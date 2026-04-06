Шесть часов в лето: рейс из Ханты-Мансийска в Абхазию откроет двери в отпуск мечты

Ханты-Мансийск прорубает окно в субтропики. С 25 апреля столица Югры возобновляет прямой воздушный мост с Абхазией. Северяне, уставшие от затяжной зимы и весенней распутицы, смогут сменить заснеженные пейзажи на пальмы Сухума всего за шесть часов полета.

Югорский десант в Сухум: график и цены

Полетная программа рассчитана на весь теплый сезон. В этом году запланировано 94 рейса, что позволит закрыть потребности самых активных путешественников. Самолеты будут курсировать дважды в неделю — по понедельникам и субботам. Такой график удобен как для коротких вылазок на море, так и для полноценного оздоровления, которое часто требуется жителям Севера после тяжелых климатических условий.

"Прямые рейсы — это не только комфорт, но и экономия ресурсов организма. Для северян, которым часто требуется медицинская реабилитация, отсутствие лишних пересадок в Москве или Сочи критически важно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Шесть часов в кресле лайнера — и вы в другой реальности. Для региона, где весной жители поселков часто зависят от графика вертолетов Ми-8, появление стабильного международного маршрута становится событием номер один.

Бюджетная арифметика отпуска

Главный триггер для покупки билета — цена. Стартовый ценник в 7 600 рублей выглядит аномально низким для такого расстояния. Секрет прост: окружное правительство берет часть расходов на себя. Субсидирование маршрута позволяет удерживать стоимость перелета в рамках психологического комфорта, делая отдых доступным даже для бюджетников.

Параметр рейса Детали Стоимость билета от 7 600 рублей Время в пути 6 часов Частота вылетов 2 раза в неделю (Пн, Сб) Всего рейсов за сезон 94 вылета

Прошлый год показал, что направление востребовано: почти 1300 человек воспользовались этим маршрутом. В текущем сезоне власти Югры ожидают кратного роста пассажиропотока, учитывая общую тенденцию на развитие внутреннего и ближнего зарубежного туризма.

"Абхазия остается одним из немногих доступных направлений с аутентичной кухней и мягким климатом. Для жителей северных широт это идеальное окно для перезагрузки", — заявила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

В конечном счете, запуск прямого рейса — это не просто логистика, а социальный клапан. В регионе, где зима длится девять месяцев, возможность быстро "катапультироваться" к теплому морю за разумные деньги — это жизненная необходимость.

