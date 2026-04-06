Салехард готовит сюрприз для собаководов: где можно гулять свободно и как не нарваться на штраф

Салехард затягивает поводки. Городская администрация предоставила проект постановления, который превращает хаотичные прогулки с собаками в регламентированный квест. Муниципалитет Салехарда подготовил список локаций, где псу официально разрешено почувствовать себя свободным зверем, — но только если он не числится в черном списке "опасных пород".

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Довольная собака

География свободы: 5 точек на карте

Чиновники не просто разрешили гулять "где-то там", а жестко вбили колышки в мерзлоту. В проекте фигурируют пять зон с конкретными координатами. Среди них — район дома №68 по улице Зои Космодемьянской и площадка возле знаменитой стелы "Мамонт". Собаки смогут бегать без привязи в юго-восточной части города и в районе аэропорта. Это своего рода офшоры для владельцев животных, где закон временно закрывает глаза на отсутствие амуниции.

"Выделение конкретных зон — это попытка минимизировать административные споры между соседями, которые в условиях плотной застройки Севера неизбежны", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Общие территории вроде скверов и парков остаются доступными, если иное не прописано в правилах благоустройства. Однако там "режим лайт" не действует. Владелец обязан контролировать каждый шаг питомца. В городе, где стоимость жизни постоянно растет, любые штрафы за нарушение общественного порядка больно бьют по карману.

Правила игры: когда намордник обязателен

Привилегии свободного выгула — это не амнистия. Для потенциально опасных собак намордник и поводок остаются неснимаемыми аксессуарами в любой точке города, кроме специализированных огороженных площадок. Инфраструктура важна, но человеческий фактор решает всё. Владелец несет полную юридическую ответственность за зубы своего подопечного.

Тип территории Режим выгула Спецзоны (5 локаций) Без поводка и намордника (кроме опасных пород) Парки и скверы Строго на поводке, контроль безопасности Детские площадки Полный запрет на нахождение

"Инфраструктура для животных напрямую влияет на комфорт городской среды, наряду с озеленением и освещением", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Ответственность и санкции

Убирать продукты жизнедеятельности придется везде — и в "свободных зонах", и на обычных тротуарах. Администрация не собирается превращать город в минное поле. Пока доходы жителей бьют рекорды, требования к культуре содержания животных тоже повышаются. Собаководам придется привыкать к новой логистике прогулок, особенно когда дорожная сеть заблокирована из-за мероприятий, будь то православные праздники или муниципальные работы.

"Важно понимать, что бюджет города не резиновый, и содержание таких площадок ложится на муниципалитет как дополнительная нагрузка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о выгуле собак

Где именно в Салехарде можно гулять без поводка?

Для этого выделено пять конкретных зон: на Зои Космодемьянской, 68, у стелы "Мамонт", в районе аэропорта, на въезде в город со стороны Аксарки и южнее Радужного.

Нужно ли убирать за собакой на пустыре?

Да, правила благоустройства обязывают владельца немедленно очищать территорию от экскрементов в любой локации общего пользования.

Может ли собака опасной породы гулять без намордника в спецзоне?

Нет, для перечня потенциально опасных пород исключений не предусмотрено. Им разрешен свободный бег только на специализированных огороженных площадках.

Что грозит за выгул собаки вне разрешенных мест?

Владелец может получить предупреждение или административный штраф за нарушение правил пользования территориями общего пользования и создание угрозы безопасности.

Читайте также