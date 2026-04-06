Денежный дождь в ХМАО: строители и автослесари стали королями, а зарплаты растут быстрее инфляции

Ханты-Мансийский автономный округ лихорадит от кадрового голода. Рынок труда ХМАО в начале 2026 года превратился в арену аукциона, где лоты — это руки мастеров. Работодатели соревнуются в щедрости. Малярный пистолет в гараже теперь ценится выше диплома юриста. Пока северные города готовятся к весенней распутице, сервисные центры и стройплощадки переписывают ценники в вакансиях.

Покраска автомобиля в автосервисе

Жестянка по цене золота: бум в автосервисах

Зарплаты автомаляров в Югре пробили потолок. За год предложение выросло вдвое. Сегодня квалифицированный колорист получает около 225 000 рублей ежемесячно. Спрос на покраску диктует дефицит запчастей и старение автопарка. Югорчане предпочитают латать старое, чем покупать новое. При этом количество вакансий в этой узкой нише подскочило на 22%.

"Рынок труда в северных регионах перегрет. Бизнес вынужден вынимать деньги из оборота, чтобы просто удержать линейный персонал от переезда в другие субъекты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Механики тоже не остались в стороне. Их доход вырос на 30%. Средний чек специалиста по гайкам и ключам — 105 555 рублей. Работодатели буквально охотятся за теми, кто способен оживить двигатель. Число предложений для автомехаников выросло почти в полтора раза. Квалификация становится новой валютой на фоне сложной логистики и сурового климата, где транспортная доступность часто зависит от состояния техники.

Бетонный фундамент зарплат: стройка бьет рекорды

Строительный сектор ХМАО напоминает разогретый котел. Обычный строитель сегодня претендует на 218 378 рублей в месяц. Рост за год составил 67%. Еще агрессивнее ведут себя расценки для фасадчиков. Этим специалистам готовы платить 235 000 рублей. Округу жизненно необходимы новые квадратные метры, включая объекты для медицинской реабилитации и социальной инфраструктуры.

Специальность Средняя зарплата (руб.) Фасадчик 235 000 Автомаляр 225 000 Строитель-универсал 218 378 Барбер 127 500

"Инвестиции в жилье и социальные кластеры растут. Это требует колоссального притока рабочих рук, которых в регионе физически не хватает", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Индустрия красоты: весенний чек-ап

Сервис в ХМАО весной традиционно дорожает. Мастера эпиляции стали востребованнее на 31%. Их доход подрос до 75 000 рублей. Барберы чувствуют себя увереннее — работодатели предлагают им в среднем 127 500 рублей. Даже парикмахеры, чей гарантированный оклад остается скромным (45 000 рублей), видят рост спроса на свои услуги на 40%. В условиях высокой конкуренции доход мастера напрямую зависит от скорости работы и лояльности клиентов.

"Сфера услуг в ХМАО сильно завязана на покупательную способность нефтяников. Когда растут зарплаты в добыче и стройке, подтягивается и сервис", — отметил в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда ХМАО

Почему зарплаты автомаляров выросли именно в два раза?

Дефицит кадров наложился на рост стоимости кузовных работ и нежелание владельцев менять старые иномарки на новые из-за цен, что повысило спрос на восстановление кузова.

С чем связан такой высокий спрос на строителей?

В регионе реализуются крупные инфраструктурные проекты и программы переселения из ветхого жилья, что требует постоянного притока рабочих рук.

Насколько стабильны такие высокие зарплатные предложения?

Зарплаты в 200 тысяч и выше часто обусловлены сезонным спросом и дефицитом специалистов "здесь и сейчас". В долгосрочной перспективе рынок может стабилизироваться.

Влияет ли удаленность населенных пунктов на уровень зарплаты?

Да, в отдаленных точках ХМАО работодатели вынуждены доплачивать за работу в сложных логистических условиях, особенно в период закрытия зимников.

