мед и крупная как виноград: смородина будет плодоносить ведрами с помощью этой схемы
Садоводство, цветоводство
Сладкая как мед и крупная как виноград: смородина будет плодоносить ведрами с помощью этой схемы
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Мир. Новости мира
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Авто
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США Олег Артюков Небесный страж распахнул веки: группировка Ионосфера-М сканирует радиацию и магнитные бури в реальном времени Петр Дерябин Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США Любовь Степушова
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Последние материалы
Майские сюрпризы для покупателей: что будет с ценами на квартиры в 2026 году
Сургут утонет в море красок: 350 000 цветов атакуют бетонные джунгли этим летом
Денежный дождь в ХМАО: строители и автослесари стали королями, а зарплаты растут быстрее инфляции
Шесть часов в лето: рейс из Ханты-Мансийска в Абхазию откроет двери в отпуск мечты
Салехард готовит сюрприз для собаководов: где можно гулять свободно и как не нарваться на штраф
Бензин по цене золота: заградительный тариф станет единственным способом спасения от дефицита
Капремонт без нервов: тюменцам обещают прозрачность благодаря новому чат-боту
Пасхальный стол притянет взгляды без хрусталя и золота: уют создадут простые материалы
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Идеальная шарлотка изнутри: как сохранить пышность теста при работе с сочной ягодой
